המהומות בין השוטרים הגאורגים לאוהדי בשיקטאש בבאטומי , במהלך המשחק מול הפועל באר-שבע בליגה האירופית (1:2 לטורקים), ממשיכות לעורר סערה בטורקיה. אחרי העימותים והתמונות הקשות, פרסם המועדון הודעת גינוי חריפה והודיע על פתיחת הליכים מול אופ"א והקונסוליה הטורקית בעיר.

"אנו מגנים בתוקף את השימוש בכוח בלתי מידתי מצד כוחות הביטחון נגד אוהדינו לפני ובמהלך המשחק מול הפועל באר שבע בליגה האירופית בבאטומי, ומאחלים החלמה לאוהדינו שנפגעו באירועים", נמסר מבשיקטאש.

אוהדי בשיקטאש לפני הבלגן ביציעים ( צילום: AP Photo/Oto Davitadze )

לפי הודעת המועדון, לאחר שנודע לו כי כוחות הביטחון מונעים את כניסת האוהדים לאצטדיון, הוא פנה למשקיף אופ"א כדי להבטיח את פתיחת שערי יציאת החירום ולאפשר את כניסתם במהירות ובבטחה. בבשיקטאש הודיעו כי החלו בהליכים מול הקונסוליה הכללית בבאטומי ומול אופ"א בעקבות השימוש בכוח, והדגישו כי ימשיכו לעקוב אחר הטיפול בפרשה עד שכל אוהדיהם ישובו בשלום לטורקיה.

גם ההתאחדות הטורקית פרסמה הודעת גינוי חריפה, שבה הבטיחה לפעול מול אופ"א ובזירות בינלאומיות כדי לברר את נסיבות האירועים ולדרוש ענישה של האחראים. "אנחנו מגנים בחריפות את ההתנהלות ואת ההתערבות הבלתי מתקבלות על הדעת שהופנו כלפי אוהדי בשיקטאש בתוך האצטדיון ומחוצה לו, לפני המשחק ובמהלכו", נכתב. עוד הוסיפו: "לא נשתוק לנוכח התנהלות שמסכנת את ביטחונם של אוהדינו ופוגעת בזכויותיהם ובחירויותיהם הבסיסיות".

צפו במהומות

Gürcü polisi, Beşiktaş taraftarına saldırıyor. https://t.co/Nh1TMgmQFD — Efecan Öztaş (@oztasefecan80) November 26, 2026

🚨 Shocking footage! Georgian police appear to punch a Besiktas fan, knocking him to the ground! https://t.co/o0qfCzMFSJ — Goal Gossip (@Goal_Gossip1) November 26, 2026

התגובות הגיעו גם מיריבותיה הגדולות של בשיקטאש. בפנרבחצ'ה גינו את השימוש בכוח נגד האוהדים וכתבו: "השימוש בכוח בלתי מידתי נגד אוהדי בשיקטאש, שכמו כל אזרח טורקי רואים בעמידה לצד המדוכאים אחריות הומניטרית והביעו את תמיכתם בעם הפלסטיני, אינו מתקבל על הדעת". עוד הוסיפו במועדון כי יש לבחון מחדש את ההחלטה להעביר את המשחק למגרש ניטרלי, והצהירו: "אנו עומדים לצד בשיקטאש ולצד כל המועדונים שיתמודדו בעתיד מול קבוצות ישראליות ויגנו על זכויותיהם".

גם בטרבזונספור התייחסו ישירות לישראל ולהחלטת אופ"א: "איננו מקבלים את העובדה שקבוצות טורקיות נשללות מהזכות לארח משחקי בית מול קבוצות ממדינה כובשת, באצטדיונים שלהן ומול הקהל שלהן. איננו רואים בעין יפה את הסטנדרטים הכפולים של אופ"א בנושא".

Kamuoyuna Duyuru Türk takımlarının, işgalci İsrail’in temsilcileriyle oynadıkları karşılaşmalarda kendi ülkelerinde ve taraftarları önünde mücadele etme hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyor, UEFA’nın bu konudaki çifte standartlı tutumunu kınıyoruz. Bu akşam Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen orantısız müdahaleleri şiddetle kınıyor, yaşanan olayların sporun evrensel değerleriyle bağdaşmadığını vurguluyoruz. Türk futbolunun haklarını ve ülkemizin onurunu korumak, karşı karşıya kaldığımız haksızlıklar karşısında birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bursaspor Kulübü olarak yaşanan olaylarda yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. “Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun" Filistine Özgürlük! 🇹🇷🇵🇸 — Bursaspor (@BursasporSk) November 26, 2026

גלאטסראיי הצטרפה אף היא למחאה וכתבה: "איננו מקבלים את העובדה שקבוצות טורקיות נשללות מהזכות לשחק במגרשן הביתי מול אוהדיהן במסגרת מפעלים בינלאומיים. על אופ"א לנטוש את המדיניות הלא הוגנת ואת הסטנדרטים הכפולים כלפי המועדונים שלנו". קוצ'אליספור פרסמה הודעה חריפה עוד יותר, שבה כינתה את ישראל "מדינה כובשת ורצחנית" וטענה כי אופ"א נוקטת מדיניות של "סטנדרטים כפולים".

"אנחנו תומכים בפלסטינים"

בסיום המשחק, שחקני בשיקטאש חגגו עם הדגל הפלסטיני. הקפטן הטורקי, אורקון קוקצ'ו, שכבש את השער השני של קבוצתו, אמר: "אנחנו תומכים בפלסטינים, זה ברור. הניצחון מוקדש להם. רצינו לשמח את אזרחי המדינה שלנו, זה עניין לאומי עבורנו. אני מקווה שעשינו אותם גאים. אנחנו רוצים להודות לכל הקבוצות שתמכו בנו, הרגשנו את התמיכה שלהם".