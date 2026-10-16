באביב שעבר נערכה באחוזה מפוארת בבואנוס איירס ארוחת ערב מפוארת לא פחות. הנוכחים באו לחגוג עם בעל הבית החדש - פיטר ת'יל, מייסד פייפאל ופלנטיר - שקנה את הנכס תמורת 12 מיליון דולר. ת'יל, ששווה לפי פורבס כמעט 40 מיליארד דולר, מקורב מאוד לסגן נשיא ארה״ב, ג'יי.די ואנס. למעשה, הוא היה אחד הגורמים העיקריים שדחפו את דונלד טראמפ למנות את ואנס לסגנו, וזה רק קצה ההשפעה שיש לת'יל על פוליטיקת הימין הקיצוני בארה"ב וברחבי העולם. אז כשהוא קונה אחוזה גדולה בבואנוס איירס ומזמין את האליטה המקומית לארוחת ערב, האליטה אכן מתייצבת.

חבר טוב אחר של ת'יל, נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, אמנם לא נכח, אבל סביב השולחן סעדו את ליבם אנשי שלטון וכלכלנים בכירים. אחד הנושאים המרכזיים שעלו לשיחה היה ה"אנטי קרייסט" - אויבו הגדול של ישו, הרוע המוחלט. בתפיסה של ת'יל, אותה הוא מפזר בהרצאות מאובטחות למוזמנים בלבד, האנטי קרייסט המודרני הוא אינו דמות מפלצתית קלאסית, אלא כוח פוליטי גלובלי. מבחינת ת'יל, מי שמנסה לעצור את קצב הפיתוח הטכנולוגי והבינה המלאכותית באמצעות רגולציות, הוא אויב הציוויליזציה ומשמש כזרוע של האנטי-קרייסט - הרשע המוחלט.

פיטר ת'יל ( צילום: Rebecca Blackwell/AP )

לפי הניו יורק טיימס, חלק מהנוכחים לא ידעו כיצד לפרש את הרהוריו האפוקליפטיים של ת'יל לגבי אותו אויב גלובלי, שעומד לכונן ממשלת עולם טוטליטרית, אבל כולם האזינו לו ברצינות.

הטינה העמוקה של ת'יל לכל ניסיון פיקוח על מה שהוא עושה, מובילה אותו כבר שנים רבות למאורת ארנב של תיאוריות קונספירציה, וגם לצבירת מדינות גיבוי בהן יוכל להתחבא כשסוף העולם יגיע. הוא נולד בגרמניה וגדל בארה"ב, קיבל אזרחות ניו זילנדית ב-2011, אחרי ששהה במדינה 12 יום בלבד וקנה אחוזה גדולה על שפת אגם, והגיש בקשה לדרכון מלטזי ב-2022. עכשיו הוא בעניין של ארגנטינה.

ארגנטינה "אירחה" כמה מהאנשים הנוראיים בהיסטוריה

ת'יל הוא ליברטריאן קיצוני בכל הקשור במיסוי - קצת פחות בהתערבויות אחרות של הממשלה בחיי אזרחים - והחל לגלות עניין בארגנטינה לאחר שעלה הרעיון להטיל מס חד פעמי של 5% על הונם המצטבר של מיליארדרים בקליפורניה (ההצעה תעמוד להצבעה בבחירות האמצע בנובמבר). אבל כמו לא מעט מיליארדרים אחרים, בעיקר ברוני היי-טק, ת'יל בן ה-58 גם באמת בטוח שהאפוקליפסה מתקרבת ומתכונן אליה. הוא לא הראשון שבוחר להתחבא בארגנטינה, ובוודאי ולא האחרון.

לארגנטינה יש כמובן היסטוריה ארוכה כמקום מפלט לנמלטים מכל העולם, כולל כמה מהאנשים הנוראים ביותר שהוציאה האנושות. בואנוס איירס היפהפייה והמרחבים העצומים של פטגוניה אירחו, בין היתר, את בוץ' קסידי וסאנדנס קיד, שנמלטו מרשויות החוק האמריקניות בראשית המאה ה-20. מקבלי מקלט עם הרבה פחות קסם הוליוודי היו אדולף אייכמן, ג׳וזף מנגלה ועוד כמה אלפים מחבריהם האיומים.

ארגנטינה עשויה אולי להיראות כבחירה מוזרה עבור מיליארדר מודרני שמחפש יציבות. היא הרי ידעה כמעט מאה שלמה של הפיכות צבאיות וקריסות כלכליות מהדהדות, כולל אינפלציה תלת-ספרתית. אבל המיליארדרים האלה, גברים שמרנים מאוד, מצאו בחאבייר מיליי בעל ברית אידיאולוגי, גם כלכלי וגם חברתי. מיליי פועל באופן אקטיבי למשיכת זרים עשירים כדי שישקיעו במשאבי הטבע של המדינה, בהם נפט, ליתיום ומינרלים של מתכות נדירות. ממשלתו חשפה לאחרונה גם תוכנית להענקת אזרחות תמורת השקעה, ובאוגוסט פרצו בבואנוס איירס הפגנות סוערות כאשר הנשיא ניסה להקל את ההגבלות על בעלות זרה על קרקעות.

עד כה, ההשקעה היחידה הידועה של ת׳יל במדינה היא בעיקר בתחום הנדל"ן הפרטי. מלבד הבית בבואנוס איירס, רכש גם חלקת קרקע באורוגוואי השכנה. הוא מחזיק בהשקעה בשווי 76 מיליון דולר בחברת נפט ארגנטינית הפועלת בפטגוניה, ועל פי הדיווחים שוקל לרכוש קרקעות נוספות באזור.

ארמנד ארטון, שחברת ההשקעות וההגירה שלו נמנית עם קונסורציום שמייעץ לממשלת ארגנטינה, אמר לסאנדיי טיימס: "מדובר ב'משקיעי יום הדין'. הם צופים מלחמה באירופה או תרחיש קיצון בארה"ב או בקנדה, ומחפשים מקום שאליו יוכלו להעתיק את חייהם״. ממשלת ארגנטינה מצפה באמצעות המהלכים שהיא מבצעת בנושא מקווה למשוך בחמש השנים הבאות 5,000 משפחות עשירות מאוד. "אנשים רואים בארגנטינה מקלט בטוח", הוסיף ארטון. "מדינה הרחוקה מכל מלחמה, שבה הם יכולים לשמור על רמת חיים הדומה לזו שיש להם בבית".

ארמנד ארטון, שחברת ההשקעות וההגירה שלו נמנית עם קונסורציום שמייעץ לממשלת ארגנטינה, אמר לסאנדיי טיימס: "מדובר ב'משקיעי יום הדין׳. הם צופים מלחמה באירופה או תרחיש קיצון בארה"ב או בקנדה, ומחפשים מקום שאליו יוכלו להעתיק את חייהם״. ממשלת ארגנטינה מצפה באמצעות המהלכים שהיא מבצעת בנושא מקווה למשוך בחמש השנים הבאות 5,000 משפחות עשירות מאוד. "אנשים רואים בארגנטינה מקלט בטוח", הוסיף ארטון. "מדינה הרחוקה מכל מלחמה, שבה הם יכולים לשמור על רמת חיים הדומה לזו שיש להם בבית".

"אנשים רואים בארגנטינה מקלט בטוח". ארמנד ארטון ( צילום: Cedric Ribeiro/Getty Images for The Global Citizen Forum )

גם חברות ויחידים המקושרים למשפחות השלטון של קטאר ואיחוד האמירויות רכשו בשקט אחוזות גדולות סביב ברילוצ'ה, אתר הסקי הראשי של ארגנטינה. ב-23 בפברואר, כמה ימים לפני תחילת המלחמה של ארה"ב וישראל נגד איראן, הגיעה משלחת מלכותית גדולה של בכירים מהאמירויות לברילוצ'ה. עיתונים מקומיים דיווחו בתחילה כי הנשיא, מוחמד בן זאיד אל-נהיאן, היה ביניהם. התזמון עורר ספקולציות סבירות לחלוטין כי חברי המשלחת ידעו על המלחמה הקרבה וברחו מהמזרח התיכון למרחבים של ארגנטינה.

וזה לא רק ארגנטינה. באורוגוואי הכריז סטרטאפ אמריקני בשם Praxis על פרויקט בשווי מיליארד דולר בשם +Colonia, בסמוך לעיירה ההיסטורית קולוניה דל סקרמנטו. המיזם, הנהנה מתמיכתם של משקיעים כמו סם אלטמן, שואף למשוך כ-2,700 חברים לקהילה חדשה המבוססת על טכנולוגיה ועל מה שהארגון מכנה שיקום הציוויליזציה המערבית. "הביטקוין העניק לדור שלנו מטבע", מכריז האתר של הארגון. "אנו משתמשים בבינה מלאכותית כדי ליצור מדינה משלנו".

ברילוצ'ה. יעד מרוחק ומועדף ( Gilmar Magi / shutterstock )

פיטר ת'יל הוא בלי ספק השם המפורסם מבין העשירים שנוהרים לארגנטינה, אם כי הוא לא מתראיין אף פעם ומצליח לשמור על פרטיות כמעט מלאה. הוא הגיע לבואנוס איירס עם בעלו, המשקיע האמריקני מאט דנזייזן, ושתי בנותיהן, שנרשמו לבית ספר פרטי בעיר הבירה.

לפי סוכנות הידיעות בלומברג, האינטרס העיקרי של ת'יל בארגנטינה הוא "להבטיח לעצמו מקלט למקרה של אסון גרעיני אפשרי", אבל ההטבות שממשלת ארגנטינה מנסה להעניק לו לא מזיקות. דובר של מיליי הכחיש את הדיווחים כי נבחנת אפשרות להציע לו תושבות קבע או אפילו אזרחות, אבל הממשלה כן פועלת ליצירת "דרכון זהב", שיאפשר לאנשים המבצעים השקעות גדולות לקבל אזרחות. ״כל המיליארדרים בעולם שמבקשים להימלט ממדינות המטילות רגולציה גוברת ומסים גבוהים, ומממשלות הרודפות את אזרחיהן, מוזמנים לרפובליקה הארגנטינית - ארץ החירות החדשה", אמר בחודש שעבר מנואל אדורני, ראש הסגל של מיליי.

עד כה, ההשקעה היחידה הידועה של ת׳יל במדינה היא בעיקר בתחום הנדל"ן הפרטי. מלבד הבית בבואנוס איירס, רכש גם חלקת קרקע באורוגוואי השכנה. הוא מחזיק בהשקעה בשווי 76 מיליון דולר בחברת נפט ארגנטינית הפועלת בפטגוניה, ועל פי הדיווחים שוקל לרכוש קרקעות נוספות באזור.

חווה עם מסלול נחיתה למטוסים ובתים מודולריים

לא כולם מרוצים מהמעבר של ת׳יל לבואנוס איירס, ובחודש שעבר הפגינו עשרות ארגנטינים מול אחוזתו. ממש במקביל מתנהל בקונגרס הארגנטיני דיון בסדרת שינויים רגולטוריים מרחיקי לכת שהציע מיליי. במקרה או לא, ההצעות האלה עלו זמן קצר לאחר שת׳יל עבר למדינה וקיים פגישות סגורות עם מיליי בקאסה רוסאדה, הארמון הנשיאותי הוורוד.

אחד החוקים המוצעים, המכונה "Super RIGI", נועד להחיל משטר השקעות המציע לחברות זרות שיעור מס מינימלי וערבות למשך 30 שנה מפני שינויים רגולטוריים. החוק מציין במפורש חוות שרתים לבינה מלאכותית כאחד מסוגי ההשקעות שהוא שואף למשוך. צו חירום עליו חתם מיליי והסיר את המגבלה שמונעת מזרים להחזיק ביותר מ-15% מהקרקעות החקלאיות במדינה, נפסל בסוף השבוע שעבר בידי בית המשפט העליון.

מיליי ( צילום: REUTERS/Mariana Nedelcu )

ראקל אולמוס, בעבר שרת העבודה של ארגנטינה וכיום חברת פרלמנט מהאופוזיציה, סבורה כי הגעתם של זרים עשירים היא חלק מתהליך רחב יותר: העברת כוח לידי מיליארדרים מתחום הטכנולוגיה. "אנשים בעלי ממון נוטים לגור בשכונות סגורות בבואנוס איירס", אמרה לסאנדיי טיימס. "כעת הם לוקחים זאת צעד אחד קדימה. בתפיסת עולמם של הטכנו-אוליגרכים הללו, 'שאר העולם יכול להיעלם, אבל אני אהיה בתוך קפסולה עם החברים שלי, עם אנשים שחושבים כמוני ושיש להם אותה רמת עושר‘״.

היא לא טועה, והמיליארדרים לא טוענים אחרת. כך למשל, יזם הטכנולוגיה הארגנטיני-ספרדי מרטין ורסבסקי, שמקורב לת׳יל, וחמישה חברים עשירים אחרים, בהם דן לובצקי, מייסד חברת החטיפים KIND, קנו חווה מרוחקת, כ-800 קילומטר צפונית לאגם אסקונדידו, אליה הם מתכננים לסגת אם הציוויליזציה תתמוטט באירופה ואמריקה. במקום כבר הוקמו תשתיות שמיועדות לאפשר קיום עצמאי לחלוטין, כולל בתים מודולריים טרומיים, כיפות גיאודזיות, מסלול נחיתה למטוסים קלים, לולים ואורוות, מערכות אנרגיה סולארית ואפילו שרתים מקומיים שמריצים מודלים של בינה מלאכותית לשימוש עצמי ללא תלות באינטרנט עולמי.