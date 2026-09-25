הטריילר הרשמי ל"נז"א" (NAZA), סרטם החדש של יובל אברהם ורחל שור, זוכי האוסקר על "אין ארץ אחרת", נחשף היום (שישי). הסרט התיעודי, שצולם במשך שלוש שנים ועל גגות בתל אביב בשעות הלילה, עוסק במנגנונים ובמערכות שלטענת יוצריו עומדים מאחורי הפגיעה באזרחים פלסטינים בעזה. הוא מבוסס, בין היתר, על תחקירים שפורסמו ב"שיחה מקומית", 972+ ו"הגרדיאן". צפו בטריילר:
"נז"א" הוקרן בבכורה עולמית בפסטיבל ונציה ה-83, שם התמודד בתחרות הרשמית והיה הסרט התיעודי היחיד במסגרת התחרות. הסרט זכה בפרס חבר השופטים בפסטיבל.
אתמול הודיעו יוצרי הסרט שור ואברהם, יחד עם "הגארדיאן", כי החל מה-28 בספטמבר הסרט יופץ ב-56 מדינות, ובהמשך יתאפשר לצפות בו ללא תשלום. שור ואברהם גם הפצירו בבתי הקולנוע בישראל להקרינו בחינם. "בגלל העניין והחשיבות הציבורית אני ורחלי החלטנו ביחד עם 'הגרדיאן' שהסרט 'נז"א' יהיה נגיש באינטרנט בחינם, ללא הגבלת זמן, כדי שכל אדם יוכל לצפות בו ובעדויות החיילים", כתב אברהם. "עד אז פנינו לבתי קולנוע בישראל והצענו להם את הסרט ללא עלות, בתקווה שיוקרן בארץ כבר עכשיו, במקביל להפצתו בבתי קולנוע בעולם".
במרכז הסרט עומדות עדויות של 24 חיילים ואנשי מודיעין ישראלים, שזהותם הוסתרה, בנוגע לאופן שבו מתקבלות החלטות במהלך המלחמה בעזה ולשימוש במערכות טכנולוגיות שונות. לצד העדויות, הסרט חוזר גם אל החומרים והתחקירים שעליהם עבד אברהם בשנים האחרונות.
הסרט הוא שיתוף פעולה נוסף של אברהם ושור, לאחר "אין ארץ אחרת", שזכה באוסקר לסרט התיעודי הטוב ביותר. בין מפיקי "נז"א" נמנה גם הבמאי הבריטי-יהודי ג'ונתן גלייזר, זוכה האוסקר על "אזור העניין".