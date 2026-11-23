נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודה הערב (יום שני) כי התערב למען ג'נסן הואנג, וכי לחץ על הדירקטוריון של ענקית הטכנולוגיה אנבידיה להחזיר את המייסד שלה לתפקיד המנכ"ל – החלטה שעליה הודיעה הערב החברה, במהלך מפתיע ודרמטי שמגיע אחרי שהצהירה כי לא תעשה זאת, והביא לזינוק דרמטי במניה שלה ובבורסות.
בריאיון לרשת CNBC אמר טראמפ כי שוחח "ישירות ולא-ישירות" עם ועד המנהלים לפני החלטתו, וטען: "הם עשו מה שרצינו שהם יעשו". במקביל מותחים בכירים במפלגה הדמוקרטית ביקורת קשה על ההחלטה, ומאותתים שהיא תעמוד במוקד החקירות שהם מתכוונים לנהל נגד הנשיא ואנשי עסקים בכירים המקורבים אליו – בהם הואנג – אחרי השבעת הקונגרס בשליטתם בינואר הקרוב.
חזרתו של הואנג לתפקיד חוללה טלטלה חיובית בוול סטריט: בתוך כשעה מפתיחת המסחר בארה"ב זינק שווי השוק של אנבידיה בכטריליון דולר (אלף מיליארד דולר), בעקבות ההודעה על השבתו לכיסא המנכ"ל. מניית ענקית השבבים זינקה ביותר מ-30%, במה שממחיש את האמון העצום שרוחשים המשקיעים להואנג ואת התלות של החברה במייסד שלה.
הואנג, נזכיר, נאלץ להתפטר לפני כשבועיים מראשות החברה הענקית שהשבבים שלה עומדים בחזית ההתפתחות המואצת של הבינה המלאכותית (AI), אחרי שנחשפו שלושה רומנים שניהל מחוץ לנישואים – עם שתי נשים שעבדו תחתיו ועם אשת עסקים סינית שלפי דיווחים בתקשורת האמריקנית חשודה כמי שריגלה עבור סין. החברה הסינגפורית שהיא ניהלה, Megaspeed, חשודה גם שהפרה את כללי הייצוא האמריקניים וכי באמצעותה הוברחו שבבי AI של אנבידיה לסין.
בממשל מתנהלת בימים אלו חקירה פלילית בנוגע ל-Megaspeed, ולפי דיווחים טראמפ תודרך כבר מוקדם יותר השנה על כך שאותה מאהבת החשודה בריגול, אליס הואנג (אין קשר משפחתי למרות השם הדומה), ניהלה רומן עם מנכ"ל אנבידיה באופן שעורר חשש בממשל מסיכון לביטחון הלאומי – אבל טראמפ התכחש לתדרוכים המודיעיניים שדווח כי קיבל, טען שאין הוכחות שהמאהבת הייתה באמת מרגלת והתייצב מאחורי קמפיין שבו תמכו בכירים נוספים בעולם הטכנולוגיה, בהם האיש העשיר בעולם אילון מאסק, אשר קרא להחזרתו של הואנג לתפקיד. מאסק, אגב, שבסוף השבוע טען שלהואנג "אין תחליף" והשווה סירוב להחזרתו לתפקיד כאל "סילוק מייקל ג'ורדן מהקבוצה שלך", בירך הערב על המהלך: "הטעות תוקנה", הוא צייץ ברשת X.
ברקע להתייצבות של טראמפ מאחורי הואנג, נזכיר, עומדת העובדה שהוא הפך מאז שהנשיא חזר לבית הלבן לפני כמעט שנתיים לאחד הקולות המשפיעים ביותר סביב מדיניות ה-AI של הממשל, והואנג דחף להקלת הגבלות ייצוא השבבים לסין – בטענה שכך היא תהיה תלויה בטכנולוגיה אמריקנית ולא תפתח טכנולוגיה מתחרה משלה. שערוריית הרומן והריגול שבה הסתבך הואנג חשפה גם עימות פנימי בתוך הממשל, בין שר האוצר סקוט בסנט שקורא להגבלות ייצוא מחמירות יותר, לבין שר המסחר הווארד לוטניק, שמואשם כי פעל באיחור ונמנע מהטלת הגבלות על חברת Megaspeed, כשלפי שר האוצר בסנט כבר לפני חודשים היו קריאות בתוך הממשל להכניסה לרשימה השחורה בענף הייצוא. לוטניק סופג ביקורת משתי המפלגות על התנהלותו, וכבר בקונגרס היוצא, הנשלט בידי הרפובליקנים, נפתחה חקירה בפרשה שבמסגרתה צפוי הואנג עצמו להעיד ביום שלישי בשבוע הבא (העדות תיעשה בדלתיים סגורות).
הערב כאמור הודה טראמפ שהתערב למען הואנג, ובריאיון ל-CNBC אמר כי שוחח עם ועד המנהלים של אנבידיה וכי הוא "יוצג" במהלך הדיון שבו הוחלט על החזרתו לתפקיד המנכ"ל. "דיברתי איתם", אמר הנשיא, "ושכנעתי אותם". טראמפ, שבאופן מתואם עם הודעת החברה פרסם מיד הודעה ארוכה בחשבונו ברשת Truth Social, שבה בירך על המהלך והצהיר כי הממשל האמריקני סמוך ובטוח שאין בהחזרת הואנג כל סיכון ביטחוני, אמר בריאיון ל-CNBC כי הואנג "לא עשה שום דבר שגוי", אם כי ציין שהיה לו "שיקול דעת שגוי" בכל הנוגע למערכות היחסים שניהל מחוץ לנישואים.
"חשבתי בצורה חזקה מאוד שהוא צריך לחזור, ועשינו חקירה יסודית", אמר טראמפ, שציין כי ועד המנהלים ביקש "ערבויות" שאין בהחזרתו של הואנג לתפקיד סיכון לביטחון הלאומי, וכי בעקבות זאת הממשל האמריקני אכן סיפק להם ערבויות שכאלו. "נתנו להם ערבויות, לפחות בנוגע לכל מה שאנחנו יודעים, ואנחנו יודעים הרבה", הוא אמר, ושיבח את הוועד ש"פעל בצורה מאוד אחראית": "היה להם את האומץ לעשות את הדבר הנכון". כשנשאל בריאיון האם צניחת המניות של החברה בעקבות ההתפטרות של הואנג הייתה גורם שהשפיע על הלחץ שהפעיל להחזרתו, הוא השיב בחיוב: "כנראה שכן, אבל הגורם המשפיע יותר הוא הטווח הארוך. ההשפעה לטווח הארוך, כפי שאתם יודעים, היא שיש לו שבבים נוספים במוח שלו שלאף אחד אין מושג עליהם".
בהמשך הערב פרסם הנשיא פוסט ברשת החברתית שלו Truth Social עם התמונה האייקונית שלו מהעצרת שבה נורה בקמפיין הבחירות ב-2024, אז הניף אגרוף עם אוזן מדממת כשמאבטחיו מגוננים עליו – אבל בתמונה שנערכה בעזרת AI הוחלף טראמפ בדמותו של הואנג, שמניף בידו חזייה אדומה, זכר לרומנים שניהל.
הדמוקרטים מביעים כאמור זעם על ההתערבות של טראמפ, והסנאטור רובן גייגו מאריזונה האשים שהנשיא "מוכר את הביטחון הלאומי שלנו" כדי להביא לזינוק בשווקי המניות. בציוץ שפרסם ברשת X הוא קרא לחקור "אילו עסקאות במניות בוצעו לפני ההודעה. הבית הלבן הזה הוא המושחת ביותר בהיסטוריה". הסנאטורית אליזבת וורן, ממנהיגות המחנה הפרוגרסיבי, אמרה שהחזרתו של הואנג לתפקיד המנכ"ל היא "חסרת אחריות", אבל הבטיחה שהיא לא תשפיע על החקירה שכבר נפתחה בקונגרס סביב הציות של אנבידיה להגבלות ייצוא שבבים. "ממשל טראמפ צריך להסביר לקונגרס מהו המידע שניתן (לאנבידיה) ועל ידי אילו פקידים בכירים בממשל האמריקני, כדי לתמוך בהחזרתו לתפקיד".