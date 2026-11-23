הואנג, נזכיר, נאלץ להתפטר לפני כשבועיים מראשות החברה הענקית שהשבבים שלה עומדים בחזית ההתפתחות המואצת של הבינה המלאכותית (AI), אחרי שנחשפו שלושה רומנים שניהל מחוץ לנישואים – עם שתי נשים שעבדו תחתיו ועם אשת עסקים סינית שלפי דיווחים בתקשורת האמריקנית

חשודה כמי שריגלה עבור סין