ההתפטרות של מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, אחרי שנחשפו שני רומנים שניהל מחוץ לנישואים, אחד עם מי שנחשדת כמרגלת סינית והשני עם עובדת בחברה, מעוררת בהלה בקרב מנהלים בכירים בארה"ב. לפי הוול סטריט ג'ורנל, בעידן של מעקב מסביב לשעון, מנהל לא צריך להיות מפורסם כמו הואנג, אילון מאסק או ג'ף בזוס כדי להסתבך בגלל עניינים אישיים. ויותר ויותר מנכ"לים פונים לצוותים של מומחים, בתקווה לנהל את חיי האהבה שלהם כמו כל חלק אחר בתיק ההשקעות. אנבידיה לא הגיבה לפניות.

הואנג הוא רק הדוגמה האחרונה. אנדי ביירון, מנכ"ל חברת אסטרונומר, נאלץ להתפטר אחרי שתועד מחבק את מנהלת משאבי האנוש של החברה בהופעה של קולדפליי. שותף במשרד עורכי דין בניו יורק עזב את המשרד אחרי שטיקטוקרית תיעדה אותו מתנשק עם עורכת דין מהמשרד בסנטרל פארק. מנהלים בכירים חשופים ונבדקים היום יותר מאי פעם, והמוניטין שלהם קשור באופן הדוק לגורל החברות שהם מייצגים.

גלריה ג'נסן הואנג ואשתו לורי ( צילום: REUTERS/Aaron Schwartz )

"פרטיות, פריבילגיה, ספונטניות - כל אלה הפכו למצב נדיר יותר ויותר", אמר לוול סטריט ג'ורנל, דון אביב, יועץ אבטחה לעשירים, שמנהל את חברת המודיעין העסקי והחקירות אינטרפור אינטרנשיונל. "עצם זה שאתה מנכ"ל של חברה או מנהל בכיר שם אותך באור הזרקורים".

לא צריך לחצות קווים אתיים כדי להפוך בטעות לדמות הראשית של הרשת. כל רומן בעידן הדיגיטלי מגיע עם מאגר של חומרים מביכים שרק מחכים להתגלות. אם מוסיפים לזה את העלייה בהונאות, בגניבות ובפריצות למידע שמכוונות למנכ"לים, ברור למה הם פונים למומחים. "אני שם כדי להגן עליהם, כי אסור לנו לטעות", אומרת איימי אנדרסן, שמשדכת מנהלי טכנולוגיה דרך החברה שלה, לינקס דייטינג, שבמנלו פארק בקליפורניה. "יש יותר מדי מה להפסיד".

שידוך יכול לעלות חצי מיליון דולר

אנדרסן שייכת לקבוצה מצומצמת של שדכנים לאליטה, שהשירותים שלהם מתייקרים בקצב מהיר. לפי נתוני DateSpot, העלות הממוצעת של שירותי שידוך עלתה ב-26% בין ינואר 2025 לינואר 2026. היא מתחילה בחיפוש במאגר מוצפן של מועמדים, כדי למצוא מישהו שמתאים לרצונות הלקוח. המועמדים עוברים תהליך סינון אינטנסיבי, כולל חתימה על הסכמי סודיות. המטרה שלה היא ליצור "מערכת היכרויות מבוקרת", שבה היא משמשת "שומרת ראש" ללקוחות. התעריפים שלה מתחילים ב-75 אלף דולר ויכולים להגיע לחצי מיליון דולר.

שדכנים עושים מאמצים גדולים כדי להסתיר את זהות הלקוחות לפני פגישה ראשונה. לפעמים בני הזוג הפוטנציאליים מקבלים פרטים ביוגרפיים משובשים ותמונות מזויפות של אנשים דומים. גם בדייט עצמו, חלק מהשדכנים ממליצים ללקוחות להצניע את מעמדם. "היה לי לקוח שנהג במזראטי, ובנינו אסטרטגיה שבה הוא שוכר פריוס ונוסע בה לאסוף את הבחורה לדייט הראשון", מספרת רייצ'ל גרינוולד, מחברת השידוכים Greenwald Executive Matchmaking.

לפי קודי שולץ, שעומד בראש מחלקת הגנה על לקוחות פרטיים בחברת המודיעין גיידפוסט סולושנס, סימנים חיוביים הם פרופיל נמוך ונכונות להיעלם מהרשתות החברתיות. תרחיש נפוץ הוא כשמנהל ששומר בכוונה על נוכחות מצומצמת ברשת מתחיל לצאת עם מישהו שיש לו פחות גבולות דיגיטליים. "אם האדם כבר מראה שהוא מדבר על הכל ברשת, ויש לו נוכחות פתוחה מאוד ברשתות החברתיות, זה יכול להספיק כדי שהמנהל יחליט שזה לא הצעד הנכון", אומר שולץ.

עבור מנהלים שמחפשים אהבה, החשיפה היא חרב פיפיות. הם צריכים לדאוג לפרטיות, וגם קשה להם לפגוש מישהו שעוד לא גיבש דעה מוקדמת עליהם. במקביל, חלק מהמנהלים שוכרים חברות חקירה ושירותי ניהול מוניטין, כדי להכין תיקים על בני זוג פוטנציאליים. "פעם הדגש היה על הבנת ההיסטוריה של הליכים אזרחיים או פליליים", אומר שולץ, שבעבר היה קצין ב-CIA. "היום זה השתנה, והדגש הרבה יותר על מוניטין".

התמונה המפורסמת של מנכ"ל אסטרונומר אנדיי ביירון, וסמנכ"לית משאבי האנוש בחברה, כריסטיאן קבוט

אביב, יועץ האבטחה, גובה בדרך כלל 4,000 דולר מעבר לתעריף הרגיל שלו על בדיקת בן או בת זוג פוטנציאליים. הבדיקה כוללת הכל, מסקירת פוסטים ישנים ברשתות החברתיות ועד בדיקת היסטוריית תביעות. לדבריו, החרדה של מנהלים נמצאת בשיא, במיוחד אחרי אירועים כמו הירי במנכ"ל יונייטדהלת'קר, בריאן תומפסון, בידי לואיג'י מנג'יונה, והתקיפה בסגנון בקבוק תבערה על ביתו של מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן. עם הפריחה של הבינה המלאכותית וטכנולוגיות זיהוי הפנים, הבדיקה כוללת גם וידוא שבן הזוג הפוטנציאלי לא מעורב בנושא חברתי או פוליטי רגיש שעלול לפגוע במוניטין של המנהל. "רוב העצות הן אותן עצות שאנחנו נותנים לאנשים העשירים האלה לפני עסקה: לבדוק ולאמת", אומר אביב.

האבטחה מטרידה במיוחד לקוחות בולטות. אחת הלקוחות של אביב, מנהלת בכירה בקרן פרייבט אקוויטי בניו אינגלנד, מבקשת ממנו לחקור כל מועמד לדייט. העבודה שלו כוללת גם מאבק בהאקרים שגנבו מלקוחות תמונות אינטימיות, וחיפוש אחר Deepfakes.

התרחיש הגרוע ביותר הוא מה שהוא מכנה "מלכודת דבש", שעלולה לפגוע בגברים ובנשים כאחד: מישהו שמושתל כדי לגנוב כסף או מידע עסקי במסווה של קשר רומנטי. זה אולי נשמע כמו פרק מ"הומלנד", אבל חברות הטכנולוגיה הגדולות עסוקות בזה: OpenAI קיימה לאחרונה הדרכות לעובדים שהזהירו מפני מרגלים שמנסים להשיג גישה למידע של החברה, כולל באמצעות מלכודות דבש. הרומן של הואנג עם אישה שנחשדת בעבודה עבור המודיעין הסיני הפך במהירות לסיפור אזהרה בתעשייה.

"פרטיות פעם הייתה להתחמק מצלם אחד או מכמה צלמים שעמדו מחוץ למקום הקבוע של המנהל או הסלבריטי", אומרת גרינוולד. היום, לדבריה, הכול עניין של "לשלוט בחדר". הפפראצי של היום לא מתחבא בשיחים מחוץ למלון שאטו מרמונט, אלא יושב בשולחן הסמוך ומצלם בחשאי בטלפון או במשקפיים חכמים. המעקב הגובר במרחב הציבורי, ממצלמות Flock בכבישים ועד טכנולוגיית זיהוי פנים באצטדיונים, הפך את החיים בעילום שם לקשים מאי פעם. כתוצאה מכך, מועדונים פרטיים לחברים בלבד הפכו למקום מבטחים.

עדיף דייט בבית ולא במסעדת מישלן

פתרונות אחרים פשוטים יותר. גרינוולד מספרת שבמקום מסעדת מישלן, היא בוחרת לא פעם בית קפה שכונתי פשוט, ביום שלישי בערב במקום במוצאי שבת. אפשרות נוספת היא לאכול בבית, או במשהו שדומה לבית. לפני שהכירה את בעלה, המשקיעה אלנה נוניז הייתה מבקשת מיועץ האבטחה שלה לשכור דירות Airbnb, כדי שהדייטים יוכלו לבוא ולבשל ארוחת ערב באווירה אינטימית יותר, בלי לחשוף את הכתובת הפרטית שלה.

לא משנה כמה טרי הקשר, אצל חלק מהמנהלים אף פעם לא מוקדם מדי להתחיל לדאוג לסוף. עורך דין הגירושים בוב כהן, מהמשרד Cohen Clair Lans Greifer & Simpson, שייצג את מלינדה פרנץ' גייטס, גרושתו של ביל גייטס, אומר שהוא מכין כ-25 "הסכמי מגורים משותפים" בשנה למנהלים בכירים. מדובר במסמכים משפטיים ששומרים על זכותו של אדם להוציא את בן או בת הזוג מהבית המשותף. עורכת הדין ג'קלין ניומן, שמתמחה בתיקי גירושים מורכבים, אומרת שהיא רואה עלייה בלקוחות שמבקשים חוזים בשלבים מוקדמים יותר של הקשר, במיוחד כשהם מממנים הוצאות גדולות של בן הזוג. "הם לא רוצים שהתשלומים האלה, או אפילו הקשר עצמו, ייצרו מחויבות משפטית כלשהי", היא אומרת.

מלינדה וביל גייטס. לפי ההערכות, היא קיבלה 76 מיליארד דולר בגירושים ( צילום: Scott Olson/Getty Images) )

כדי להקדים תרופה למכה, עורכי הדין ממליצים ללקוחות לעדכן את הדירקטוריון בכל פעם שהם נכנסים לקשר חדש, במיוחד אם מדובר ברומן מחוץ לנישואים או אם הם התאהבו בעמית לעבודה, שני מצבים נפוצים יותר ממה שנדמה. ב-2023 התפטר מנכ"ל BP, ברנרד לוני, אחרי שהודה שלא היה "שקוף לחלוטין" לגבי "קשרים בעבר עם עמיתים". בשנה שעברה פוטר מנכ"ל נסטלה, לורן פרייקס, אחרי חקירה של מה שהחברה כינתה "קשר רומנטי שלא דווח עם כפוף ישיר".