אד שירן התייחס הלילה (בין שבת לראשון) למלחמה בעזה, במהלך הופעתו הראשונה מאז שסיבוב ההופעות האמריקני שלו נקלע לסערה בעקבות הדחתו של הראפר מקלמור . בפתח המופע באצטדיון לינקולן פייננשל פילד שבפילדלפיה, אמר הזמר הבריטי כי מתקפת 7 באוקטובר הייתה "מחרידה", וכי המתרחש כעת ברצועה הוא "קטסטרופלי ובלתי ניתן להצדקה".

גלריה אד שירן ( צילום: Andy Kropa/Invision/AP )

"זאת לא הדרך שבה אני נוהג לפתוח הופעה, אבל לפני שאנגן כמה שירים הערב, אני מקווה שזה בסדר אם אומר כמה מילים על השבוע האחרון", סיפר שירן על הבמה, "אני רגיל לכך שהמוזיקה שלי זוכה לביקורת, ואני תמיד מוכן לקבל אותה... זה נורמלי. אבל השבוע הביקורת עסקה במשהו חשוב הרבה יותר. נאלצתי לקבל החלטות קשות, ואני עושה טעויות, ואני כל כך מצטער. אני לא רוצה לאכזב מעריצים, ומעולם לא רציתי להיות מוזיקאי אקטיביסט, אבל הדבר הזה הציב אותי במרכזו של ויכוח חשוב וטעון על חופש הביטוי ועל הסוגיה הפוליטית המורכבת ביותר בעולם.

"ההופעות שלי תמיד היו מרחב בטוח לכולם, וזה חשוב לי מאוד. העמידה במחויבות שלי למעריצים היא גם חלק מרכזי לחלוטין ממי שאני, וזו הסיבה שאני כאן הערב לבדי וממשיך בסיבוב ההופעות הנוכחי שלי. אבל אני מודאג מאוד מהרעיון שאולמות יאשרו מראש את תוכני ההופעות של אמנים. זה קורה בכל כך הרבה מקומות שבהם אני מופיע ברחבי העולם, אבל אסור שזה יקרה בעולם החופשי.

Ed Sheeran addresses the controversy surrounding Macklemore’s removal from his tour and says, “What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable.”



“Before I play some songs tonight, I hope it’s okay if I say a few words about this last week,” Sheeran said at the top of… pic.twitter.com/ZhtujolkKK — Variety (@Variety) September 20, 2026

"עכשיו אני רוצה להתייחס לשאלה היכן אני עומד בנוגע למצב בישראל ובפלסטין, והאם העובדה שאני מקיים את ההופעה הזאת כאן הערב מעידה על עמדתי. לאורך הקריירה שלי השתדלתי שלא להיות פרשן פוליטי מכל סוג שהוא, מפני שאני רוצה שהמוזיקה וההופעות שלי יעסקו באחדות ולא בפילוג, באנושיות ולא בפוליטיקה. אבל זאת סוגיה הומניטרית, ואני כבר לא יכול להסתיר את מה שאני מרגיש לגביה. מה שקרה בישראל ובפסטיבל המוזיקה נובה ב-7 באוקטובר היה מחריד והעצים כאב יהודי בן מאות שנים. מה שמתרחש בעזה הוא קטסטרופלי, בלתי ניתן להצדקה ולא מידתי.

"לבי נשבר לנוכח ממדי ההרס ואובדן חייהם של אזרחים, של ילדים, ואי אפשר להתעלם מהעוול המערכתי שאנחנו רואים מתרחש בגדה המערבית. אני כבר משוחח עם אנשים מכל קצות הקשת כדי להבין כיצד אוכל לתרום באופן שיסייע לקורבנות בתקופה הנוראה הזאת, ואני מקשיב ולומד, מפני שאינני יודע מספיק. אני באמת אסיר תודה על כך שאתם נמצאים כאן איתי הערב. ההופעה הזאת היא עדיין מקום שבו כולם רצויים, וכל אחד כאן יכול לעמוד לצד אנשים המחזיקים בהשקפות מנוגדות. כל אחד כאן יכול לעמוד לצד אנשים שהוא אינו מסכים איתם על הכול, אבל כולם יכולים להסכים לשיר את השירים האלה. והשירים האלה עוסקים באהבה, בתקווה ובאחדות".

המחאה הפרו-פלסטינית מחוץ להופעת אד שירן בפילדלפיה ( צילום: AP Photo/Allie Ippolito )

כזכור, הסערה החלה לאחר שמקלמור, ששימש כמופע החימום של שירן בהופעה באצטדיון בניו ג'רזי בתחילת החודש, קרא מהבמה Free Palestine ונשא נאום פרו-פלסטיני . בעקבות הדברים הודיעו בעלי אצטדיונים שבהם אמור היה הסיבוב להתקיים כי לא יאפשרו למקלמור להופיע בשטחם. חברת Messina Touring Group, המקדמת את החלק האמריקני של הסיבוב, הודיעה בתגובה כי הראפר לא ישתתף בשמונה ההופעות הנותרות שבהן תוכנן לשמש כמופע חימום.

הראפר מקלאמור בהופעת החימום של אד שירן בניו ג'רזי ( צילום: יניב לוין )

שירן טען כי ההחלטה התקבלה בידי המפיקים ובעלי האצטדיונים ולא על ידו , וכי ניסה במהלך השבוע להגיע עימם להסכמות. לדבריו, ביטול ההופעות היה פוגע במאות אלפי מעריצים וכן באנשי הצוות ובמוזיקאים המתפרנסים מהסיבוב. עם זאת, גורמים בתעשיית ההופעות אמרו ל-AP כי לאמן במעמדו של שירן יש בדרך כלל השפעה מכרעת על ההחלטות הנוגעות למופעיו.

לאחר הדחת מקלמור הודיעו כמה מהאמנים המשתתפים בסיבוב כי לא ימשיכו בו, בהם פיניאס (אחיה של בילי אייליש), לוקאס גרהאם ואהרון רואו, וכן להקת הפולק האירית ביוגה, המלווה את שירן בחלק מהופעותיו. מחוץ לאצטדיון בפילדלפיה התאספו לפני המופע כ-50 מפגינים פרו-פלסטינים. אחת מהם סיפרה כי רכשה כרטיס לפני כשנה, אך ביקשה החזר והעדיפה להצטרף למחאה משום שלדבריה התאכזבה מכך ששירן לא התייצב באופן ברור לצד מקלמור.

המחאה הפרו-פלסטינית מחוץ להופעת אד שירן בפילדלפיה ( צילום: Joe Lamberti / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )