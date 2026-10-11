אמזון מנהלת מגעים לרכישת סטארטאפ הבינה המלאכותית דקארט בעסקה ששוויה עשוי להגיע לכ-7 מיליארד דולר, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. העסקה עשויה להיסגר בקרוב, בהנחה שהמגעים לא יקרסו כפי שכבר קרה בחודשים האחרונים עם אנבידיה ואנתרופיק, שגם התעניינו ברכישתה.
דקארט, שבסיסה בסן פרנסיסקו, מפתחת תוכנה שמקלה על מפתחים לעבור בין שבבי בינה מלאכותית שונים. זו יכולת שנעשית חשובה יותר ויותר, כשחברות מתחרות ביניהן על הבטחת כוח מחשוב.
החברה גייסה יותר מ-400 מיליון דולר מקרנות הון סיכון, ובהן סקויה קפיטל, בנצ'מרק ורדיקל ונצ'רס. במאי הוערך שוויה בכמעט 4 מיליארד דולר.
דקארט נוסדה ב-2023 בידי שלושה מהנדסים ישראלים: האחים דין ואוריאן לייטרסדורף ומשה שלו. לצד תוכנת השבבים, החברה מפתחת מודלים נוספים בשם לוסי ואואזיס, שמסוגלים לייצר ולדמות סביבות תלת-ממדיות מהעולם האמיתי.
אמזון פיתחה שבב בינה מלאכותית משלה, טריניום 3, בתחרות מול אנבידיה, שממשיכה לשלוט בשוק מעבדי הגרפיקה המניעים את תנופת הבינה המלאכותית. לפי דיווח קודם בוול סטריט ג'ורנל, אמזון העניקה לדקארט גישה מוקדמת לשבב שלה ב-2025, לאחר שהתרשמה מהמייסדים.