של הנבחרת, כריסטיאנו רונאלדו שב לשחק בליגה הסעודית ועשה את מה שהוא עושה הכי טוב במשך כל הקריירה - להבקיע שערים. הכוכב הוותיק הבקיע את שערו הרביעי העונה בסעודיה ב-0:3 הביתי של קבוצתו על אל-דירייה במסגרת המחזור השמיני.

של הנבחרת, כריסטיאנו רונאלדו שב לשחק בליגה הסעודית ועשה את מה שהוא עושה הכי טוב במשך כל הקריירה - להבקיע שערים. הכוכב הוותיק הבקיע את שערו הרביעי העונה בסעודיה ב-0:3 הביתי של קבוצתו על אל-דירייה במסגרת המחזור השמיני.