ג'נסן הואנג חזר ביום שני לכיסא המנכ"ל של אנבידיה, והמניה זינקה ב־31%, אבל הפרשה שהדיחה אותו רחוקה מסיום: בתחילת דצמבר מחכים להואנג שלושה ימים רצופים של חקירות בוושינגטון.

החזרה המפתיעה של הואנג סימנה את החגיגה בוול סטריט. המניה, שננעלה ביום שישי על 125.53 דולר, סיימה אמש את יום המסחר על 165.05 דולר, ושוויה של החברה עלה בכ־950 מיליארד דולר ביום אחד, שיא של כל הזמנים. הדירקטוריון הצביע פה אחד על החזרה, פחות משבוע אחרי שהיו"ר הארווי ג'ונס הודיע שאין כוונה להחזיר את הואנג, שהתפטר ב־12 בנובמבר אחרי שנחשפו רומנים מחוץ לנישואים. לפי ההודעה, אחרי שקיבל חוות דעת מדרגים בכירים בממשל, הדירקטוריון בטוח שהחזרה אינה מהווה סיכון לביטחון הלאומי.

גלריה ג'נסן הואנג. הדירקטוריון הבהיר שהפרשה לא סגורה ( צילום: Tomohiro Ohsumi/Getty Images )

אלא שבאותה הודעה הבהיר הדירקטוריון שהחקירה הפנימית לא נסגרה. ועדה של דירקטורים בלתי תלויים, שנעזרת בעורכי דין חיצוניים, תמשיך לבדוק "עד סופה" את הדיווחים שלפיהם הואנג היה יעד של מאמץ מודיעיני זר. החברה הקימה גם ועדה לביטחון לאומי ולבקרת ייצוא, ומחפשת ממונה ציות ראשי, תפקיד חדש בחברה.

מגהספיד: החברה שבמרכז הסערה

בלב הפרשה עומדת מגהספיד (Megaspeed), חברת מחשוב ענן מסינגפור שנוסדה ב־2015 בשם אחר ושינתה את שמה ב־2023. היא מציגה את עצמה כשותפת ענן רשמית של אנבידיה באסיה, ולפי דוחותיה, הנכסים שלה זינקו לכ־3 מיליארד דולר ב־2024, לעומת 33 מיליון דולר שנה קודם. אליס הואנג, שהממשל האמריקאי חושד שעבדה עבור המודיעין הסיני ושניהלה רומן עם ג'נסן הואנג, כיהנה בה כמנהלת הכללית ב־2023. לדברי החברה, היא עזבה סופית באוגוסט 2025. סין מכנה את חשדות הריגול "חסרי בסיס".

משרד המסחר האמריקאי פתח בחקירה נגד מגהספיד כבר ב־2024, אחרי שזיהה פעילות חשודה. במאי 2025 ביקשו החוקרים מאנבידיה מסמכים על המכירות לחברה, ובחודש שאחרי אנבידיה הכניסה אותה לרשימת "אסור למכור" פנימית. באותו חודש ערכו חוקרים אמריקאים, יחד עם רשויות סינגפור, ביקורת במשרדי החברה, ותחקרו את אליס הואנג, שעמדה אז בראשה. משרד המשפטים מוביל כעת חקירה פלילית.

ג'נסן הואנג, לצד אליס הואנג. בסין הכחישו את החשדות ( רויטרס )

ביום שני הוסיף משרד המסחר את מגהספיד ושש חברות נוספות לרשימה השחורה של הייצוא: חברת האם, שלוש חברות בת במלזיה, חברת בת בתאילנד וחברה בת של עליבאבא (Alibaba) בסינגפור. המשמעות: כל ייצוא אמריקאי אליהן מחייב רישיון, והבקשות ייבחנו מתוך הנחה שיידחו. לפי הפייננשל טיימס, כפי שדיווחה רויטרס, מגהספיד נעזרה בקשריה עם עליבאבא כדי לקבל את מעמד שותפת הענן של אנבידיה, ולפי מקור שצוטט ברויטרס, החברה הבת של עליבאבא שילמה לה ולחברות אחרות כ־4.2 מיליארד דולר מראש על שכירת כוח מחשוב. עליבאבא הגיבה שהצעד "שגוי", ושהיא תפעל בכל הדרכים המשפטיות. מגהספיד טענה בשבוע שעבר שהיא מנהלת עסק "לגיטימי וחוקי".

בוושינגטון הצעד לא הרגיע איש. "משרד המסחר עדיין צריך להסביר לקונגרס למה זה לקח כל כך הרבה זמן", כתב הסנאטור פיט ריקטס. שר האוצר סקוט בסנט, שהתלונן ב־13 בנובמבר שמשרד המסחר עוד לא הכניס את החברה לרשימה, שאל בראיון לרשת CNBC: "האם אנבידיה הכירה את הלקוח שלה, והאם היה בה מאמץ רציני לוודא שאין דליפה?".

הואנג צפוי להופיע בראיון סגור מול שלוש ועדות של בית הנבחרים: יחסי החוץ, המודיעין והוועדה המיוחדת לסין. "החזרה שלו לא משנה את העובדה שאנחנו מצפים לראות אותו בגבעת הקפיטול בשבוע הבא", אמר חבר הקונגרס ג'ים הימס. עמיתו גייב אמו היה בוטה יותר: "כדאי שיתחיל לקנות כרטיסי טיסה לוושינגטון"

בסינגפור, ראש הממשלה לורנס וונג הבהיר שהחקירה המקומית נמשכת. "אנחנו לא אוכפים את בקרות הייצוא של אמריקה, אבל איננו רוצים שישתמשו בסינגפור כצינור לעקיפתן", אמר, והוסיף שלא כל המידע שביקשה סינגפור מהאמריקאים הגיע. בבייג'ינג מסמנים שהסיפור לא נגמר: בעיתון הממשלתי "גלובל טיימס" נכתב שהסבב הבא של "ציד המכשפות" עלול להגיע בדמות מכתבי חקירה, עיכובים ברישיונות ייצוא ודיונים בקונגרס. ברקע, לפי בלומברג, הפסקת האש המסחרית בין וושינגטון לבייג'ינג אמורה לפוג ב־10 בינואר.

1 בדצמבר: מאחורי דלתיים סגורות

הואנג צפוי להופיע בראיון סגור מול שלוש ועדות של בית הנבחרים: יחסי החוץ, המודיעין והוועדה המיוחדת לסין. "החזרה שלו לא משנה את העובדה שאנחנו מצפים לראות אותו בגבעת הקפיטול בשבוע הבא", אמר חבר הקונגרס ג'ים הימס. עמיתו גייב אמו היה בוטה יותר: "כדאי שיתחיל לקנות כרטיסי טיסה לוושינגטון". המחוקקים רוצים תשובות על ההברחה הנטענת של מוצרי אנבידיה לסין ועל האפשרות שהגיעו לשימוש צבאי.

ב-2 בדצמבר יגיע תורו של טים טטר, היועץ המשפטי של אנבידיה, גם הוא בראיון סגור. לפי CNBC, החקירה עשויה לבחון מה ידעה החברה על הלקוחות והמפיצים, ואילו בקרות הפעילה.

ביום חמישי, 3 בדצמבר ב־10:00 לפי שעון וושינגטון (17:00 בישראל), יעיד הואנג לבדו בוועדת הבנקאות של הסנאט, בדיון על בקרות הייצוא. זו תהיה העדות הפומבית הראשונה שלו מול הקונגרס. הסנאטורית אליזבת וורן כינתה את החזרתו "פזיזה", והסנאטור ג'ק ריד דרש שגם בסנט ושר המסחר הווארד לוטניק יעידו. טראמפ לא הסתיר את מעורבותו: "הדירקטוריון החליט לעשות את מה שרצינו", אמר לרשת CNBC.

התובע הכללי של קליפורניה, רוב בונטה, שלח לאנבידיה צו חקירה ב־19 בנובמבר, ולשכתו הבהירה ש"החזרתו של ג'נסן הואנג לא משנה את העובדה שהציבור האמריקאי ראוי לדעת מה קרה כאן, והאם אנבידיה הטעתה משקיעים". במקביל בודקת את החברה רשות ניירות הערך האמריקאית, ולפי רויטרס החקירה מתמקדת בסוגיות חשבונאיות. הרשות סירבה להגיב.