למרות הירידה המפתיעה במדד אוקטובר והתחזיות למדדים נמוכים גם בהמשך השנה, בנק ישראל צפוי להותיר מחר (שני) את הריבית ללא שינוי, ברמה של 3.25%. התחזקות הדולר והאירו, הצפי להעלאת ריבית בארה"ב ואי־הוודאות הפוליטית והתקציבית בישראל מרחיקים את ההקלה שמבקשים התעשיינים והעצמאים. הוועדה המוניטרית, בראשות הנגיד פרופ' אמיר ירון, תפרסם בשעה 16:00 את החלטתה האחרונה לשנת 2026. אם הריבית לא תשתנה, ריבית הפריים תישאר על 4.75%.

ההחלטה תתקבל על רקע זעזועים בבורסות העולם . ביום שישי ננעל המסחר בוול סטריט בירידות חדות, בהובלת מניות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית: הנאסד"ק צנח ב־5.28%, מדד S&P 500 ירד ב־3.7%, ומניית אנבידיה איבדה עוד 14%. במניות רבות נמחקו כמעט כל הרווחים שנצברו מתחילת השנה.

גלריה הנגיד, פרופ' אמיר ירון ( צילום: אלכס קולומויסקי )

באותו יום נמשכה גם התחזקות המטבעות הזרים מול השקל. שער הדולר היציג נקבע על 3.3260 שקלים, עלייה של כאחוז ושליש, ושער האירו עלה ב־1.2% ל־3.6503 שקלים. התייקרות המט"ח מחזקת את החשש לעליות מחירים ומצמצמת עוד יותר את הסיכוי להפחתת ריבית קרובה.

הפיחות בשקל הוא אחד השיקולים המרכזיים להמתנה. מאז ספטמבר נחלש המטבע המקומי מול המטבעות המובילים בשיעורים של 6% עד 8%. ההשפעה צפויה להתגלגל בחודשים הקרובים למחירי מוצרי היבוא, חומרי הגלם, הטיסות והשירותים. בבנק ישראל חוששים שהפחתת ריבית נוספת כעת תחליש את השקל עוד יותר ותחריף את הלחצים האינפלציוניים.

לכך מצטרפות ההתפתחויות בארה"ב, שבה הריבית צפויה לעלות. מהלך כזה יגדיל את פער הריביות לטובת הדולר ועשוי לעודד העברת השקעות לחו"ל. מבחינת בנק ישראל, המשמעות היא צמצום מרחב התמרון: הפחתת הריבית המקומית במקביל להעלאתה בארה"ב עלולה להגביר את הלחץ על השקל ולהקשות על שמירת היציבות הפיננסית.

ממשלה חדשה עדיין לא הוקמה, וגובר החשש ששנת 2027 תיפתח תחת תקציב המשכי. המשבר עלול להגיע אפילו עד לקיץ אם הפלונטר הפוליטי לא ייפתר עד אז. בהיעדר מדיניות תקציבית ברורה, קשה להעריך את היקף ההוצאות ואת מסגרת הגירעון.

לכך מצטרפות דרישות מערכת הביטחון לתוספת של עשרות מיליארדי שקלים כבר בקרוב. אי־הוודאות מגבירה את פרמיית הסיכון של המשק ומחזקת את השיקולים בעד מדיניות מוניטרית זהירה.

נתוני המחירים מספקים לתומכים בהפחתה נימוק ברור ( צילום: אוראל כהן )

מנגד, נתוני המחירים מספקים לתומכים בהפחתה נימוק ברור. מדד אוקטובר ירד ב־0.1%, בניגוד לתחזיות לעלייה, והאינפלציה השנתית התמתנה ל־1.1% בלבד, קרוב לגבול התחתון של יעד יציבות המחירים, העומד על 1% עד 3%.

גם התחזיות להמשך השנה מתונות, בין היתר בשל גורמים עונתיים. לפי ההערכות בשוק, מדד נובמבר צפוי לנוע בין יציבות לירידה של 0.2%, ובדצמבר צפוי שינוי אפסי עד עלייה של 0.1%. אלא שבנק ישראל בוחן גם את הסיכון להתחדשות ההתייקרויות בחודשים הבאים, ולא רק את הנתונים שכבר פורסמו.

בהתאחדות התעשיינים סבורים שהנתונים מצדיקים הפחתה כבר בהחלטה הקרובה. ההתאחדות קוראת להוריד את הריבית ברבע נקודת אחוז, ל־3%, כצעד ראשון במתווה הפחתות הדרגתי במהלך 2027. לדבריה, האינפלציה נמצאת בתוך תחום היעד כבר 15 חודשים, והתקרבותה לגבולו התחתון מחזקת את הצורך להקל על המשק.

לקריאה מצטרף נשיא להב, לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל, עו"ד רועי כהן. בתגובה לפרסום מדד אוקטובר אמר: "לאור ירידת המדד אנו דורשים מהנגיד להפחית בשבוע הבא את הריבית במשק באופן משמעותי". לדבריו, הירידה המפתיעה, לעומת התחזיות לעלייה, מעידה שאפשר להוריד את הריבית בלי לסכן את יציבות המשק. הוא הדגיש כי מדובר באחת מרמות האינפלציה הנמוכות מאז פרוץ המלחמה באוקטובר 2023.

למרות הדרישות, ההערכה הרווחת בקרב הכלכלנים ובשווקים היא שהוועדה תעדיף להמתין. נוטלי המשכנתאות והלווים ייאלצו ככל הנראה לחכות לשנה הבאה בתקווה להקלה נוספת בהחזרים.

אנתרופיק סיחררה את השוק

מאחורי המפולת בוול סטריט גובר החשש להתפוצצות בועת הבינה המלאכותית. הנפקת הענק של אנתרופיק הפכה לזרז למימושי רווחים נרחבים: אחרי זינוק של 17% ביום המסחר הראשון שלה בבורסה, מנייתה נפלה ביום שישי ב־8.5% והתקרבה למחיר ההנפקה.