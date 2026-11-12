פרשת הרומן והחשדות לריגול שמטלטלת את אנבידיה מעמידה בסימן שאלה את עתידו של האיש שהקים אותה לפני יותר משלושה עשורים. ג'נסן הואנג, שהפך יצרנית כרטיסים גרפיים קטנה לאחת החברות החשובות בעולם הטכנולוגיה, עלול לאבד את תפקידו בעקבות הקשר שניהל עם אשת העסקים הסינית אליס הואנג, החשודה בריגול לטובת בייג'ינג.

כעת, לפי דיווחים בתקשורת האמריקנית, דירקטוריון החברה בוחן את האפשרות להחלפתו. בין השמות המוזכרים נמצאים בכירים באנבידיה ובתעשיית השבבים, ובהם כמה ישראלים שמילאו תפקידים מרכזיים בתחום.

גלריה מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג ( צילום: Patrick T. Fallon/AFP )

האתגר של אנבידיה אינו פשוט. הואנג מנהל את החברה מאז הקמתה ב-1993, ומעורב באופן אישי לא רק בהחלטות העסקיות אלא גם בפיתוח המוצרים ובקשרים עם הלקוחות הגדולים ביותר שלה, בהם מיקרוסופט, גוגל ואמזון.

בניגוד לחברות טכנולוגיה רבות, שבהן האחריות מתחלקת בין שכבות ניהול ברורות, אנבידיה פועלת במשך שנים במבנה שטוח יחסית, עם מספר חריג של מנהלים המדווחים ישירות למנכ"ל. המשמעות היא שהחלפתו עשויה לחייב גם שינוי באופן שבו החברה מנוהלת.

המועמדים המובילים: האיש שמאחורי CUDA וסמנכ"לית הכספים

אחד השמות הבולטים בדיווחים הוא איאן באק (Ian Buck), סגן נשיא באנבידיה האחראי על תחומי המחשוב עתיר הביצועים ותשתיות המחשוב בקנה מידה גדול. באק הצטרף לחברה ב-2004 והיה מהדמויות המרכזיות בפיתוח CUDA, פלטפורמת התוכנה שמאפשרת להשתמש במעבדים גרפיים לביצוע חישובים מורכבים.

חשיבותה של CUDA חורגת בהרבה מהתוכנה עצמה. היא אפשרה לאנבידיה להפוך את המעבדים הגרפיים שלה לכלי מרכזי באימון ובהרצה של מודלי בינה מלאכותית, ויצרה סביבה שלמה של כלי פיתוח שקשה למתחרות לשחזר. כיום באק מעורב גם בפעילות החברה מול ספקיות הענן הגדולות, ולכן מכיר מקרוב הן את הטכנולוגיה והן את הלקוחות שמניעים את עסקיה.

שם נוסף הוא קולט קרס (Colette Kress), סמנכ"לית הכספים של אנבידיה מאז 2013. קרס ליוותה את החברה לאורך שנות הצמיחה הגדולות שלה, מכירה היטב את הפעילות העסקית ונמצאת בקשר שוטף עם המשקיעים בוול סטריט.

על פי דיווחים, קרס עשויה להתאים במיוחד לתפקיד מנכ"לית זמנית, אם הדירקטוריון יעדיף להבטיח יציבות עד למינוי קבוע. עם זאת, היא אינה מגיעה מרקע של פיתוח שבבים, ולכן מינוי כזה עשוי לדרוש חיזוק של ההנהגה הטכנולוגית לצדה. אחת האפשרויות שעשויות להישקל היא חלוקת האחריות בין מנהל עסקי למנהל טכנולוגי, במקום להפקיד את שני התחומים בידי אדם אחד כפי שעושה הואנג.

איאן באק, סגן נשיא באנבידיה ( Getty Images )

גם שלושה ישראלים בתמונה

לישראל יש נוכחות משמעותית בצמרת תעשיית השבבים העולמית, ושלושה מהשמות הבולטים בה מחזיקים בניסיון שעשוי להפוך אותם לרלוונטיים לעתידה של אנבידיה. הראשון הוא מיכאל כגן, סמנכ"ל הטכנולוגיות הראשי (CTO) של החברה. כגן היה ממייסדי מלאנוקס הישראלית, שנרכשה בידי אנבידיה בשנת 2020 תמורת כ-7 מיליארד דולר, ולאחר הרכישה הצטרף להנהלת ענקית השבבים.

כגן מכיר היטב את הטכנולוגיות שמאפשרות לאנבידיה לחבר אלפי מעבדים למערכות מחשוב עצומות. בעידן שבו הביצועים של חוות AI תלויים לא רק בעוצמת השבבים אלא גם במהירות התקשורת ביניהם, מדובר בתחום בעל חשיבות מרכזית. היתרון שלו הוא היכרות עמוקה עם הטכנולוגיה והחברה עצמה, אך עם זאת אין לו ניסיון מוכח בניהול חברה ציבורית בהיקף כזה.

שם ישראלי נוסף הוא אייל וולדמן, מייסד ומנכ"ל מלאנוקס לשעבר. בניגוד לכגן, וולדמן כבר ניהל חברת שבבים בינלאומית והוביל אותה לצמיחה ולמכירה לאנבידיה. הוא מכיר את שוק מרכזי הנתונים ואת האתגרים העסקיים והטכנולוגיים שלו, אך אינו נמנה עם הנהלת אנבידיה כיום.

המועמד הישראלי השלישי הוא ג'וני סרוג'י, מנהל החומרה הראשי של אפל (Chief Hardware Officer) ואחד האנשים החשובים בפיתוח השבבים שלה. סרוג'י, בוגר הטכניון, הוביל לאורך השנים את פיתוח מעבדי האייפון והמק, והיה מהאחראים המרכזיים למעבר של אפל ממעבדי אינטל לשבבי Apple Silicon מתוצרתה.

בניגוד לכגן ולוולדמן, שמו של סרוג'י כבר הוזכר בדיווחים בתקשורת כאפשרות להחלפת הואנג. הוא מחזיק בניסיון ניהולי וטכנולוגי משמעותי, אך מעבר מאפל לאנבידיה יהיה מהלך חריג, ואין בשלב זה אינדיקציה לכך שהוא מעוניין בתפקיד או שקיבל הצעה רשמית.

ג'נסן הואנג ואיל וולדמן ב-2020 ( צילום: גיל נחושתן )

מימין: מיכאל קגן, רפאל קאהאן ( דוברות המרכז הרפואי רמב"ם )

האם המחליף יגיע דווקא מהמתחרות?

גם מחוץ לאנבידיה יש כמה מנהלים בעלי ניסיון מתאים, ובראשם ליסה סו (Lisa Su), מנכ"לית AMD וקרובת משפחה רחוקה של ג'נסן הואנג. מאז נכנסה לתפקיד ב-2014 הובילה סו את AMD להתאוששות מרשימה והפכה אותה לאחת המתחרות החשובות בשוק המעבדים לשרתים ולמחשבים אישיים. בשנים האחרונות היא מנסה לאתגר את אנבידיה גם בתחום שבבי הבינה המלאכותית.

סו מחזיקה בשילוב של ניסיון הנדסי וניהולי, אך האפשרות שתעזוב את AMD לטובת המתחרה הגדולה שלה נראית מורכבת במיוחד. אין גם דיווח מבוסס על כך שהיא מנהלת מגעים עם אנבידיה.

שם נוסף שהוזכר הוא רנה האס (Rene Haas), מנכ"ל ARM, שבעבר כיהן בתפקידים בכירים באנבידיה. האס מכיר את תעשיית השבבים ואת פעילותה של אנבידיה, ומאז 2022 מנהל את ARM, שמפתחת ארכיטקטורות מעבדים המשמשות חברות טכנולוגיה רבות. עם זאת, גם לגביו אין אישור למגעים רשמיים.

בינתיים, שני השמות שעליהם מתבססים רוב הדיווחים הם באק וקרס, שניהם כאמור מתוך אנבידיה. המינוי שלהם עשוי להבטיח המשכיות, אך גם יותיר פתוחה את השאלה כיצד מחלקים את תחומי האחריות שהתרכזו במשך שנים בידיו של הואנג.