הסערה סביב כריסטיאנו רונאלדו מסרבת לדעוך, וכעת גם ג'יימי קראגר מצטרף למבקרים. בלם ליברפול לשעבר תקף את ריו פרדיננד ואת פירס מורגן, שהגנו על כוכב אל-נאסר לאחר העימות שלו עם מאמן נבחרת פורטוגל , ז'ורז'ה ז'סוס, והחלטתו לעזוב את הנבחרת לאחר שנותר על הספסל ולא שותף.

רונאלדו, שהסערה סביבו מאיימת להטיל צל על סיום דרכו בנבחרת, פרסם הצהרה שבה פירט את טענותיו. בהמשך התנצל על כך שעזב את הנבחרת וטס לביתו במטוסו הפרטי, אך פרדיננד ומורגן, שניהם מקורבים לכוכב הפורטוגלי, יצאו להגנתו. מורגן אף כינה את ז'סוס "אריק טן האח של הכדורגל העולמי", בעוד פרדיננד טען כי היחס לרונאלדו היה בלתי הולם והשווה את התנהלות המאמן לזו של אלכס פרגוסון או פפ גווארדיולה.

גלריה הסאגה נמשכת. רונאלדו ( צילום: Fayez NURELDINE / AFP )

קראגר לא התרשם מההגנה על הפורטוגלי. בתוכנית Overlap Daily אמר: "אנשים חושבים שלהיות מקורבים לאנשים בעולם הכדורגל זה דבר טוב, אבל כאן זה הופך לבעיה. אנשים כמו פירס מורגן וריו פרדיננד, שהם דמויות גדולות בתקשורת, בין אם אתם אוהבים אותם ובין אם לא, מביכים את עצמם עם השטויות שהם אומרים, רק בגלל שהם מכירים את רונאלדו".

הוא הוסיף: "אפשר להכיר מישהו ולנסות לדאוג לו, אבל אי אפשר להגן על הבלתי ניתן להגנה".

"תמיד הכול חייב להיות סביבו"

קראגר הזכיר גם את התנהלותו של רונאלדו בגמר יורו 2016, שבו נפצע במהלך המשחק מול צרפת, אך המשיך לעמוד על הקווים ולכוון את חבריו. מבחינתו, גם אותו אירוע המחיש את האגו של הכוכב הפורטוגלי.

תקף. קראגר ( צילום: Carl Recine/Getty Images )

"מעולם לא ראיתי דבר כזה. כשהגיעה שריקת הסיום, כולם רצו למגרש או לכיוון כובש השער, אבל הוא עצר ונפל על הרצפה. תמיד הכול חייב להיות סביבו", אמר קראגר. "אני מבין ששחקנים גדולים הם לעיתים קרובות כאלה, אבל יש רגעים שבהם זה לא מתאים".

קראגר אף השווה בין הסערה סביב רונאלדו לבין משחק הפרידה של ליאו מסי מנבחרת ארגנטינה, שהתקיים באותו ערב והסתיים בניצחון 0:3 על בנין. "התזמון, באותו ערב שבו מסי נפרד מארגנטינה, והדרך שבה מסי סיים לעומת רונאלדו, כנראה מסכמים את שניהם ואת סוג האנשים שהם", טען.

על מסי הוסיף: "יכול להיות שיש לו אגו גדול, ויכול להיות שקשה לעבוד איתו מאחורי הקלעים, אבל אולי הוא מסתיר את זה טוב יותר. את ההצהרה של רונאלדו צריך לקרוא שוב ושוב".

בבעיה? רונאלדו ( צילום:PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP )

גם גארי נוויל, ששיחק לצד רונאלדו במנצ'סטר יונייטד, מתח ביקורת על התנהלותו. "עם כריסטיאנו זה קשה, כי אני אוהב אותו, אבל אני לא יכול לראות את מה שקרה ביונייטד בתקופה השנייה שלו, ואז לקרוא הצהרה כזאת בלי לומר משהו", אמר. "צריך להעמיד אותו במקום ולהגיד לו שזה לא מקובל".

נוויל הוסיף כי הבעיה היא מי מסוגל להציב גבולות לכוכב: "הוא לא יקשיב לי או לך, אבל אני לא יכול לאהוב את ההצהרה הזאת או להעמיד פנים שזה היה דבר טוב לעשות. אם אתם אוהבים את רונאלדו, זה מקשה עליכם לאהוב אותו; אם אתם לא אוהבים אותו, זה גורם לכם לא לאהוב אותו אפילו יותר".