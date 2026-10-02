הסערה סביב כריסטיאנו רונאלדו לא הצליחה לערער את נבחרת פורטוגל. החבורה של ז'ורז'ה ז'סוס גברה אתמול (חמישי) 2:4 על דנמרק בקופנהגן, במשחק שבו הסתדרה ללא הכוכב הגדול שלה, שעזב את מחנה הנבחרת יממה קודם לכן בעקבות העובדה שיועד לא לפתוח בהרכב.

ז'סוס, שהחליף את רוברטו מרטינס אחרי ההדחה של פורטוגל בשמינית גמר המונדיאל, הדגיש לאחר המשחק כי חדר ההלבשה מאוחד סביבו. "אין שום דבר שאמור למנוע מהקבוצה להיות איתי", אמר. "הדברים שקורים לא מפרידים בינינו. הם לא הפרידו בינינו ולא יפרידו בינינו".

🇩🇰😮‍💨 Rasmus Højlund hits the ‘siuuum’ celebration, once again as he already did last year. pic.twitter.com/w1qJ47NWoV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2026

רונאלדו, מלך שערי הכדורגל הבינלאומי בכל הזמנים, עזב את מחנה הנבחרת ביום רביעי , זמן קצר לאחר שז'סוס הודיע במסיבת עיתונאים כי גם במשחק מול דנמרק הוא יתחיל על הספסל - משחק שני ברציפות. אלא שעל הדשא פורטוגל סיפקה תשובה חד-משמעית. האלופה המכהנת שמרה על המאזן המושלם שלה בליגת האומות, וז'סוס יכול להיות מרוצה מהיכולת של שחקניו דווקא ללא הכוכב הגדול.

"אני חושב שאתם, העיתונאים, מאוד שמחים שפורטוגל הראתה כדורגל איכותי, משחק בוגר עם רעיונות נועזים וביטחון שהיא מסוגלת ליישם אותם במשחק", הוסיף ז'סוס. ואז הגיע משפט שמסכם היטב את הלחץ שמלווה אותו בתפקיד החדש: "אלה החיים של מאמן. רק דבר אחד מבטיח אותם - קוראים לזה ניצחון. לנצח. אלה החיים של מאמן".

גלריה הוילונד תוקף את ז'סוס בסיום המשחק ( צילום מסך )

כשנשאל אם הוא מרגיש שכל המדינה נמצאת מאחוריו, ז'סוס הודה: "אני לא יודע אם המדינה איתי. אני לא יודע את זה, אבל הייתי רוצה שהיא תהיה".

"רציתי פשוט להעביר מסר"

עם כל הכבוד לפורטוגלים, דווקא ראסמוס הוילונד הדני עלה לכותרות. החלוץ הדני חגג את שער השוויון שלו בתנועת ה"סיו" המפורסמת של רונאלדו, ובסיום המשחק אף נרשם עימות קצר בינו לבין מאמן פורטוגל, ז'ורז'ה ז'סוס. הוילונד תועד כשהוא ניגש לז'סוס במהלךלחיצות הידיים בין שתי הנבחרות וממש דוחף אותו בחזה.

"רציתי פשוט להעביר מסר חזק לנבחרת פורטוגל: אם הם לא מעריכים את כריסטיאנו, יש כל כך הרבה אנשים בעולם שהוא נתן להם השראה ושעדיין מסתכלים עליו בהערצה", הסביר הוילונד לאחר המשחק.

לבש את החולצה מספר 7. לאאו ( צילום: Liselotte Sabroe / RITZAU SCANPIX / AFP )

מי שנהנה במיוחד מהיעדרותו של רונאלדו מבחינה מקצועית היה גונסאלו ראמוס. חלוץ מילאן פתח בהרכב בפעם השנייה ברציפות במקומו של הכוכב הוותיק, והחזיר למאמנו על האמון עם בישול לשער הראשון של ז'ואאו קאנסלו ושער נוסף - השני שלו בשני משחקים.

"יותר מכל, המאמן החדש הוא עזרה גדולה עבורנו", אמר ראמוס. "יש לנו רעיונות ברורים יותר. אנחנו יודעים בדיוק איפה כל שחקן נמצא, גם בהגנה וגם בהתקפה. אתם יכולים לראות את זה בהופעה שלנו היום וגם במשחקים האחרונים. אנחנו משתפרים מיום ליום, וזה חלק מתהליך. אנחנו מאוד שמחים מהניצחון, שוב מול נבחרת טובה".

הנבחרת איתו. ז'סוס ( צילום: Liselotte Sabroe / RITZAU SCANPIX / AFP )

גם ויטיניה, שכבש את השער השלישי של פורטוגל, סיפק גיבוי למאמן. "זו העבודה של המאמן", אמר כשנשאל על השיפור ביכולת. "שיחקנו משחק מצוין. מעבר לניצחון, התוכן של המשחק שלנו היה נהדר. אני חושב שזו הייתה ההופעה הטובה ביותר שלנו עד עכשיו".

על רונאלדו עצמו הוסיף ויטיניה: "ניסינו להתמקד רק במשחק. אני חושב שנתנו תגובה מדהימה. ברכות לכל הסגל על כך".

"זה עניין שלא קשור אלינו. הוכחנו שוב שאנחנו קבוצה. אין ספק שהוא, בבית, שמח מהניצחון", אמר רפאל לאאו, שלבש את החולצה עם הספרה 7 של כריסטיאנו. "הוא אליל ילדות שלי. למספר 7 יש משמעות מיוחדת עבורי, כי זה תאריך הלידה של הילדים שלי".

ניצחון מרשים. שחקני נבחרת פורטוגל ( צילום: Elias Uth / RITZAU SCANPIX / AFP )

למרות האווירה החיובית בעקבות הניצחון, פרטי הפרשה סביב רונאלדו עדיין נשמרים בתוך חדר ההלבשה. הבלם רנאטו וייגה, שנחשב מקורב לרונאלדו, הבהיר כי השחקנים קיבלו הנחיה שלא לדבר על הנושא. "אני קרוב מאוד לכריס, והוא יודע שיש לי אליו הרבה חיבה, אבל קיבלתי הוראות ואני לא יכול לדבר על העניין", אמר.