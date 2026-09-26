הוא רוצה שישראל תורחק מהכדורגל, אבל מתעקש שהנבחרת שלו תשחק נגדה. הוא מכריז על מפגש "נגד רצח עם", ואז מבקש מכולם להתרכז בכדורגל. היימיר הלגרימסון, מאמן נבחרת אירלנד, הפך את המשחק נגד ישראל מחר בליגת האומות (ראשון, 21:45) לעימות שהגיע עד ראש ממשלת אירלנד - והוא בכלל איסלנדי. איך רופא שיניים שהתפרסם כשעזר להדיח את אנגליה מהיורו, הגיע למרכז הסערה הזאת?
האירים היו מעדיפים שהמשחק לא יתקיים. הם יארחו את ישראל בסרביה ללא קהל, מחשש למהומות ענק בדבלין. היו הפגנות מחוץ לפרלמנט האירי אחרי שההתאחדות המקומית החליטה כן להופיע למשחק. גם הבקשה של אירלנד לאופ"א שלא להיות מוגרלת מול ישראל בעתיד (שנדחתה על הסף), לא עזרה להרגיע את הרוחות במדינה. הלגרימסון החל לעסוק בישראל כבר לפני שנה, במקביל לניסיון של קבוצות כדורגל איריות להרחיק את ישראל מאופ"א. הוא תהה בראיון מדוע ארגוני הכדורגל נוהגים בה אחרת מאשר ברוסיה. "אני לא רואה הבדל בין זה שפיפ"א ואופ"א מרחיקות את רוסיה ולא את ישראל", אמר. לצד זאת, הבהיר כבר אז שאם נבחרתו תידרש להתמודד מול ישראל, היא תשחק.
אחרי ההגרלה הוא נאלץ להגן על ההחלטה לשחק מול המדינה אותה דרש להרחיק. בתשובה להפגנות, אמר כי הדרך הטובה ביותר תהיה לנצח את ישראל במשחק וב"מלחמה" על המגרש. במקביל ביקש מהציבור לתמוך בשחקנים וטען שלא הוגן להפוך אותם לאשמים בהחלטה לשחק. הוא גם התנגד מבחינה מקצועית לוויתור על הביתיות בדבלין. חוץ מזה, ההחלטה לשחק בכלל התקבלה ב"דרגים שמעליו".
אל דאגה, הלגרימסון לא הפך פתאום לציוני דגול. הנימוק להתייצב היה מעשי. אי־התייצבות, הסביר, תעניק לישראל שש נקודות ותשפר את סיכוייה להגיע ליורו 2028, שאירלנד תשתתף באירוחו. הוא הזהיר גם מירידה אפשרית לדרג ג' ומפגיעה בנבחרות האיריות הבאות. מבחינתו, מי שרוצה למחות נגד ישראל באמצעות חרם צריך להביא בחשבון שהוא עשוי לסלול עבורה דרך נוחה יותר לטורניר גדול. אבל אמירה אחת שלו דווקא הגבירה את הלהבות.
"אנחנו לא משחקים עם רצח עם, אנחנו משחקים נגד רצח עם. אנחנו משחקים נגד ישראל, לא עם ישראל", אמר לקראת המפגשים בליגת האומות בניסיון ליצוק כותרות. ההתאחדות הישראלית עלתה להתקפה. היא הזכירה את תרומתה של ישראל לעולם, לרבות פרסי נובל, והוסיפה ש"טרם נמצאה תרופה לטיפשות, לבורות ולצביעות". ראש ממשלת אירלנד, מיהאל מרטין, הגדיר את התגובה הישראלית כ"בלתי מקובלת" ודרש שההתאחדות תחזור בה.
ההסברים לא השתיקו את המחאה. יותר מ-160 אנשי ספורט חתמו על מכתב שקרא להחרים את המשחקים, ומפגינים הגיעו למלון הנבחרת. הלגרימסון סיפר על אי־נוחות בקרב שחקניו, אך הדגיש את נכונותם להתייצב יחד. הוא גם הודה שמעולם לא ניהל מצב כזה וששום הכשרת מאמנים אינה מכינה אליו.
התגובה של ההתאחדות הישראלית
ביום רביעי, לפני המשחק מול קוסובו, כבר הכיר במחיר האמירה על "רצח עם". "מנקודת מבט של מנהיגות, לא היה חכם מצידי למשוך כך את תשומת הלב". הוא הודה לתומכיו וביקש להחזיר את המיקוד למגרש. זו לא הייתה חזרה מפורשת מההאשמה כלפי ישראל.
מהקליניקה לנבחרת
הלגרימסון הוא סוג של סיפור סינדרלה. בן ה־59 גדל בהיימאיי, אי קטן מדרום לאיסלנד, במשפחה בת שישה ילדים. אביו תיקן רשתות דיג. כשהיה בן חמש התפרץ הר הגעש אלדפל וטלטל את חיי הקהילה.
"אנחנו לא משחקים עם רצח עם, אנחנו משחקים נגד רצח עם. אנחנו משחקים נגד ישראל, לא עם ישראל", אמר לקראת המפגשים בליגת האומות בניסיון ליצוק כותרות. ההתאחדות הישראלית עלתה להתקפה. היא הזכירה את תרומתה של ישראל לעולם, לרבות פרסי נובל, והוסיפה ש"טרם נמצאה תרופה לטיפשות, לבורות ולצביעות
כשחקן הייתה לו קריירה צנועה בליגות המקומיות. במקביל החל לאמן ולפתח מקצוע שאפשר להתפרנס ממנו בלי לחכות להצעה ממועדון גדול, ואפילו טוב כמעט כמו כדורגלן: רפואת שיניים. הוא טיפל במטופלים ביום והגיע אחר כך למגרש. גם כשהקריירה המריאה והוא הצטרף לנבחרת איסלנד - המשיך הלגרימסון לעבוד במרפאה בהיקף מצומצם.
בריאיון ל־ESPN הסביר שהמרפאה לימדה אותו להתאים את צורת הדיבור לכל אדם. אחד צריך בדיחה, אחר הסבר מרגיע, שלישי דווקא רצינות. אותה מיומנות עזרה לו, לדבריו, גם מול כדורגלנים. בקורס מאמנים באנגליה המליצו לו להצניע את המקצוע הנוסף, אבל הוא לא הבין מדוע השכלה אמורה להפריע למאמן. "אני גאה להיות רופא שיניים. וחוץ מזה, מה אעשה אם לא תהיה לי עבודה בכדורגל?"
גם חייו האישיים השתלבו בכדורגל. אשתו שיחקה בקבוצת הנשים שאימן. לדבריו, הוא העביר אותה מעמדת החלוצה לבלמית, ומשם היא המשיכה לנבחרת איסלנד. בריאיון השנה סיפר שאמו התקשתה להבין מדוע הוא מקדיש זמן לאימון כמעט ללא תמורה, במקום להתמקד בהחזרת הלוואות הלימודים.
את הקרבה לאנשים הפך לחלק משיטת העבודה. לפני משחקי הבית של איסלנד נהג לפגוש אוהדים בפאב, להציג להם את ההרכב ולנתח את היריבה. המפגשים הקטנים צמחו למסורת שמשכה מאות אנשים. הוא רצה לתת לקהל תחושת שותפות, והיה מוכן לחלוק איתו מידע שמאמנים אחרים שומרים מאחורי דלת סגורה.
ההצלחה האדירה עם איסלנד
ההישגים העניקו למנהגים האלה תהודה עולמית. ב־2011 הצטרף ללארס לאגרבק כעוזר בנבחרת איסלנד, ובהמשך הפך למאמן ראשי לצדו. השניים הובילו אותה לרבע גמר יורו 2016, אחרי הניצחון ההיסטורי 1:2 על אנגליה. לאחר עזיבת לאגרבק נשאר הלגרימסון לבדו והעלה את איסלנד למונדיאל הראשון בתולדותיה. הטורניר ברוסיה נפתח ב־1:1 מול ארגנטינה של מסי, אך הסתיים בהדחה בשלב הבתים.
משם המשיך לאל־ערבי בקטאר ובהמשך לנבחרת ג'מייקה. על ההצעה הקטארית דיבר בגילוי לב: היא כללה שכר שלא הכיר קודם, ושם כבר לא היה צריך לעסוק בבעיות שיניים . משם התגלגל לנבחרת ג'מייקה, שם לא רשם הצלחה גדולה. ביולי 2024 הגיע לאירלנד.
בנובמבר האחרון ניצחה אירלנד את פורטוגל והונגריה והעפילה לפלייאוף המונדיאל באופן די מפתיע. במרץ הוארך חוזהו עד תום קמפיין יורו 2028, אבל הכרטיס למונדיאל חמק: האירים איבדו יתרון של שני שערים מול צ'כיה והודחו בפנדלים בחצי הגמר. הלגרימסון נשאר עם החוזה ועם ציפייה להמשיך את ההתקדמות המקצועית.
הוא בנה קריירה על שיחות: עם מטופלים במרפאה, עם שחקנים באימון ועם אוהדים בפאב. התרגל לכך שפתיחות מקרבת אנשים לנבחרת שלו. עכשיו, אחרי שגרם לסערה לפני המשחק מול ישראל - הוא מבקש שוב לדבר רק על כדורגל. אולי זה כבר מאוחר מדי.