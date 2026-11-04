הכדורגל הספרדי עדיין מתקשה להתאושש מהטרגדיה שהתרחשה באצטדיון הליודורו רודריגס לופס. חסוס דה מיגל, חלוץ טנריפה בן ה-30, הלך אתמול (שלישי) לעולמו לאחר ש התמוטט בעקבות התנגשות קשה עם שוער אנדורה במהלך משחק בין הקבוצות.

במהלך ההתמודדות מול אנדורה התנגש דה מיגל בשוער אנדורה חסוס אווונו. השחקנים מיהרו להזעיק את הצוות הרפואי, ודה מיגל קיבל טיפול על כר הדשא. הוא פונה לבית החולים לאחר שלקה בדום לב, ובהמשך הודיעה טנריפה על הידרדרות במצבו הנוירולוגי. שעות לאחר מכן הגיעה הבשורה הקשה על מותו.

גלריה נרות ותמונות של דה מיגל ליד האצטדיון של טנריפה ( צילום: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images )

הטרגדיה הותירה את ספרד כולה בהלם, אך לצד הניסיון להבין את שאירע, נשמעו קריאות שלא לחפש אשמים. "אולי חוסר היכולת שלנו להסביר את המקריות גורם לנו לחפש מישהו להאשים", צוטט הפרשן ומאמן העבר חורחה ולדאנו. "קשה לנו לקבל טרגדיה בסדר גודל כזה שאין לה אחראי. אל תחפשו אשמים. קורבן אחד הוא די והותר לנוכח כאב כזה".

מעבר לאירוע עצמו, עלתה גם התייחסות כואבת לדקות האחרונות של דה מיגל על המגרש. לפי עדויות שהובאו בתקשורת הספרדית, החלוץ ספג קריאות ביקורת ושריקות בוז מהיציעים עוד לפני ההתנגשות, על רקע השאלה מדוע הוכנס למשחק. "הוא עזב אותנו לקול שריקות הבוז ולקריאות 'למה הכנסתם אותו?'. זו הייתה התמונה האחרונה שלו מהמגרש, וגם על זה צריך לחשוב", אמר אחד האוהדים. הדברים נאמרו מתוך כאב, ולא כדי להאשים את הקהל, שגם הוא מתאבל כעת על מותו של אחד משחקני הקבוצה.

אוהדי טנריפה מתקשים לצאת מההלם ( צילום: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images )

בטנריפה כבר הבהירו כי המספר 9, שאותו לבש דה מיגל, צריך להישאר מזוהה איתו. במהלך טקס לזכרו באצטדיון קראו האוהדים: "צריך לשמור את המספר 9, הוא תמיד יהיה שלו".

גם שוער העבר של נבחרת ספרד, סנטיאגו קניסארס, התייחס לאירוע הטראגי. "זה היה מהלך בדרך לשער, ומה שעבר לשוער בראש היה שהוא חייב להגיע לכדור, בין אם זה הכדור ובין אם זה השחקן", אמר. "מבחינתי הבעיה היא שאוונו השתמש בכוח מופרז, ולא הייתה לו המיומנות הגופנית לעצור את התנופה שלו ברגע שראה שניצח במאבק. הוא הלך בכל הכוח עד הסוף".

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

במקביל לאבל הכבד, בספרד מתנהל גם דיון בשאלת האחריות למותו של חסוס דה מיגל, כשבמרכזו עומדת האפשרות שהשוער אוונו יישא בהשלכות פליליות בעקבות ההתנגשות הקטלנית. כבר אתמול הודיעה משטרת ספרד כי היא פתחה בחקירה בחשד לגרימת מוות ברשלנות .

אמיליו קורטס, פרופסור למשפט פלילי, הסביר בתוכנית "אל פרטידאסו" ברשת COPE כי גם ללא כוונה לפגוע, ייתכן שמדובר בעבירת רשלנות. לדבריו, "רשלנות פירושה גרימת תוצאה מזיקה, במקרה הזה מוות, בלי שהייתה כוונה לגרום לה, אבל בעקבות התנהגות שיצרה סכנה משמעותית לשלמות הגוף".