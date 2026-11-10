אפשר לנהל חברה ששווה טריליוני דולרים, להשפיע על הכלכלה העולמית, להחזיק בידיים את עתיד הבינה המלאכותית ובכללי להיות אחד האנשים החזקים והמשפיעים בעולם, אבל לפעמים כל מה שצריך כדי להכניס אימפריה שלמה לסחרור הוא רומן אחד.

תשאלו את ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה, שעד לפני כמה ימים היה עסוק בעיקר במכירת שבבי AI ובהרגעת המשקיעים שחוששים מבועה בשוק, וכעת מוצא את עצמו במרכזה של שערורייה שמשלבת בגידה, חשדות לריגול סיני וחקירה פנימית בחברה שהקים.

גלריה מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג ואליס הואנג ( צילום: לינקדאין )

הפרשה שמסעירה את עולם הטכנולוגיה

נזכיר בקצרה את הפרשה שמסעירה את עולם הטכנולוגיה (ולא רק) בימים האחרונים - הואנג, בן 63, אחד האנשים החזקים והמשפיעים בתעשיית הטכנולוגיה, הודה כי בגד באשתו לורי, לה הוא נשוי יותר מארבעה עשורים.

אבל לא מדובר בבגידה "רגילה" וביחסים שבינו לבינה - ההודאה של הואנג הגיעה בעקבות דיווחים בתקשורת האמריקאית על קשר רומנטי שניהל עם אשת עסקים סינית בשם אליס הואנג, בכירה לשעבר בחברת מרכזי הנתונים Megaspeed מסינגפור. לפי דיווח ב"ניו יורק טיימס", הרשויות האמריקאיות חקרו את האישה והגיעו למסקנה כי היא גויסה על ידי המודיעין הסיני.

במכתב לעובדי אנבידיה הודה הואנג כי לא היה נאמן לאשתו והתנצל בפני משפחתו. הוא כתב כי מעשיו פגעו באשתו ובילדיו, שאין להם הצדקה וכי הוא נושא באחריות מלאה. הואנג לא ציין את זהות האישה שעמה ניהל את הקשר, אך התחייב לשתף פעולה עם החקירה העצמאית שעליה הכריז דירקטוריון החברה.

מבחינת אנבידיה, הבעיה גדולה בהרבה מחייו האישיים של המנכ"ל. החברה נמצאת בלב המאבק הטכנולוגי בין ארה"ב לסין, ושבבי הבינה המלאכותית שלה הם אחד המשאבים המבוקשים ביותר בעולם. חברת Megaspeed, שבה עבדה אליס הואנג, נמצאת בעצמה תחת בדיקה אמריקאית בחשד שסייעה לגורמים בסין להשיג שבבים מתקדמים שהממשל בוושינגטון הגביל את הייצוא שלהם.

השאלה שמעסיקה כעת את הרשויות ואת דירקטוריון אנבידיה היא האם הקשר האישי נוצל, או נועד להיות מנוצל, במסגרת מבצע מודיעיני סיני. עם זאת, בשלב זה לא פורסמו ראיות לכך שהואנג העביר מידע מסווג או סודות מסחריים לסין.

מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג ואליס הואנג במסעדה בטאיפיי ( צילום: AFP )

באנבידיה הבהירו כי אין להם סיבה להאמין שמידע רגיש של החברה או מידע הנוגע לביטחון הלאומי האמריקאי נחשף, וגם בייג'ינג דחתה אתמול (ב') את הטענות. דובר משרד החוץ הסיני כינה את ההאשמות בריגול חסרות בסיס וטען כי מדובר בניסיון להכפיש את סין.

הפרשה כבר חרגה מגבולות עמק הסיליקון. מחוקקים רפובליקנים בכירים בארה"ב דרשו מהואנג להגיע לתדרוך סגור בקונגרס, כדי להסביר כיצד החברה מגינה על המידע הרגיש שלה מפני ניסיונות ריגול זרים.

גם בשוק ההון נרשמה עצבנות: מניית אנבידיה ירדה בכמעט 5% במסחר המוקדם ביום שני, על רקע הפרשה והמשך החולשה שכבר אפיינה את מניות הטכנולוגיה. במקביל, בתו של הואנג, מדיסון, שמכהנת בתפקיד בכיר בחברה, ביטלה ביקור מתוכנן בדרום קוריאה.

דירקטוריון אנבידיה הודיע כי ועדה של דירקטורים בלתי תלויים, בסיוע יועצים משפטיים חיצוניים, תפקח על החקירה. בינתיים הואנג ממשיך בתפקידו, וגם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הביע תמיכה בו, כינה אותו אדם מכובד ושיבח את תרומתו למדינה.

אבל הואנג רחוק מלהיות המנכ"ל הראשון שחייו האישיים הופכים לכאב ראש של חברה שלמה. ההיסטוריה של עמק הסיליקון ועולם התאגידים מלאה ברומנים סודיים, קשרים עם עובדות, גירושים יקרים ופרשות שהסתיימו בפיטורים ובתביעות של עשרות מיליוני דולרים.

חלק מהמנהלים הצליחו להמשיך הלאה כמעט ללא פגע, אחרים גילו שגם הון עתק ומעמד ציבורי לא תמיד מספיקים כדי להציל את הכיסא. אספנו לכם כמה מהפרשות והשערוריות הגדולות שידע עמק הסיליקון לדורותיו.

הדיווח על ג'נסן הואנג ואליס הואנג ב"קליפורניה פוסט"

ביל גייטס: הרומן הסודי שחזר לרדוף אותו אחרי 20 שנה

במשך שנים ביל גייטס נחשב לאחד האנשים המזוהים ביותר עם מהפכת המחשוב האישי. הגאון החנון שהקים את מיקרוסופט הפך לאחד האנשים העשירים בעולם ובהמשך הקדיש חלק גדול מהונו לפילנתרופיה. אלא שמאחורי התדמית איש המשפחה המהוגן התנהלו סיפורים אחרים לחלוטין.

במאי 2021 הודיעו גייטס ואשתו מלינדה פרנץ' גייטס על גירושים לאחר 27 שנות נישואים. זמן קצר לאחר מכן נחשף כי מייסד מיקרוסופט ניהל בעבר רומן עם עובדת בחברה.

הקשר התרחש בסביבות שנת 2000, אך הגיע לידיעת דירקטוריון מיקרוסופט רק ב-2019, לאחר שעובדת העלתה טענות בנוגע למערכת היחסים. החברה אישרה כי ועדה מטעם הדירקטוריון בסיוע משרד עורכי דין חיצוני פתחה בחקירה.

במרץ 2020, בזמן שהבדיקה עדיין התנהלה, גייטס הודיע על פרישתו מדירקטוריון מיקרוסופט. לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", כמה מחברי הדירקטוריון סברו כי מערכת היחסים אינה הולמת וכי עליו לעזוב. נציגתו של גייטס אישרה שהתקיים רומן בעבר, אך הכחישה שהפרישה הייתה קשורה לחקירה. לדבריה, ההחלטה התקבלה מתוך רצון להתמקד בפעילותו הפילנתרופית.

במקביל, תחקיר של "ניו יורק טיימס" תיאר מקרים נוספים שבהם גייטס ניסה ליזום קשרים עם נשים שעבדו במיקרוסופט ובקרן הפילנתרופית שלו. לא כל הניסיונות הללו התפתחו למערכות יחסים, ולא בכל המקרים נטען להתנהגות בלתי חוקית, אבל הפרסומים הציגו תמונה מורכבת יותר של התנהלותו כלפי נשים בסביבתו המקצועית.

באחוזתו של ג'פרי אפשטיין במנהטן בשנת 2011, גייטס עומד מימין לאפשטיין ( רשתות חברתיות )

גייטס כבר לא ניהל את מיקרוסופט באותה תקופה, והפרשה לא הובילה להדחתו מתפקיד מנכ"ל. ובכל זאת, עבור מי שטיפח במשך עשרות שנים תדמית של איש משפחה ופילנתרופ, החשיפה הייתה מכה תדמיתית לא מבוטלת.

תוסיפו לכך גם את פרשת קשריו של גייטס עם עבריין המין המורשע ג'פרי אפשטיין. השניים נפגשו מספר פעמים החל מ-2011, שנים לאחר שאפשטיין הורשע בעבירות מין בקטינות, ולפי דיווחים, הקשר ביניהם היה אחד ממוקדי המחלוקת בנישואיהם של ביל ומלינדה.

גייטס הודה בדיעבד כי הפגישות עם אפשטיין היו טעות, וטען כי נועדו לקדם יוזמות פילנתרופיות. עם זאת, לא פורסמו ראיות לכך שגייטס היה מעורב ישירות או בעקיפין בעבירות המין של אפשטיין. עם זאת, גם במקרה הזה הנזק התדמיתי עשה את שלו.

ג'ף בזוס: המסרונים האינטימיים שהפכו למלחמה

בינואר 2019 הודיע ג'ף בזוס, מייסד אמזון ומי שהיה אז האיש העשיר בעולם, על גירושיו ממקנזי סקוט לאחר 25 שנות נישואים. זמן קצר לאחר מכן פרסם הצהובון האמריקאי National Enquirer פרטים על מערכת היחסים שלו עם מגישת הטלוויזיה לורן סנצ'ס, כולל מסרונים אינטימיים שהוחלפו ביניהם.

הצהובון הציג את הפרשה כחשיפה בלעדית של רומן סודי, אבל בזוס החליט שלא להסתפק בהמתנה עד שהסערה תחלוף. הוא שכר חוקרים פרטיים כדי לברר כיצד הגיעו ההתכתבויות לידיו של העיתון, ובמהרה מצא את עצמו במאבק מתוקשר מול המוציא לאור שלו.

בפברואר אותה שנה פרסם בזוס פוסט ארוך באתר Medium, שבו האשים את חברת האם של National Enquirer בניסיון לסחוט אותו באמצעות תמונות אינטימיות. לטענתו, נציגי החברה איימו לפרסם תמונות נוספות אם לא יפסיק את החקירה ולא ימסור הצהרה שתשרת את האינטרסים של הצהובון.

כדי להוכיח את טענותיו, בזוס פרסם בעצמו חלק מההתכתבויות שקיבל, כולל תיאורים של התמונות שהעיתון איים לחשוף. חברת האם של הצהובון דחתה את הטענה שפעלה שלא כדין, אבל הפרשה כבר הפכה למאבק מתוקשר שחרג הרבה מעבר לרומן עצמו.

לורן סנצ'ז וג'ף בזוס בבית הלבן, 2024 ( צילום: Tasos Katopodis/Getty Images )

גם לגירושים היה מחיר כלכלי יוצא דופן. במסגרת ההסדר קיבלה סקוט כ-4% ממניות אמזון, שהוערכו אז בכ-36 מיליארד דולר. בזוס שמר על זכויות ההצבעה במניות במסגרת ההסדר והמשיך להוביל את החברה.

למרות החשיפה המביכה והסיקור האינטנסיבי, בזוס לא איבד את תפקידו בעקבות הפרשה. הוא וסנצ'ס המשיכו את מערכת היחסים שלהם, וביוני 2025 אף נישאו באירוע מפואר בוונציה.

מנכ"ל אינטל: הרומן שעלה בכיסא

לא כל המנכ"לים נהנים ממעמדם של גייטס או בזוס. בריאן קרזניץ', שכיהן כמנכ"ל אינטל בין 2013 ל-2018, גילה זאת בדרך הקשה: ביוני 2018 הודיעה ענקית השבבים במפתיע כי קרזניץ' מתפטר מתפקידו ומחברותו בדירקטוריון, לאחר שחקירה העלתה כי ניהל בעבר קשר רומנטי בהסכמה עם עובדת בחברה.

הקשר הפר את מדיניות אינטל, שאסרה על מנהלים לקיים מערכות יחסים מסוג זה עם עובדים הכפופים להם. הדירקטוריון לא הסתפק בנזיפה או בהתחייבות שהדבר לא יחזור על עצמו. קרזניץ' נאלץ לעזוב באופן מיידי, וסמנכ"ל הכספים רוברט סוואן מונה לממלא מקומו.

העיתוי היה בעייתי במיוחד. אינטל התמודדה אז עם קשיים בפיתוח תהליכי ייצור מתקדמים ועם תחרות גוברת מצד AMD ויצרניות שבבים אחרות. קרזניץ' היה האיש שאמור היה להוביל את החברה בתקופה רגישה, אבל הדירקטוריון החליט להחליפו למרות הסיכונים הכרוכים במהלך.

באותה תקופה גם גברה בארה"ב המודעות להתנהלותם של מנהלים בכירים כלפי עובדים, על רקע תנועת MeToo. במקרה של קרזניץ' לא נטען שהקשר היה כפוי, אך אינטל הבהירה כי גם מערכת יחסים בהסכמה אינה פוטרת מנכ"ל מעמידה בכללי החברה.

בריאן קרזניץ' ( צילום: gettyimages )

מנכ"ל HP: תלונה על הטרדה

שמונה שנים קודם לכן, ב-2010, התרחשה פרשה אחרת שהסעירה את עמק הסיליקון. מארק הרד, מנכ"ל HP, נאלץ להתפטר לאחר שהחברה פתחה בחקירה בעקבות תלונה על הטרדה מינית מצד קבלנית חיצונית שעבדה איתו.

החקירה לא מצאה שהרד הפר את מדיניות ההטרדה המינית של החברה, אך חשפה דיווחי הוצאות לא מדויקים הקשורים למערכת היחסים האישית בינו לבין המתלוננת. לפי HP, חלק מהדיווחים נועדו להסתיר את טיב הקשר, והדירקטוריון קבע כי התנהלותו אינה עומדת בסטנדרטים המצופים ממנכ"ל.

הרד הכחיש שניהל רומן מיני עם המתלוננת, אך מבחינת הדירקטוריון, הבעיה כבר לא הייתה רק מערכת היחסים, אלא גם השאלה אם ניתן לסמוך על המנכ"ל בכל הנוגע להתנהלותו מול החברה, והרד נאלץ כאמור להתפטר מתפקידו.

זמן קצר לאחר התפטרותו הצטרף הרד לאורקל, אחת המתחרות הגדולות של HP. המהלך עורר את זעמה של HP, שהגישה תביעה בניסיון למנוע ממנו לחשוף סודות מסחריים, אלא שהמאבק המשפטי הסתיים בתוך פחות משבועיים בפשרה.

HP הסכימה למשוך את התביעה ולאפשר להרד להמשיך בתפקידו באורקל, בתמורה להתחייבותו לשמור על סודותיה המסחריים ולוויתור על זכויות למניות בשווי של כ-14 מיליון דולר. מי שיצא להגנתו היה מייסד אורקל, לארי אליסון, שכינה את הדחתו מ-HP אחת ההחלטות הגרועות ביותר שקיבל דירקטוריון בעמק הסיליקון מאז פיטוריו של סטיב ג'ובס מאפל.

מארק הרד ( צילום: Gettyimages )

המנכ"ל שנתפס בהופעה של קולדפליי

לפעמים כל מה שצריך בשביל להפיל מנכ"ל של חברה טכנולוגית, זה מצלמה אחת תמימה בהופעה של קולדפליי. ביולי 2025 הגיע אנדי ביירון, מנכ"ל חברת הטכנולוגיה האמריקאית Astronomer, להופעה של הלהקה במסצ'וסטס, יחד עם קריסטין קאבוט, מנהלת משאבי האנוש של החברה.

השניים עמדו מחובקים בקהל, בטוחים שהם אנונימיים ונסתרים מן העין בין אלפי האנשים שהגיעו לאירוע. אלא שאז מצלמת ה-Kiss Cam, שמקרינה זוגות מהקהל על מסכי הענק, התמקדה דווקא בהם, מכל האנשים שהיו בקהל.

ברגע שהבינו שהם מופיעים על המסך, השניים נבהלו וניסו להסתתר. ביירון התכופף במהירות אל מחוץ לפריים, בעוד שקאבוט הסתובבה וכיסתה את פניה. סולן הלהקה, כריס מרטין, שהבחין בתגובה החריגה, התבדח מול עשרות אלפי הצופים: "או שהם מנהלים רומן, או שהם פשוט מאוד ביישנים".

אלא שהבדיחה הפכה במהרה לשערורייה. הסרטון הופץ ברשתות החברתיות, צבר עשרות מיליוני צפיות והוביל לזיהוי השניים, כאשר העובדה שהשניים היו נשואים ובמערכות יחסים עם אנשים אחרים, רק הגבירה את הסערה.

עבור Astronomer, חברה שפיתחה כלים לניהול תשתיות נתונים ובינה מלאכותית, החשיפה הפכה למשבר תדמיתי חסר תקדים. הדירקטוריון פתח בחקירה פנימית והוציא את ביירון לחופשה כפויה. ב-19 ביולי, שלושה ימים בלבד לאחר ההופעה, הודיעה החברה כי המנכ"ל התפטר מתפקידו, ופחות משבוע לאחר מכן התפטרה גם קאבוט.

משמאל: אנדי ביירון, מימין: ביירון וקריסטין קבוט בהופעה של קולדפליי ( צילום: LinkedIn, צילום מסך, טיקטוק )

הרומן הוא הבעיה הקטנה בסיפור של אנבידיה

במקרה של ג'נסן הואנג, הסיפור מורכב יותר ממערכת יחסים לא אתית. לא מדובר רק במנכ"ל שבגד באשתו או הסתיר קשר רומנטי, אלא בחשד שאותו קשר נוצל, או נועד להיות מנוצל, בידי שירותי מודיעין של מדינה יריבה. זאת דווקא בתקופה שבה שבבי הבינה המלאכותית של אנבידיה עומדים במרכז המאבק הטכנולוגי בין ארה"ב לסין.

הואנג הוא גם לא עוד מנהל שכיר. הוא ייסד את אנבידיה ב-1993, מוביל אותה כבר יותר משלושה עשורים ונחשב לדמות המרכזית מאחורי הפיכתה לאחת החברות המשפיעות והחזקות בעולם.

עם זאת, בניגוד למייסדים ששומרים בידיהם שליטה באמצעות מניות בעלות זכויות הצבעה עודפות, להואנג אין שליטה כזאת באנבידיה. המשמעות היא שהדירקטוריון אינו חסר אונים מולו, גם אם החלפתו תהיה החלטה בעלת השלכות משמעותיות עבור החברה והמשקיעים.

נכון לעכשיו, אין ראיה פומבית לכך שהרומן הוביל לחשיפת סודות מסחריים או לפגיעה בביטחון הלאומי האמריקאי. אנבידיה ממשיכה לגבות את המנכ"ל שלה, והחקירה העצמאית עדיין מתנהלת.