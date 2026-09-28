נבחרת אירלנד הביסה אתמול (ראשון) 0:3 את ישראל בדברצן , במשחק טעון במיוחד בליגת האומות שהתקיים לאחר ימים של סערה בתוך המחנה האירי ובצל קריאות להחרמת ההתמודדות.

הסערה נמשכה גם לאחר שריקת הסיום, כאשר טורי דעה בתקשורת האירית מתחו ביקורת חריפה על החלטת הנבחרת לקיים את המשחק, למרות הניצחון הגדול. דניאל מקדונל מ"אייריש אינדיפדנט" כתב כי "הזרקור צריך להיות מופנה אל הנהלת ההתאחדות, ולא אל השחקנים", וטען כי ההתאחדות היא זו שהציבה את השחקנים במצב שבו נדרשו להתמודד עם ההשלכות הציבוריות והמוסריות של ההחלטה.

גלריה פארוט ושחקני אירלנד חוגגים אחרי השער הראשון ( צילום: Attila KISBENEDEK / AFP )

במקביל, קולין שרידן מ"אייריש אקזמינר" תקף את החלטת השחקנים עצמם וכתב כי "עם ההיסטוריה על הפרק, הם בחרו באינטרס העצמי והצביעו לשחק". שרידן הקדיש חלק נרחב מטורו לביקורת על האופן שבו התקבלה ההחלטה בתוך הנבחרת, במיוחד לאחר שגאווין בזונו הודיע כי לא ישחק. "הייתה אפשרות למשהו יוצא דופן", כתב, "שחקני אירלנד יכלו להראות מה קורה כאשר אנשים שיש להם מעט מאוד מה להפסיד מחליטים שעקרונות חשובים יותר מהנוחות האישית שלהם".

הוא הוסיף כי מבחינתו המחוות שביצעו השחקנים לפני המשחק ובמהלכו - כמו למשל הרכנת הראש במהלך נגינת "התקווה", אי לחיצת ידי השחקנים וענידת סרטים שחורים לזכר הקרובנות בעזה - אינן משנות את עצם ההחלטה: "מחווה בפתיחת המשחק לא יכולה לבטל את הבחירה שהם עשו".

שחקני נבחרת אירלנד מרכינים את הראש בזמן נגינת "התקווה" ( צילום: Attila KISBENEDEK / AFP )

בסיום טורו עבר שרידן מביקורת ציבורית להצהרה אישית וחדה במיוחד. "לא אצפה יותר בנבחרת הזו", כתב. "הילדים שלי יכולים להחליט בעצמם".

ומה חושב על זה מאמן אירלנד? היימיר הלגרימסון שיבח את שחקניו על הדרך שבה התמודדו עם הלחץ, ואמר כי חלק מהביקורת והמחאה שהופנו כלפיהם חצו את הגבול.

"בתקופות קשות אתה מגלה מי המנהיגים שלך, ואז האופי האמיתי יוצא החוצה", אמר הלגרימסון לאחר המשחק. "היו להם ימים קשים, ואני חושב שכל מי שצפה במשחק ראה אירים גאים שנלחמו עבור המדינה שלהם".

המאמן הוסיף: "אני גאה בהם מאוד. הם הראו כמה המשחק עבור אירלנד חשוב להם, וכמה הם רצו להצליח למרות הנסיבות הקשות וההכנה הלא טובה".

"אנחנו צריכים להגן על השחקנים". הלגרימסון ( צילום: AP Photo/Denes Erdos )

אחד השחקנים שניצבו במרכז הסערה היה פין עזז, בשל השורשים הישראליים של משפחתו מצד אמו. "היה קשה לפין, ואני מודה לו מאוד", אמר המאמן. "הרצון שהוא הראה להישאר במחנה, למרות כל הדברים האלה, והרצון להיות חלק מהנבחרת - אין לי מספיק מילים באנגלית כדי לתאר כמה אני גאה בילד הזה".

גם ביחס לבזונו, שהחלטתו שלא לשחק עוררה סערה, הלגרימסון ביקש לשמור על אחדות. "הוא אחד מאיתנו", אמר. "תמכנו בהחלטה שלו, ואני מקווה שהוא יישאר איתנו. אני יודע שזה כנראה קשה לו יותר מלאחרים, אבל הוא חלק מהנבחרת שלנו ויישאר כזה".

הלגרימסון התייחס גם למחאות סביב המשחק וללחץ שהופעל על השחקנים ומשפחותיהם. "תמיד כיבדנו את הדעות ואת המחאות, מעולם לא אמרנו דבר נגדן", אמר. "אבל כשהדבר מתחיל להשפיע על השחקנים שמייצגים את המדינה ועל המשפחות שלהם, אני חושב שזה קצת יותר מדי, ואנחנו צריכים להגן על השחקנים".

באירלנד פחדו גם מסנקציות ( צילום: Attila KISBENEDEK / AFP )

באירלנד עדיין לא יודעים מה היה קורה אם המשחק היה מבוטל. נשיא ההתאחדות האירית, פול קוק, הודה לאחר המשחק כי גם בהתאחדות עצמה לא ידעו בוודאות אילו סנקציות נוספות היו מוטלות עליהם אילו הנבחרת הייתה מחליטה שלא לשחק.

"החוקים ברורים. הם מפרטים מהן הסנקציות אם לא נקיים את המשחקים, ואז יש התייחסות לסנקציות נוספות ולא מוגדרות", אמר קוק. "אני חושב שזה תלוי באופ"א ובסנקציות שהיא תטיל".