המשבר בין כריסטיאנו רונאלדו לנבחרת פורטוגל נחתם היום (שני) עם ההחלטה של ההתאחדות להעניש את את הכוכב בן ה-41 בהרחקה ל-30 יום. בנוסף, הוא נקנס ב-255 אירו בלבד. על פי דיווחים, רונאלדו עצמו היה זה שהציע את העונש, לאחר שכבר התנצל על התקרית.
כזכור, התאחדות הפורטוגלית הודיעה לפני כשבוע וחצי על פתיחת הליך משמעתי נגד רונאלדו בעקבות עזיבתו את מחנה הנבחרת במהלך החלון הבינלאומי - לפני המשחק מול דנמרק בליגת האומות.
הפרשה החלה בסוף החודש שעבר, לאחר שרונאלדו לא שותף בניצחון 1:2 של פורטוגל על נורבגיה במסגרת ליגת האומות. הקפטן, שכבש 146 שערים ב-234 הופעות במדי הנבחרת, עזב את המחנה, ובהמשך החמיץ גם את שני המשחקים הבאים של פורטוגל - ניצחונות על דנמרק ונורבגיה.
לצד הביקורת שספג, הכוכב התנצל בפני חבריו לנבחרת ובפני הציבור בפורטוגל, והבהיר כי הוא עדיין רואה את עצמו חלק מהנבחרת. הוא אף קרא להתאחדות הפורטוגלית להעניש אותו על מעשיו. "אני מאמין שהעונש לא צריך לכלול נסיבות מקלות. אני לא סתם שחקן. אני קפטן הקבוצה, וזה גורם מחמיר", כתב רונאלדו ברשתות החברתיות. "כבר התנצלתי, אבל אני יודע שלמעשים חייבות להיות השלכות".