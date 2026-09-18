לפי ההודעה לעיתונות, ההפצה העצמאית תובל כאמור על ידי "הגרדיאן" ו-MK2, "שגיבשו צוות של שותפים ויועצים אמריקאים ובינלאומיים כדי שיביאו את הסרט לצופים מהר ככל האפשר". לכאורה מדובר במודל שמביא איתו סיכונים בהתחשב בהסתייגות מנושאים פוליטיים נפיצים וחוסר העניין הכללי של הקהל האמריקני בסרטים תיעודיים, וכל זאת בלי גב של מפיץ שירכוש את הסרט. עם זאת, להימור הזה יש גם הבטחה לא זניחה בהתחשב בהצלחת סרטם הקודם של אברהם ושור (ביחד עם הפעילים הפלסטינים באסל עדרה וחמדאן בלאל),

"אין ארץ אחרת", שזכה באוסקר ב-2025