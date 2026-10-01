וואטסאפ מרחיבה את בקרת ההורים שלה, והפעם גם לבני נוער: מטא הכריזה אתמול (ד') על שורה של כלים חדשים שיאפשרו להורים להגביל את ההצטרפות של הילדים שלהם לקבוצות, לקבל התראות על הפעילות שלהם ואפילו לקבוע באילו תנאים הם יוכלו להשתמש בצ'אטבוט החדש של מטא Muse. עם זאת, יש גבול לפיקוח: ההורים עדיין לא יוכלו לקרוא את ההודעות או להאזין לשיחות של ילדיהם, שיישארו מוגנות בהצפנה מקצה לקצה.

המהלך מגיע כחצי שנה לאחר שוואטסאפ הציגה חשבונות בניהול הורים לילדים צעירים יותר. כעת היא מרחיבה את אפשרויות הפיקוח גם לבני נוער, עם מערכת שמאפשרת להורים ולילדיהם לקבוע יחד את רמת ההגבלות, מבלי לוותר לחלוטין על העצמאות של המשתמשים הצעירים.

גלריה בקרת ההורים החדשה של וואטסאפ ( מטא )

גם השיחות עם הבינה המלאכותית תחת פיקוח

אחד החידושים המרכזיים הוא האפשרות לקבל התראות על הצטרפות לקבוצות וואטסאפ חדשות או עזיבה של קבוצות קיימות. ההורים יוכלו לקבל התראה גם כאשר מספר המשתתפים בקבוצה שבה חברים ילדיהם גדל באופן משמעותי.

בנוסף, הם יוכלו לקבוע מי רשאי להוסיף את ילדיהם לקבוצות, מי יכול לראות את תמונת הפרופיל שלהם ומי יוכל לצפות בעדכוני הסטטוס שהם מפרסמים. ההורים יוכלו גם להגביל את הגישה לערוצי וואטסאפ (Channels), לאשר הרשמה לערוצים מסוימים או לחסום לחלוטין את האפשרות להשתמש בהם.

ההגדרות יהיו מוגנות באמצעות קוד PIN שייקבע על ידי ההורה. אם בני הנוער ירצו לשנות הגבלה מסוימת, הם יצטרכו לקבל את אישורו של ההורה לכך.

חידוש נוסף נוגע כאמור ל-Meta AI, הצ'אטבוט שמטא שילבה בוואטסאפ. ההורים יוכלו לבחור בין רמת השימוש הרגילה, המיועדת למשתמשים מגיל 13 ומעלה, לבין מצב מוגבל יותר (Limited Content), שיצמצם את הנושאים שעליהם בני הנוער יוכלו לשוחח עם הבינה המלאכותית.

המהלך מגיע על רקע הביקורת הגוברת על חברות הבינה המלאכותית בנוגע לבטיחות השימוש בצ'אטבוטים בקרב קטינים. בשנה האחרונה עלו לכותרות שורה של מקרים שבהם מערכות AI ניהלו שיחות בעייתיות עם משתמשים צעירים, לצד אזהרות של חוקרים וארגוני הגנת ילדים מפני חשיפה לתכנים לא הולמים ויצירת תלות רגשית בצ'אטבוטים.

גם מטא עצמה ניצבת במרכז הדיון הזה, לאחר שספגה ביקורת על האופן שבו מערכות הבינה המלאכותית שלה מתקשרות עם קטינים. האפשרות להגביל את השימוש ב-Meta AI בוואטסאפ היא צעד נוסף של החברה בניסיון לתת להורים שליטה על האינטראקציות של ילדיהם עם הטכנולוגיה.

Muse, סוכן ה-AI החדש של מטא ( צילום מסך )

ההורים יוכלו לפקח, אבל לא לקרוא הודעות

למרות ההגבלות החדשות, וואטסאפ מדגישה כי ההורים לא יקבלו גישה לתוכן ההתכתבויות של ילדיהם, להודעות קוליות או לשיחות טלפון ווידאו. כל אלה ימשיכו להיות מוגנים בהצפנה מקצה לקצה, כך שגם החברה עצמה אינה יכולה לקרוא את תוכן ההודעות.

במילים אחרות, ההורים יוכלו לדעת שהילד הצטרף לקבוצה חדשה ולהגביל את הגדרות הפרטיות שלו, אבל לא יוכלו לראות מה בדיוק נכתב בקבוצה או עם מי הוא מתכתב באופן פרטי.

כדי להפעיל את בקרת ההורים, יש להיכנס להגדרות וואטסאפ במכשיר של הילד/ה, לבחור באפשרות Parental Controls ולקשר את החשבון לחשבון של ההורה. לאחר מכן ניתן להגדיר את ההגבלות הרצויות ואת קוד ה-PIN שישמש לאישור שינויים.