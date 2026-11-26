פורטלנד טרייל בלייזרס ו דני אבדיה לא היו יכולים לבקש חזרה טובה יותר לאולם הביתי, מודה סנטר, אחרי מסע החוץ במזרח. הניצחון הלילה (בין רביעי לחמישי) 111:116 על סן אנטוניו ו-ויקטור וומבניאמה (שצלף 44 נקודות שלא הספיקו) היה השלישי בארבעת המשחקים האחרונים עבורם (מקום 6, מאזן 6:12) - והשני ברציפות על מוליכת איזור אחרי שבתחילת השבוע גברו על פילדלפיה ולברון ג'יימס. כן, כך נראה ומרגיש מומנטום אדיר.

האווירה במודה סנטר, גם נוכח היריבה הנוצצת, הייתה מחשמלת. "השחקנים התנפלו על וומבי – הכישרון הענק של הספרס, כמו שוורים משתוללים", כתבו בתקשורת בארה"ב על הניצחון היוקרתי. "הצרפתי וחבריו השיבו מלחמה, ואילצו את הבלייזרס לשמור על אותה רמת מאמץ במשך 48 דקות, אתגר לא פשוט עבור אף קבוצה. התוצאה: הטירוף בהיכל נמשך עד הבאזר האחרון".

גלריה "מרגיש אהוב". חוגג עם האוהדים בסיום ( צילום: Jaime Valdez-Imagn Images )

"יש לא מעט גורמים שהכריעו את המשחק", סיכם העיתונאי אליאס אסקיבל את ההופעה של פורטלנד תחת הכותרת 'השלישייה שהטריפה את האולם'. "אבדיה, לילארד וסיסוקו היו אחראים לכמה מהרגעים המלהיבים ביותר של הערב. הם הטריפו את האוהדים במודה סנטר, פעם אחר פעם. בין אם מדובר בהטבעה אדירה של סיסוקו מעל וומבניאמה, בשלשה של לילארד אחרי צעד הצידה מעל הענק הצרפתי, או באסיסט מחשמל של אבדיה".

באתר "בלייזרס אדג'" בחרו את לילארד כמצטיין אבל הוסיפו: "אבדיה ממש לא נשאר בצל. בזמן שלילארד מתח את ההגנה עם יכולת הקליעה שלו, אבדיה הסתער לעבר הסל בעוצמה האופיינית לו. הוא היה אחראי לכמה מהמסירות היפות ביותר של פורטלנד במשחק, ובמקביל קלע בקצב מהיר יותר מכל שחקן אחר על הפרקט שגובהו נמוך מ-2.24 מטרים.

Dame and Deni protect home court against Wemby and the Spurs 🔥 https://t.co/oF1g5Sbn29 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 26, 2026

44 נקודות שלא הספיקו. וומבניאמה מול אבדיה ( צילום: AP Photo/Craig Mitchelldyer )

"הלחץ הבלתי פוסק שהפעיל אבדיה על ההגנה של סן אנטוניו היה כמו כאב ראש שהלך והתגבר. בכל רגע נתון הספרס אולי הצליחו להתמודד איתו, אבל ככל שהמשחק התקדם, ההצטברות של הלחץ והנזק שגרם להם הכריעה אותם. זאת גם הייתה אחת מההופעות ההגנתיות האישיות הטובות ביותר שלו העונה. זו הייתה הופעה ברמה של אולסטאר, פשוט תענוג לצפייה".

“איך מצאנו את הדרך לנצח?", השיב אבדיה כשנשאל בריאיון על הפרקט לאחר המשחק: "נתנו הכל התקפית והגנתית, המאמנים – כולם נתנו הכל. עשינו מה שהיינו צריכים לעשות, אני די מותש עכשיו. האוהדים? אני מרגיש אהוב באולם הזה".

What's there not to love about @SHAQ speaking Hebrew to Israeli NBA player Deni Avdija? 😂 Hat tip: @FollowTeamISR on Facebook. https://t.co/jJGT3mAq6A — David Lange (@Israellycool) November 26, 2026