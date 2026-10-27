לפני 13 שנה עמדה לינא מחול על במת גמר "דה וויס" בישראל, שרה את "הללויה" של לאונרד כהן וזכתה במקום הראשון בזכות קולות הצופים הישראלים. אמש (שני) היא כבר עמדה על במה אחרת לגמרי, מול 13 אלף צופים בדבלין, כאחת האורחות במופע הענק Free Palestine של הראפר האמריקני מקלמור.

גלריה מקלמור, לינה מחול ( צילום: עמית שעל, Andy Kropa/Invision/AP )

מחול, שבשנים האחרונות אימצה קו פרו-פלסטיני מובהק ועוררה סערות בישראל, חלקה את הבמה עם שורה ארוכה של כוכבים בינלאומיים, בהם הזמר האירי הוזייר (Hozier) הרכב הראפ ניקאפ והשחקן ליאם קנינגהאם מ"משחקי הכס". גם כוכב מארוול מארק רופאלו, השחקנית היהודייה אילנה גלייזר וסולן להקת הסטרוקס ג'וליאן קזבלנקס הצטרפו באמצעות מסרי תמיכה מצולמים.

מחול עם ליאם קנינגהאם ומקלמור ( צילום: מתוך אינסטגרם )

המופע, שנערך באולם 3Arena בבירת אירלנד, פתח סיבוב הופעות מיוחד בן שלוש תחנות שארגן מקלמור, כחודש וחצי לאחר שהודח מסיבוב ההופעות האמריקני של אד שירן בעקבות התבטאויותיו נגד ישראל . כל 13 אלף הכרטיסים נחטפו בתוך דקות, והאולם התמלא בדגלי פלסטין, כאפיות וקריאות "פלסטין חופשית". חלק מהמעריצים אף הגיעו במיוחד מארצות הברית וממדינות אחרות באירופה. על המסכים הוקרנו תמונות של ההרס ברצועת עזה, וכל הכנסות הערב יועברו לארגוני סיוע ופעילות למען הפלסטינים, ובראשם אונר"א, והארגונים האנטי-ציוניים שאחראים למרבית ההפגנות הפרו פלסטיניות בארה"ב - "הקול היהודי לשלום" (JVP) ו-Palestinian Youth Movement (PYM).

"הלילה אנחנו חוגגים את החיים, מכבדים את החוסן ועומדים לצד עזה!", הכריז לקול תשואות בפתח הערב קנינגהאם, המוכר בעיקר מתפקידו כסר דאבוס סיוורת' ב"משחקי הכס”. לאחר מכן הזמין לבמה את מחול, שביצעה קטע מוזיקלי נטול-מילים. היא שרה מנגינה בקולה, ללא מילים או טקסט. לדברי קנינגהאם, הבחירה בשירה ללא טקסט נבעה מכך ש"כל דבר שהייתה אומרת עלול היה להשפיע קשות על חירותה".

הזמרת בת ה-33 נולדה בארצות הברית למשפחה ערבית-נוצרית וגדלה בעכו. ב-2013, כשהייתה בת 19, הפכה לערבייה הראשונה שזכתה בגרסה הישראלית של "דה וויס", בהדרכתו של המנטור שלומי שבת. ניצחונה הפך אותה לאחת ההבטחות הגדולות של תעשיית המוזיקה המקומית. ב-2016 היא אף נבחרה לחמם את להקת קווין ואדם למברט בהופעתם בפארק הירקון, ובהמשך יצאה לסיבוב הופעות עם להקת הבנות הבריטית Little Mix.

לינה מחול ( צילום: אוראל כהן )

אלא שלאורך השנים התרחקה מחול מהתדמית של כוכבת הריאליטי הישראלית והחלה להבליט יותר ויותר את זהותה הפלסטינית ואת עמדותיה נגד ישראל. ב-2018 כבר עוררה סערה בעקבות פרסום שלפיו סירבה להופיע באירועי יום העצמאות בשל זהותה הפלסטינית - טענה שהיא עצמה דחתה - ובאפריל 2025 פרסמה את לוח הופעותיה הבינלאומי וציינה את אחת התחנות כ"חיפה, פלסטין". ראש העיר יונה יהב הגיב בכעס והודיע שלא תוזמן עוד להופיע באירועים עירוניים. "צר לי על כך שאת משתמשת בכישרון שלך על מנת לפגוע בדו-קיום ובמדינה שבה גדלת", כתב לה. אמש כבר הופיעה לצד כמה מהשמות המוכרים ביותר במחנה הפרו-פלסטיני בתעשיית הבידור העולמית.

אבל הסיפור שהוביל למופע בדבלין התחיל דווקא בארצות הברית, בתחילת ספטמבר. מקלמור, הראפר זוכה הגראמי שמאחורי הלהיטים Thrift Shop ו-Can't Hold Us, הוזמן לשמש כמופע החימום של אד שירן בסיבוב ההופעות האמריקני שלו. במהלך שתי הופעות באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי, ב-4 וב-5 בספטמבר, ניצל את הבמה כדי לשאת נאומים נגד ישראל ולהוביל את הקהל בקריאות Free Palestine. הדברים עוררו סערה ודרישה בקרב מעריצים רבים להדיח אותו מהסיבוב, כולל מצד הזמרת היהודייה פינק .

ב-14 בספטמבר הגיעה ההודעה הרשמית: מקלמור לא ימשיך להופיע לצד שירן. חברת ההפקה הסבירה כי בעלי אצטדיונים שאמורים היו לארח את ההופעות הודיעו שלא יאפשרו לקיימן אם הראפר יישאר ברשימת האמנים. מקלמור טען כי מי שעמד מאחורי המהלך היה המיליארדר היהודי רוברט קראפט, בעלי קבוצת הפוטבול ניו אינגלנד פטריוטס. קראפט אישר לאחר מכן שהתנגד להופעתו באצטדיון שבבעלותו, אך הבהיר כי הסיבה אינה עצם התמיכה בפלסטינים, אלא מה שתיאר כהיסטוריה של רטוריקה ודימויים פוגעניים כלפי יהודים מצד הראפר.

מקלמור ( צילום: Joshua Sammer/Getty Images for Superbloom )