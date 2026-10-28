הפחתת המס על הדלק תימשך ככל הנראה גם בשבוע הבא, כדי למנוע את זינוק המחיר לקרבת תשעה שקלים. אולם, נוכח העלות הגבוהה של המהלך, ייתכן שהמס יופחת רק בחצי שקל ולא בשקל שלם. ל-ynet נודע כי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' דן בצהריים היום (ד') עם בכירי משרד האוצר בסוגיית הארכת הוזלת תעריפי הדלק גם בנובמבר.

בראשית אוקטובר מנע שר האוצר את עליית מחיר הדלק 95 אוקטן בשירות עצמי לשיא חדש של 8.77 שקלים, כאשר האריך את צו הפחתת המס ואף הכפיל את ההפחתה לשקל שלם, לעומת חצי שקל בלבד בספטמבר. בכך נקבע מחיר ליטר דלק בשירות עצמי על 7.77 שקלים במקום 8.77 שקלים.

תדלוק, בצלאל סמוטריץ' ( צילומים: ‏shutterstock‏, ריאן פרויס‏ )

מאחר שהצו האריך את ההפחתה רק עד 4 בנובמבר, מחיר הדלק צפוי לעלות ביום חמישי הבא לפחות ל-8.77 שקלים. אולם, בשל התייקרות הנפט בעולם ועליית שער הדולר בישראל, בעיקר היום, לכ-3.10 שקלים, צפוי מחיר ליטר דלק להגיע אף לכ-8.90 שקל.

כאמור, הצו הנוכחי שעליו חתם השר סמוטריץ' תקף עד 4 בנובמבר. עד אז ההוזלה בשקל שלם תהיה בתוקף, אך תיתכן התייקרות מסוימת לכיוון 7.90 שקלים.

היום בצהריים ביקש סמוטריץ' לבחון את השינויים הצפויים בתעריפים, את המצב הגלובלי בתחום הדלק ואת המקורות התקציביים העומדים לרשותו להארכה (מלאה או חלקית) של הצו.