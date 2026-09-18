בעוד בישראל הרוחות ממשיכות לסעור בנוגע לסרט התיעודית "נז"א" של צמד היוצרים המקומיים יובל אברהם ורחל שור, מעבר לים הדוקו נכנס למסלול של חשיפה ציבורית רחבה. אחרי הבכורה הבינלאומית בפסטיבל ונציה, שהתקבלה בתשואות וגם בפרס מיוחד מטעם חבר השופטים, "נז"א" יגיע לארצות הברית עם הקרנה במסגרת פסטיבל ניו יורק היוקרתי (NYFF) בסוף החודש (26 בספטמבר), ומיד אחריו יצא לאקרנים בהפצה מסחרית בארצות הברית. למרות שאף חברת הפצה אמריקנית לא רכשה את הסרט - הוא יופץ באופן עצמאי בגיבוי עיתון "הגרדיאן" הבריטי וחברת MK2 הצרפתית שהפיקו אותו.
שתי ההקרנות המתוכננות במסגרת הפסטיבל כבר נמכרו לחלוטין, אולם הצופים הסקרנים יוכלו לצפות בסרט שיוקרן באופן סדיר בבית הקולנוע IFC Center במנהטן החל מה-30 בספטמבר. בהמשך ההפצה תתרחב ללוס אנג'לס, ומשם לעוד בתי קולנוע בערים נוספות בארצות הברית בהתאם לעניין קהל רוכשי הכרטיסים, וביחס ישיר ליחסי הציבור ששודרגו באופן משמעותי על רקע התגובות בישראל והאיומים על שלילת האזרחות של היוצרים.
לפי ההודעה לעיתונות, ההפצה העצמאית תובל כאמור על ידי "הגרדיאן" ו-MK2, "שגיבשו צוות של שותפים ויועצים אמריקאים ובינלאומיים כדי שיביאו את הסרט לצופים מהר ככל האפשר". לכאורה מדובר במודל שמביא איתו סיכונים בהתחשב בהסתייגות מנושאים פוליטיים נפיצים וחוסר העניין הכללי של הקהל האמריקני בסרטים תיעודיים, וכל זאת בלי גב של מפיץ שירכוש את הסרט. עם זאת, להימור הזה יש גם הבטחה לא זניחה בהתחשב בהצלחת סרטם הקודם של אברהם ושור (ביחד עם הפעילים הפלסטינים באסל עדרה וחמדאן בלאל), "אין ארץ אחרת", שזכה באוסקר ב-2025 והופץ גם הוא באופן עצמאי בארצות הברית בהובלת חברת סינטיק האמריקנית.
אל מול מיעוט ההצעות הנמוכות שהתקבלו לרכישת הסרט ממפיצים מבוססים, למרות תחזיות האוסקר המבטיחות ומחשש בנוגע לנפיצות הפוליטית בצל 7 באוקטובר והמלחמה בעזה, החליטו ראשי סינטיק ליזום הפצה עצמאית - וזו התבררה כהימור מצוין. את אותה השנה סיים "אין ארץ אחרת" כאחד מהסרטים התיעודיים המצליחים מבחינה מסחרית, כשעד כה גרף 2.549 מיליון דולר בארצות הברית (ו-3.651 מיליון דולר בכל העולם).
יש לציין כי לצד ההפצה המסחרית בארצות הברית, "נז"א" יקיים הקרנות גם באירופה, אולם בשלב זה ללא תוכנית הפצה סדורה. כמו כן, לא ברור עוד אם הסרט יוקרן בישראל ואיפה. אברהם ושור הביעו תקווה כי הקרנות יתאפשרו למרות כל האתגרים והאיומים מכיוון שהסרט, בו חיילים ישראלים מדברים על חוויותיהם והתרשמויותיהם מאחורי הקלעים של המלחמה בעזה, נעשה לדבריהם מלכתחילה עבור הקהל הישראלי.