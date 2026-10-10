בהודעת ההתאחדות נכתב: "ועדת המשמעת החליטה ב-9 באוקטובר 2026 לפתוח בהליך משמעתי נגד כריסטיאנו רונאלדו, כדי לבדוק אם האירועים שעליהם דווח ב-7 באוקטובר מצדיקים ענישה. רונאלדו היה מושעה אוטומטית עד לפתיחת ההליך, וכעת הוחלט להאריך את השעייתו בהחלטה מיוחדת ולהעניק לטיפול בפרשה עדיפות גבוהה. התיק הועבר ב-10 באוקטובר לוועדה האחראית על החקירה המשמעתית, והפרטים יישארו חסויים עד לסיומה".

בהודעת ההתאחדות נכתב: "ועדת המשמעת החליטה ב-9 באוקטובר 2026 לפתוח בהליך משמעתי נגד כריסטיאנו רונאלדו, כדי לבדוק אם האירועים שעליהם דווח ב-7 באוקטובר מצדיקים ענישה. רונאלדו היה מושעה אוטומטית עד לפתיחת ההליך, וכעת הוחלט להאריך את השעייתו בהחלטה מיוחדת ולהעניק לטיפול בפרשה עדיפות גבוהה. התיק הועבר ב-10 באוקטובר לוועדה האחראית על החקירה המשמעתית, והפרטים יישארו חסויים עד לסיומה".

בהודעת ההתאחדות נכתב: "ועדת המשמעת החליטה ב-9 באוקטובר 2026 לפתוח בהליך משמעתי נגד כריסטיאנו רונאלדו, כדי לבדוק אם האירועים שעליהם דווח ב-7 באוקטובר מצדיקים ענישה. רונאלדו היה מושעה אוטומטית עד לפתיחת ההליך, וכעת הוחלט להאריך את השעייתו בהחלטה מיוחדת ולהעניק לטיפול בפרשה עדיפות גבוהה. התיק הועבר ב-10 באוקטובר לוועדה האחראית על החקירה המשמעתית, והפרטים יישארו חסויים עד לסיומה".

הפרשה החלה בסוף החודש שעבר, לאחר שרונאלדו לא שותף בניצחון 1:2 של פורטוגל על נורבגיה במסגרת ליגת האומות. הקפטן, שכבש 146 שערים ב-234 הופעות במדי הנבחרת, עזב את המחנה, ובהמשך החמיץ גם את שני המשחקים הבאים של פורטוגל - ניצחונות על דנמרק ונורבגיה.

הפרשה החלה בסוף החודש שעבר, לאחר שרונאלדו לא שותף בניצחון 1:2 של פורטוגל על נורבגיה במסגרת ליגת האומות. הקפטן, שכבש 146 שערים ב-234 הופעות במדי הנבחרת, עזב את המחנה, ובהמשך החמיץ גם את שני המשחקים הבאים של פורטוגל - ניצחונות על דנמרק ונורבגיה.

הפרשה החלה בסוף החודש שעבר, לאחר שרונאלדו לא שותף בניצחון 1:2 של פורטוגל על נורבגיה במסגרת ליגת האומות. הקפטן, שכבש 146 שערים ב-234 הופעות במדי הנבחרת, עזב את המחנה, ובהמשך החמיץ גם את שני המשחקים הבאים של פורטוגל - ניצחונות על דנמרק ונורבגיה.