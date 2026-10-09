סערת כריסטיאנו רונאלדו ממשיכה להסעיר את פורטוגל, וכעת גם אמו, דולורס אביירו, מתייצבת לצדו. בריאיון לתקשורת המקומית סיפרה אביירו כי בכתה בעקבות עזיבתו של בנה את מחנה הנבחרת , והביעה את אכזבתה מהיחס שהוא מקבל במדינה, למרות תרומתו העצומה לאורך השנים.

"אני עצובה, זה טבעי. זה היה הלם", סיפרה אביירו בת ה-71. "הבן שלי יכול היה לצאת דרך הדלת הראשית, ובמקום זאת הוא יצא דרך הדלת הקטנה, אבל זה בסדר, אלוהים ידאג לזה". אביירו הוסיפה: "בכיתי קצת. זה גם טוב, לשחרר. אנחנו צריכים להפוך את המצב הזה".

גלריה רונאלדו ואמו. "אנחנו צריכים להפוך את המצב הזה" ( צילום: Denis Doyle/Getty Images )

בהמשך חשפה את השיחה הראשונה שלה עם בנה לאחר שהתברר כי עזב את מחנה הנבחרת ערב המשחק מול דנמרק. "הוא אמר לי: 'אמא, אל תדאגי, אני אספר לך את האמת כשכולנו נהיה יחד'. עניתי לו: 'בסדר, בן, תתגבר על זה'. וזהו. אמרתי לו להירגע, אבל הראש שלו החליט לפעול כך. נראה מה יהיה. נתתי לו את כל התמיכה שלי, אבל זה לא עזר".

אביירו הוסיפה: "הוא נתן כל כך הרבה לפורטוגל, והוא תמיד שם. הוא תמיד היה הגיבור של פורטוגל. הם לא מעריכים אותו כפי שהם צריכים. הם לא מעריכים את כריסטיאנו. הוא השחקן הפורטוגלי שיש לנו".

הפרשה החלה בסוף החודש שעבר, לאחר שרונאלדו לא שותף בניצחון 1:2 של פורטוגל על נורבגיה במסגרת ליגת האומות. הקפטן, שכבש 146 שערים ב-234 הופעות במדי הנבחרת, עזב את המחנה, ובהמשך החמיץ גם את שני המשחקים הבאים של פורטוגל - ניצחונות על דנמרק ונורבגיה.

ישוב לנבחרת? רונאלדו ( צילום: Liselotte Sabroe / RITZAU SCANPIX / AFP )

לצד הביקורת שספג, הכוכב התנצל בפני חבריו לנבחרת ובפני הציבור בפורטוגל, והבהיר כי הוא עדיין רואה את עצמו חלק מהנבחרת. הוא אף קרא להתאחדות הפורטוגלית להעניש אותו על מעשיו. "אני מאמין שהעונש לא צריך לכלול נסיבות מקלות. אני לא סתם שחקן. אני קפטן הקבוצה, וזה גורם מחמיר", כתב רונאלדו ברשתות החברתיות. "כבר התנצלתי, אבל אני יודע שלמעשים חייבות להיות השלכות".