רעידת אדמה בצמרת אולפני DC: ג'יימס גאן ופיטר ספרן עוזבים את תפקידיהם כמנכ"לים משותפים וכמנהלי האולפנים, שבהם החזיקו בארבע השנים האחרונות. השניים לא נפרדים לחלוטין מהיקום הקולנועי שעל בנייתו הופקדו: הם ימשיכו להפיק פרויקטים של DC, אך יחזרו לעבודה היצירתית במשרה מלאה. במקומם ימונה ג'רמי לאצ'ם, לשעבר סגן נשיא בכיר להפקה ולפיתוח במארוול, לתפקיד נשיא ומנהל הקריאייטיב הראשי של אולפני DC.

גלריה ג'יימס גאן ( AP )

לאצ'ם ייכנס לתפקידו ב-1 בדצמבר ויהיה כפוף לדנה גולדברג וג'וש גרינסטיין, יושבי הראש המשותפים של חטיבת הסרטים בסקיידאנס. במסגרת תפקידו הוא יוביל את פעילות DC בקולנוע, בטלוויזיה ובאנימציה, ויהיה אחראי על התוכן היצירתי, ההפקות, גיוס הכישרונות והאסטרטגיה של האולפנים.

לאצ'ם מגיע לתפקיד עם ניסיון משמעותי ביקום הקולנועי של מארוול, שם היה מעורב בהפקת כמה מהלהיטים הגדולים של החברה, בהם "איירון מן", "שומרי הגלקסיה", "ספיידרמן" ו"הנוקמים". הוא אף עבד בעבר עם גאן על סרטי "שומרי הגלקסיה", כך שהשניים כבר מכירים היטב זה את עבודתו של זה. המינוי שלו מסמן מעבר מובהק: מי שהיה שותף לבניית היקום הקולנועי של המתחרה הגדולה, ינסה כעת להוביל את עתידו של המותג המתחרה.

גאן וספרן מונו לתפקידיהם בנובמבר 2022 על ידי מנכ"ל וורנר ברדרס דיסקברי דאז, דייוויד זסלב. המטרה הייתה ליצור אסטרטגיה אחידה שתעמיד את DC בשורה אחת עם המודל של דיסני ומארוול, באמצעות בניית יקום שיתפרש על פני סרטים, סדרות טלוויזיה ומשחקים. במילים אחרות: המטרה הייתה להציל את חטיבת DC של אולפני וורנר, שהתקשתה בתחרות מול מארוול המצליחה - להוציא אי-אלו הצלחות כמו "וונדר וומן" ו"אקוומן". גאן, במאי ותסריטאי שהגיע לתפקיד מתוך עולם היצירה, היה אמון על החזון האמנותי, ואילו ספרן, מפיק ותיק, הביא עמו ניסיון ניהולי והפקתי.

במהלך כהונתם נרשמו מספר הצלחות משמעותיות. הסדרה "הפינגווין", בכיכובו של קולין פארל, זכתה בתשעה פרסי אמי, ו"פיסמייקר", סדרת הספין-אוף של "יחידת המתאבדים" בכיכובו של ג'ון סינה, זכתה אף היא להכרה ולמועמדויות. לצדן עלתה סדרת האנימציה Creature Commandos, וגאן השיק את האתחול הקולנועי שלו ל "סופרמן" , שהכניס 618.7 מיליון דולר ברחבי העולם.

מתוך "הפינגווין" ( צילום: באדיבות Macall Polay/HBO )

גם ההפקות האחרונות של האולפנים זכו להישגים מסחריים: לפי הדיווח, הסדרה "לנטרנים" רשמה נתוני צפייה מוצלחים, והסרט "קלייפייס" , שהופק בתקציב נטו של 44 מיליון דולר, ניצב בראש טבלת שוברי-הקופות העולמית במשך שבועיים רצופים והכניס עד כה 109 מיליון דולר ברחבי העולם.

אולם לא הכול התנהל לפי התוכניות. אחד הכישלונות הבולטים בתקופת גאן וספרן היה "סופרגירל" בבימויו של קרייג גילספי: הסרט עלה 186 מיליון דולר לפני הוצאות שיווק והפצה, אך הכניס 126.4 מיליון דולר בלבד ברחבי העולם.

"סופרגירל" - טריילר ( קרדיט: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט )

כעת, עם כניסתו של לאצ'ם, עולה השאלה מה יעלה בגורל התוכניות ארוכות-הטווח של גאן וספרן, שהוצגו בתחילת 2024 תחת הכותרת "אלים ומפלצות". בין הפרויקטים שנמצאים בשלבי פיתוח נמצאים סרט Swamp Thing בבימויו של ג'יימס מנגולד, גרסה של "באטמן: האמיצים והנועזים" שעליה עובד אנדי מושיאטי (הבמאי של צמד סרטי "זה"), וסדרת ספין-אוף בשם Waller, בכיכובה של ויולה דייוויס, שתתמקד בדמותה מסרטי "יחידת המתאבדים". לא ברור אילו מהתוכניות יישארו תחת ההנהלה החדשה.