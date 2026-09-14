למעלה מאלף קולנוענים חתמו על עצומה למען הבמאים יובל אברהם ורחל שור אחרי הסערה שהתעוררה סביב הסרט "נז״א" בטענה שהוא מוציא את דיבת ישראל בעולם.

גלריה חגי לוי ונדב לפיד ( צילום: Joel C Ryan, Markus Schreiber / AP )

על העצומה חתמו אנשי ונשות קולנוע ותרבות, חלקם בכירים יותר, חלקם פחות. בין החותמים היוצר לירן עצמור מיוזמי העצומה, היוצר נדב לפיד, הבמאית אורנה בן דור, נטעלי בראון, רני בלייר, חגי לוי, שי כרמלי פולק, שלומי אלקבץ ועוד.

בעצומה נכתב: ״אנו יוצרות ויוצרי קולנוע, קוראים לכל מי שעדיין נלחם על חופש הביטוי והיצירה להצטרף בהבעת תמיכה וסולידריות ברחל שור ויובל אברהם, יוצרי הסרט 'נז"א'. בימים האחרונים אנו עדים למסע שיסוי והסתה נגד יוצרי הסרט שלא היה כדוגמתו ושהמרחק בינו לבין התרת דם ואיום פיזי על חייהם הולך וקטן.

"התפקיד המרכזי של אמנות ועיתונות הוא להציב מראה מול החברה שבה הם מתקיימים, ליצור שיח ודיון ללא הנחות גם כאשר המציאות היא קשה. ללא קשר ישיר להסתה האלימה בה נתקלנו ברשתות כנגד אברהם ושור, אנו מוצאים לנכון לבקר באופן נחרץ את אותם יוצרים, אנשי אקדמיה ועיתונות שבחרו לתקוף את הסרט 'נז"א' מבלי שצפו בו!

יובל אברהם ורחל שור במעמד הזכיה בפסטיבל ונציה ( צילום: Scott A Garfitt/Invision/AP )

"עד היום היינו מורגלים בגישה הזו מצד החשודים המיידיים כגון שר התרבות ופופוליסטים אחרים. ההצטרפות של קולגות ואנשי עט מוערכים למגמה היא סממן מובהק לדרדור השיח בישראל ונותנת רוח גבית לאיומיו של השר זוהר לשלול את אזרחותם של שור ואברהם.

"גם אנחנו טרם צפינו בסרט. ביקורת על סרטים ויצירות אמנות בכלל היא כלי ביטוי לגיטימי בחברה המבקשת להיות בריאה ומתפקדת, אך השיח המתלהם והאלים כלפי יוצרי הסרט אשר העזו להביע את דעתם, צריך להדאיג כל אחד ואחת מאיתנו ללא קשר לדעותיו. אנו מקווים שהסרט יופץ בהקדם בישראל וכולם יוכלו לצפות בו, לגבש את דעתם וליצור דיון אמיתי וראשון על המלחמה בעזה ותוצאותיה - דיון שעד היום כמעט ולא התקיים בתקשורת ובחברה הישראלית״.

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