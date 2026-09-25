, זוכי האוסקר על "אין ארץ אחרת", נחשף היום (שישי). הסרט התיעודי, שצולם במשך שלוש שנים ועל גגות בתל אביב בשעות הלילה, עוסק במנגנונים ובמערכות שלטענת יוצריו עומדים מאחורי הפגיעה באזרחים פלסטינים בעזה. הוא מבוסס, בין היתר, על תחקירים שפורסמו ב"שיחה מקומית", 972+ ו"הגרדיאן". צפו בטריילר:

, זוכי האוסקר על "אין ארץ אחרת", נחשף היום (שישי). הסרט התיעודי, שצולם במשך שלוש שנים ועל גגות בתל אביב בשעות הלילה, עוסק במנגנונים ובמערכות שלטענת יוצריו עומדים מאחורי הפגיעה באזרחים פלסטינים בעזה. הוא מבוסס, בין היתר, על תחקירים שפורסמו ב"שיחה מקומית", 972+ ו"הגרדיאן". צפו בטריילר: