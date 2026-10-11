אמזון מנהלת מגעים לרכישת סטארטאפ הבינה המלאכותית דקארט בעסקה ששוויה עשוי להגיע לכ-7 מיליארד דולר, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. העסקה עשויה להיסגר בקרוב, בהנחה שהמגעים לא יקרסו כפי שכבר קרה בחודשים האחרונים עם אנבידיה ואנתרופיק, שגם התעניינו ברכישתה.