יום המסחר הראשון מאז הצהרתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על כך שישראל צריכה לעשות שימוש בקריפטו כדי לעקוף סנקציות על ישראל נפתח בעליות של המדדים המובילים. מדד תל אביב 35 קופץ ב-1.23%, ת"א 125 ב-1.24% ות"א 90 ב-1.08%.

לפי שעה האירו והדולר נסחרים בשער דומה לשערם היציג. הדולר, ששערו היציג נקבע בסוף השבוע על 3.1120 שקלים, נסחר כעת לפי 3.1115 שקלים, בעוד האירו, ששערו היציג נקבע על 3.4844 שקלים נסחר לפי 3.4870 שקלים.

בנימין נתניהו, בורסת תל אביב ( צילומים: אלכס קולומויסקי, shutterstock )

מניית בית בכפר רושמת עלייה חדה של כ-50% אחרי הרכישה ע"י אאורה בעסקת ענק שמוערכת ב-1.7 מיליארד שקל. חברת הנדל"ן של יעקב אטרקצ'י תרכוש את השליטה בבית בכפר ממשפחת בלושטיין תמורת 935 מיליון שקל במזומן, ואת יתרת המניות מהציבור במזומן ובמניות אאורה. העסקה משקפת לבית בכפר שווי הגבוה ב-82% משווי השוק שלה ותכניס את אאורה לתחום הדיור המוגן עם 975 יחידות דיור קיימות ופוטנציאל להקמת 884 נוספות. לעומת בית כפר, מניית אאורה רושמת ירידות של כ-7% בעקבות ההודעה על העסקה.

בסוף השבוע הצהיר נתניהו כי על המדינה להתחיל למצוא פתרונות לאפשרות שהסנקציות של מדינות המערב על ישראל יזלגו גם למערכת הבנקאית, ואף הוסיף כי עולם המטבעות הדיגיטליים הוא אחד מהפתרונות.

ראש הממשלה גם דיבר על הסיוע האמריקני למערכת הביטחון: "אם אתם חושבים שנמשיך לקבל את מה שהבאתי פעמיים, וזה עשרות מיליארדי דולרים של סיוע אמריקני לתקציב הביטחון, תתרגלו שזה לא יהיה כי אמריקה השתנתה. זה נגמר, רק שאלה של זמן".

בעקבות ההצהרה, גורמים ממשלתיים בכירים לשעבר, אקדמאים וכלכלנים בכירים מתחו ביקורת חריפה על עצם העלאת הצעה כזאת. "מדברי ראש הממשלה נשמע שבלוקצ׳יין הוא הפתרון שיאפשר לישראל להיערך לסנקציות. חשוב לדייק: בלוקצ׳יין אינו פתרון לעקיפת סנקציות. העברת עסקה לרשת בלוקצ׳יין או שימוש באסימון דיגיטלי אינם מאפשרים לעקוף סנקציות, אינם מאפשרים לייצר כלכלה עוקפת, אינם מבטלים איסור משפטי ואינם משנים את חובות הצדדים לעסקה", אמר המפקח על הבנקים לשעבר, יאיר אבידן.