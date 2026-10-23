העימות המתמשך בין דונלד טראמפ ללברון ג'יימס עולה שוב לכותרות. כוכב פילדלפיה 76', שספג ביקורת נוקבת מנשיא ארה"ב בעקבות התנהלותו במהלך ההמנון הלאומי לפני המשחק מול ניו יורק, בחר להגיב בעקיצה קצרה ולא להיגרר ל"ביף" ממושך.

"כנראה שלא היו חדשות היום, אתם יודעים. יום חלש במשרד", אמר ג'יימס, כמה שעות לאחר שטראמפ פרסם ברשתות החברתיות סרטון שבו נראה כוכב ה-NBA ממשיך בחימום בזמן השמעת ההמנון, שנערך בלילה בין שלישי לרביעי במדיסון סקוור גארדן.

גלריה עקיצה קטנה. לברון ( צילום: Emilee Chinn/Getty Images )

בסרטון נראה ג'יימס מתרגל תנועת חבטה כאילו הוא מניף מחבט גולף, ולאחר מכן מבצע תנועה המזכירה זריקת כדורסל, בעוד חבריו לקבוצה עומדים ברובם ללא תנועה במהלך ההמנון. טראמפ פירש את ההתנהלות כחוסר כבוד לארה"ב ויצא נגד הכוכב בפוסט חריף.

"מההתחלה אמרתי שהוא לא טוב, חרפה מוחלטת", כתב הנשיא ברשתות החברתיות. "לברון ג'יימס צריך להתנצל בפני כל אותם לוחמים וגיבורים אמריקאים גדולים שמתו למען הדגל האמריקאי ולמען כל מה שהמדינה שלנו מייצגת".

מאמן פילדלפיה, ניק נרס, התייחס לסערה לפני הניצחון הדרמטי הלילה על קליבלנד, בו הסיקסרס חזרו ממינוס 29 ל-106:114 . "אני חושב שזה נכנס לאותה קטגוריה של רעשי רקע שכבר התמודדנו איתם", אמר נרס. "אני ממשיך לומר את אותו הדבר: כל מה שחשוב לי הוא להביא אותם לאימון, לחדר הווידאו ולמגרש המשחקים. הריכוז שלהם, הגישה שלהם וכל הדברים האלה היו יוצאים מן הכלל".

עימות ממושך. טראמפ ( צילום: REUTERS/Umit Bektas )

עימות שנמשך שנים

המתיחות בין טראמפ לג'יימס אינה חדשה. השניים החליפו עקיצות פומביות לאורך השנים, בין היתר על רקע עמדותיו החברתיות והפוליטיות של הכדורסלן. ב-2017, כששיחק בקליבלנד, הופיע ג'יימס למשחק עם נעליים בצבעים מנוגדים, שחור ולבן, שעל גביהן נכתבה המילה "שוויון" באותיות זהב. לאחר המשחק מתח ביקורת על טראמפ ואמר: "זו מדינה יפה, ולעולם לא ניתן לאדם אחד להכתיב לנו עד כמה היא יפה ועוצמתית".

באותה תקופה אף כינה ג'יימס את הנשיא "בטלן" ברשתות החברתיות. שנה לאחר מכן, בעקבות ביקורת שהשמיעה נגדו מגישת פוקס ניוז לורה אינגרהאם, שקראה לו להתמקד בכדורסל במקום להתבטא בנושאים חברתיים, השיב הכוכב: "אנחנו בהחלט לא נשתוק ונכדרר".

גם ב-2020, כאשר נבחר לספורטאי השנה של סוכנות הידיעות AP, זכה ג'יימס להכרה לא רק בזכות הובלת לוס אנג'לס לייקרס לאליפות ה-NBA, אלא גם בשל פעילותו הציבורית ועידוד אזרחים להשתתף בבחירות בארה"ב.