מקלמור הופך את העימות סביב הדחתו מהסיבוב של אד שירן לתרומה של מיליון דולר: הראפר האמריקני הודיע כי יתרום את מלוא הכנסתו נטו מהופעותיו במסגרת סיבוב ההופעות האמריקני של שירן לארגונים הפועלים למען פלסטינים ולסיוע הומניטרי בעזה.

בהודעה שפרסם אתמול (ד') באינסטגרם כתב מקלמור: "בכל מה שקרה במהלך 48 השעות האחרונות, אני רוצה להחזיר את השיחה למקום שבו היא צריכה להיות: אל העם הפלסטיני, שעדיין נהרג, עדיין חי תחת כיבוש צבאי, ועדיין נאבק על חירותו.

בהודעה שפרסם אתמול (ד') באינסטגרם כתב מקלמור: "בכל מה שקרה במהלך 48 השעות האחרונות, אני רוצה להחזיר את השיחה למקום שבו היא צריכה להיות: אל העם הפלסטיני, שעדיין נהרג, עדיין חי תחת כיבוש צבאי, ועדיין נאבק על חירותו.

בהודעה שפרסם אתמול (ד') באינסטגרם כתב מקלמור: "בכל מה שקרה במהלך 48 השעות האחרונות, אני רוצה להחזיר את השיחה למקום שבו היא צריכה להיות: אל העם הפלסטיני, שעדיין נהרג, עדיין חי תחת כיבוש צבאי, ועדיין נאבק על חירותו.

בפרשה שהובילה להסרתו מהסיבוב. "אני מזמין את רוברט קראפט להשוות את התרומה שלי", כתב מקלמור, והוסיף כי "לא משנה במה אנחנו חלוקים, אולי נוכל להסכים על כך שחייהם של פלסטינים ראויים להגנה".

בפרשה שהובילה להסרתו מהסיבוב. "אני מזמין את רוברט קראפט להשוות את התרומה שלי", כתב מקלמור, והוסיף כי "לא משנה במה אנחנו חלוקים, אולי נוכל להסכים על כך שחייהם של פלסטינים ראויים להגנה".