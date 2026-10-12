סאגת כריסטיאנו רונאלדו בנבחרת פורטוגל , איך לא, ממשיכה להעסיק את עולם הכדורגל, אך בזמן שהדיונים סביב עתידו נמשכים ( והוא מושעה מהמדים הלאומיים ), הכוכב בן ה-41 בחר להתייחס למעמדו ההיסטורי ולכמה מהשמות הגדולים בענף. בראיון ל-CNN פורטוגל, רונאלדו לא חסך במחמאות לעצמו, דחה את הביקורת על יכולותיו והבהיר כי מבחינתו, המספרים כבר מספרים את הסיפור.

"אני השחקן הכי גדול בהיסטוריה בכל הנוגע להבקעת שערים, נקודה", הצהיר CR7. "המספרים מדברים בעד עצמם. אני לא צריך להגיע לאלף שערים, אבל אם אצליח זה יהיה מדהים".

גלריה אוהב את עצמו. רונאלדו ( צילום: Abdullah Ahmed/Getty Images )

רונאלדו התייחס גם ליריבות ארוכת השנים עם לאו מסי, שבמשך יותר מעשור עמדה במרכז הכדורגל העולמי. למרות המאבק המתמשך על תארים אישיים וקבוצתיים, הפורטוגלי הדגיש כי היחסים ביניהם היו טובים לאורך השנים. "במשך 15 שנים מסי ואני חלקנו את הבמה בטקסי תארים ותמיד הסתדרנו. היו גם כמה פעמים שהייתי מתרגם לו את הדברים שהיו נאמרים באנגלית. הוא תמיד התייחס אליי טוב, הייתה לנו יריבות בריאה, תמיד נתנו אחד לשני מוטיבציה להיות טוב יותר", סיפר.

הכוכב התייחס גם לשלב הנוכחי בקריירה שלו, והבהיר כי הוא שלם עם הישגיו, גם אם יחליט לתלות את הנעליים כבר עכשיו. "כבר עשיתי היסטוריה. אני יכול לסיים את הקריירה שלי היום ולא יהיו לי חרטות, אבל אני עדיין בכושר מצוין. אני ממשיך להשפיע על הקבוצה שלי, אבל במקום לחשוב על ההמשך, אני חי את הרגע".

"כבר עשיתי היסטוריה. אני יכול לסיים את הקריירה שלי היום ולא יהיו לי חרטות" ( צילום: REUTERS/Pedro Nunes )

בהמשך דחה רונאלדו את הטענה כי אינו שחקן שלם: "זה עניין של טעם להעדיף אותי, את מסי, את מראדונה או את פלה. אני מבין את זה. אבל להגיד שאני לא שחקן שלם זה שקר. אני השחקן הכי שלם בהיסטוריה".

רונאלדו לא הסתפק בניתוח הקריירה שלו, והעניק גם עצות לקיליאן אמבאפה בריאל מדריד. "זה שהוא משחק שם כחלוץ זה מקשה עליו לדעתי. זו לא העמדה הטבעית שלו. אם הייתי בריאל, הייתי מלמד אותו איך לשחק כחלוץ", אמר רונאלדו.