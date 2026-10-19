נחתם היום (שני) עם ההחלטה של ההתאחדות להעניש את את הכוכב בן ה-41 בהרחקה ל-30 יום. בנוסף, הוא נקנס ב-255 אירו בלבד. על פי דיווחים, רונאלדו עצמו היה זה שהציע את העונש, לאחר שכבר התנצל על התקרית.

נחתם היום (שני) עם ההחלטה של ההתאחדות להעניש את את הכוכב בן ה-41 בהרחקה ל-30 יום. בנוסף, הוא נקנס ב-255 אירו בלבד. על פי דיווחים, רונאלדו עצמו היה זה שהציע את העונש, לאחר שכבר התנצל על התקרית.

הפרשה החלה בסוף החודש שעבר, לאחר שרונאלדו לא שותף בניצחון 1:2 של פורטוגל על נורבגיה במסגרת ליגת האומות. הקפטן, שכבש 146 שערים ב-234 הופעות במדי הנבחרת, עזב את המחנה, ובהמשך החמיץ גם את שני המשחקים הבאים של פורטוגל - ניצחונות על דנמרק ונורבגיה.

הפרשה החלה בסוף החודש שעבר, לאחר שרונאלדו לא שותף בניצחון 1:2 של פורטוגל על נורבגיה במסגרת ליגת האומות. הקפטן, שכבש 146 שערים ב-234 הופעות במדי הנבחרת, עזב את המחנה, ובהמשך החמיץ גם את שני המשחקים הבאים של פורטוגל - ניצחונות על דנמרק ונורבגיה.

הפרשה החלה בסוף החודש שעבר, לאחר שרונאלדו לא שותף בניצחון 1:2 של פורטוגל על נורבגיה במסגרת ליגת האומות. הקפטן, שכבש 146 שערים ב-234 הופעות במדי הנבחרת, עזב את המחנה, ובהמשך החמיץ גם את שני המשחקים הבאים של פורטוגל - ניצחונות על דנמרק ונורבגיה.