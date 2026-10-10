המשבר בין כריסטיאנו רונאלדו לנבחרת פורטוגל עולה מדרגה: התאחדות הפורטוגלית הודיעה היום (שבת) רשמית על פתיחת הליך משמעתי נגד הכוכב בן ה-41, בעקבות עזיבתו את מחנה הנבחרת בשבוע שעבר - לפני המשחק מול דנמרק בליגת האומות. המשמעות: רונאלדו הושעה מהנבחרת עד לסיום ועדת המשמעת בעניינו.
בהודעת ההתאחדות נכתב: "ועדת המשמעת החליטה ב-9 באוקטובר 2026 לפתוח בהליך משמעתי נגד כריסטיאנו רונאלדו, כדי לבדוק אם האירועים שעליהם דווח ב-7 באוקטובר מצדיקים ענישה. רונאלדו היה מושעה אוטומטית עד לפתיחת ההליך, וכעת הוחלט להאריך את השעייתו בהחלטה מיוחדת ולהעניק לטיפול בפרשה עדיפות גבוהה. התיק הועבר ב-10 באוקטובר לוועדה האחראית על החקירה המשמעתית, והפרטים יישארו חסויים עד לסיומה".
הפרשה החלה בסוף החודש שעבר, לאחר שרונאלדו לא שותף בניצחון 1:2 של פורטוגל על נורבגיה במסגרת ליגת האומות. הקפטן, שכבש 146 שערים ב-234 הופעות במדי הנבחרת, עזב את המחנה, ובהמשך החמיץ גם את שני המשחקים הבאים של פורטוגל - ניצחונות על דנמרק ונורבגיה.
לצד הביקורת שספג, הכוכב התנצל בפני חבריו לנבחרת ובפני הציבור בפורטוגל, והבהיר כי הוא עדיין רואה את עצמו חלק מהנבחרת. הוא אף קרא להתאחדות הפורטוגלית להעניש אותו על מעשיו. "אני מאמין שהעונש לא צריך לכלול נסיבות מקלות. אני לא סתם שחקן. אני קפטן הקבוצה, וזה גורם מחמיר", כתב רונאלדו ברשתות החברתיות. "כבר התנצלתי, אבל אני יודע שלמעשים חייבות להיות השלכות".
המאמן ז'ורז'ה ז'סוס התייחס לפרשה ביום רביעי, אך בחר שלא להיכנס לעימות פומבי נוסף עם הכוכב. "קראתי את ההודעה, ועכשיו אני עושה את מה שאני עושה בכל יום. אני הולך להתאחדות כדי לעבוד ולחשוב על הנבחרת", אמר המאמן.