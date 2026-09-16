"מבחינה תקשורתית, הסרט

'נז"א'

זה ניסיון לעשות סיכול ממוקד למדינת ישראל. עד לרגע זה לאף אחד מאיתנו אין את הסרט עצמו": כך אמר היום (רביעי) דורון שפילמן, דובר משרד ראש הממשלה באנגלית וראש אגף במערך ההסברה הלאומי בשיחה עם ynet, שמתח ביקורת חריפה על

יוצרי הסרט יובל אברהם ורחל שור