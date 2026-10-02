בהודעת המועדון נכתב: "מנצ'סטר סיטי יכולה לאשר כי המועדון הגיש את הערעור המקיף שלו על חוות הדעת של ועדת הפרמייר-ליג, בנוגע להליך המשמעתי. עמדתו הנחרצת של המועדון היא כי חוות הדעת כוללת, במספר רב של היבטים, שגיאות מהותיות ברורות - בחוק, בעיקרון ובעובדות - ולכן אינה נכונה. המועדון חף מההאשמות שהופנו כלפיו על ידי הפרמייר-ליג, וקיים גוף מקיף של ראיות חד-משמעיות התומכות בכל עמדותיו בנוגע למקרה הזה".

המועדון למעשה הורשע בכל סעיפי האישום שהגישה נגדו הפרמייר-ליג ( צילום: Carl Recine/Getty Images )

המועדון למעשה הורשע בכל סעיפי האישום שהגישה נגדו הפרמייר-ליג על עבירות שנעשו בין עונת 2009/10 לעונת 2017/18 - למעט אחד (114 מתוך 115). עם זאת, ההחלטה על העונש טרם התקבלה, וכל האפשרויות עדיין עומדות על הפרק.

למעשה, ועדה עצמאית קבעה כי במהלך התקופה הזו המועדון התקשר ב"חוזים פיקטיביים" עם כמה מהשותפים המסחריים שלו, וכן "הסתמך על הסכמים פיקטיביים כדי לנפח באופן מלאכותי את הכנסות המועדון ולהפחית את הוצאותיו". בנוסף, הוועדה מאשימה כמה עדים בפרשה ב"מתן עדויות כוזבות ובחוסר יושר".

החקירה החלה לאחר שעיתון "דר שפיגל" הגרמני פרסם בנובמבר 2018 מסמכים פיננסיים מודלפים הקשורים למועדון. בעקבות הממצאים הועבר התיק לוועדה עצמאית, שהכריעה היום באישומים. בהודעה נמסר עוד כי סיטי נמצאה אשמה ברוב האישומים הנוגעים לאי-שיתוף הפעולה שלה עם החקירה, אולם לא נמסר מספר מדויק של האישומים שבהם הורשעה.

הפרמייר-ליג פרסמה גרסה מצונזרת של דו"ח הוועדה, שבה נכתב כי האישומים "נגעו להרבה יותר מ-100 הפרות נפרדות לכאורה של חוקי הפרמייר-ליג, בארבע קטגוריות אישומים מרכזיות". עוד נקבע כי המועדון נמצא אשם בכל האישומים, למעט אחד, הנוגע לאי-שיתוף הפעולה עם חקירת הפרמייר-ליג. העסקאות המסחריות הפיקטיביות תוארו כחלק מ"תוכנית מימון מוסווית", בהיקף של 830.69 מיליון ליש"ט.