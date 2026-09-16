לכן ההתפתחות השבוע היא אירוע חסר-תקדים בסיפורו של אחד הכוכבים הכי מצליחים והכי משעממים בפופ של הדור האחרון: שירן, שגם בעינויים לא הייתם מחלצים ממנו אמירה בנושא ישראל והפלסטינים, נקלע לקו האש לאחר שאחד מאמני החימום שלו בטור האמריקני, הראפר מקלמור,

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