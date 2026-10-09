בצל הסערה סביבו בנבחרת פורטוגל, שבשיאה עזב את מחנה האימונים של הנבחרת, כריסטיאנו רונאלדו שב לשחק בליגה הסעודית ועשה את מה שהוא עושה הכי טוב במשך כל הקריירה - להבקיע שערים. הכוכב הוותיק הבקיע את שערו הרביעי העונה בסעודיה ב-0:3 הביתי של קבוצתו על אל-דירייה במסגרת המחזור השמיני.
רונאלדו היה זה שפתח את מסכת הכיבושים של אל-נאסר, כאשר בדקה ה-23 בעיטה של קינגסלי קומאן נהדפה על ידי שוער אל-דירייה היישר לרגליו של CR7, שדחק מקרוב וקבע 0:1 למקומיים. 12 דקות לאחר מכן סמו קוסטה הכפיל את התוצאה לאחר בישול של ז'ואאו פליקס. קומאן חתם את התוצאה בדקה ה-77 לאחר בישול של סאדיו מאנה, והאלופה חזרה למסלול הניצחונות בליגה לאחר התיקו במחזור הקודם.
צפו בשער של רונאלדו:
רונאלדו בן ה-41 רמז לפני תחילת העונה שזו עשויה להיות עונתו האחרונה בקריירה, ממשיך לספק את הסחורה באל-נאסר, וכעת הוא רחוק 20 שערים מהיעד שהציב לעצמו - להבקיע אלף שערים בקריירה. בעונה שעברה הוא הוביל את הצהובים לזכייה באליפות (הראשונה של הקבוצה מאז שהגיע וה-11 שלה בהיסטוריה).