מקלמור הופך את העימות סביב הדחתו מהסיבוב של אד שירן לתרומה של מיליון דולר: הראפר האמריקני הודיע כי יתרום את מלוא הכנסתו נטו מהופעותיו במסגרת סיבוב ההופעות האמריקני של שירן לארגונים הפועלים למען פלסטינים ולסיוע הומניטרי בעזה.
בהודעה שפרסם אתמול (ד') באינסטגרם כתב מקלמור: "בכל מה שקרה במהלך 48 השעות האחרונות, אני רוצה להחזיר את השיחה למקום שבו היא צריכה להיות: אל העם הפלסטיני, שעדיין נהרג, עדיין חי תחת כיבוש צבאי, ועדיין נאבק על חירותו.
"אני אתרום את מלוא מיליון הדולר מההכנסה נטו שלי מסיבוב ההופעות Loop Tour של אד שירן לשישה ארגונים שפועלים ישירות לתמיכה בעם הפלסטיני".
באותה הודעה הוא גם הפנה אתגר לרוברט קראפט, הבעלים של ניו אינגלנד פטריוטס ושל אצטדיון ג'ילט במסצ'וסטס, שהיה מעורב בפרשה שהובילה להסרתו מהסיבוב. "אני מזמין את רוברט קראפט להשוות את התרומה שלי", כתב מקלמור, והוסיף כי "לא משנה במה אנחנו חלוקים, אולי נוכל להסכים על כך שחייהם של פלסטינים ראויים להגנה".
"זה מה שכל זה היה תמיד: לא אני. לא סיבוב הופעות. לא הכותרות או המחלוקת. זה נוגע לזכותם של הפלסטינים לחירות, לכבוד ולביטחון במולדתם", המשיך מקלמור בפוסט, "אני רוצה לשים במרכז את ההורים שנושאים את ילדיהם לבתי חולים בלי המשאבים הבסיסיים הדרושים כדי לטפל בהם, ואת הרופאים, הפרמדיקים, העיתונאים ועובדי הסיוע שממשיכים להיכנס לשם. אני רוצה לשים במרכז את המארגנים והפעילים ששילמו מחירים אמיתיים על עמידתם לצד פלסטין. הסיכון שהם לוקחים גדול לאין שיעור מזה שאני לוקח".
הפרשה החלה בתחילת החודש, כשמקלמור הופיע כאמן חימום בהופעותיו של שירן באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי. במהלך ההופעות הוא נשא דברים בעד פלסטין וקרא בין היתר Free Palestine. בעקבות זאת גבר הלחץ להסירו מהמשך הסיבוב.
שירן הבהיר השבוע כי ההחלטה להסיר את מקלמור לא הייתה שלו אלא של מקדמי הסיבוב. לדבריו, אולמות שבהם היו אמורות להתקיים הופעות בהמשך הודיעו כי יבטלו אותן אם מקלמור ימשיך להופיע כאמן החימום. שירן הוסיף כי ניסה להגיע לפשרה עם האולמות ועם המארגנים, אך ההחלטה הסופית הייתה שלהם.
קראפט, מצדו, הגן על החלטתו שלא לאפשר למקלמור להופיע באצטדיון ג'ילט. הוא התייחס ל"היסטוריה רחבה יותר של רטוריקה ודימויים אנטישמיים" שלדבריו היו פוגעניים ומכאיבים לקהילה היהודית.
בינתיים, פרשת מקלמור הובילה גם לפרישתם של אמני החימום האחרים של שירן מהמשך הסיבוב: פיניאס, לוקאס גרהאם ואהרון רואו, לצד להקת Beoga, הודיעו כי לא ימשיכו להופיע במסגרת הסיבוב.