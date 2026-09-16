"מבחינה תקשורתית, הסרט 'נז"א' זה ניסיון לעשות סיכול ממוקד למדינת ישראל. עד לרגע זה לאף אחד מאיתנו אין את הסרט עצמו": כך אמר היום (רביעי) דורון שפילמן, דובר משרד ראש הממשלה באנגלית וראש אגף במערך ההסברה הלאומי בשיחה עם ynet, שמתח ביקורת חריפה על יוצרי הסרט יובל אברהם ורחל שור. "הם שחררו אותו באופן מכוון במדינה שמאוד משתפת פעולה עם אנטי ישראליות וחיפוש אחרי ישראלים, והיא איטליה. ולא רק שלא ביקשו מאיתנו עד לרגע זה תגובה – גם הפניות שלי ל'גרדיאן' (העיתון הבריטי שהיה שותף בהפקת הסרט - א"א) לא נענו בכלל".
בשיחה עם ynet אמר שפילמן שמבחינת היוצרים, מדובר בעלילה מאוד אפקטיבית נגד מדינת ישראל. "יש שני מרכיבים שאנו פועלים לפיהם: יעילות - לעשות הכול קצר ומהר; ואמינות. מאוד קשה לפעול עם אמינות כשאתה לא יודע מול מה אתה עומד. מה אנחנו יודעים? רק מהטריילר והאמירות של הזוכים שעלו לבמה. זה החומר שיש לנו, וזה כל כך כואב במיוחד בגלל שזה בא מבפנים. טאקר קרלסון מנסה כל הזמן לעשות דברים דומים ולהכריז למשל על 500 הרוגים בלתי מעורבים בתקיפה. כאן זה נעשה מבפנים בצורה ממוקדת. אין תירוצים. זה המצב".
שפילמן הוסיף: "מיד אחרי שהסרט הוקרן בפסטיבל ונציה והתחלנו להבין את מה שקורה - אחד התפקידים של מערך ההסברה שלא היה פעיל כמה שנים - זה לתכלל. עשינו יישור קו עם משרד החוץ ודובר צה"ל והתחלנו לגבש מסרים, שיצאו בפנים וגם למשפיענים בחוץ. כולם הגיבו - גם הרמטכ"ל, משרד החוץ וראש הממשלה - וזאת על בסיס מעט הנתונים שיש. אני התראיינתי ב'סקיי ניוז', AP, רויטרס ו-NBC. ראש מערך ההסבאה הלאומי ציפי חוטובלי התראיינה בעיקר לאירופה".
מה שמפתיע, לדברי שפילמן, זה שהסרט עשה רעש גדול וסערה בתוך ישראל - אבל לא הגיע לעולם. "לא רץ בארצות הברית כמעט כלום. זה ירד לגמרי מהאג'נדה של כלי התקשורת המרכזיים בבריטניה. זה לא היה בכותרות. העובדה שזה עורר סערה בישראל לא הגיעה בחוץ. זה נותן לנו איזשהו יתרון. יכול להיות שזה קנה לנו כמה ימים עד שזה יהיה בגדול בחו"ל".
לדברי שפילמן, "עשינו ניטור. בארה"ב באופן כללי לא מכירים את הסרט, באירופה קצת וזה כבר בירידה. עד עכשיו זה היה בוונציה ובולוניה שבאיטליה. כשזה יגיע ב-25 באוקטובר לניו יורק נראה אם הסרט באמת יתפוס תאוצה. לא שאני רוצה לעודד אנשים לראות את זה, אבל צריך לומר - בפנים אנחנו מאוד בוערים ובחוץ זה לא תפס, אבל זה יכול לתפוס ואני לא ממעיט מהסכנה שבזה".
שפילמן ציין כי בישראל מכינים הרבה מאוד חומרים כדי להתמודד עם הטענות שהועלו בסרט, למרות שכאמור מרבית הגורמים - כולל הדובר עצמו - טרם צפו בו: "העברנו חומרים למשפיענים, ועשיתי ניתוח שיעלה לאתר של משרד רה"מ – ניתוח טיפה יותר עמוק – בעיקר כדי לענות על השאלות הגדולות. זה ניתוח רחב. יש לנו גורמים מהצבא ואמ"ן, ויש שיתוף פעולה מעולה בין הגורמים. כשאנחנו יוצאים למלחמה הסנכרון הזה קריטי". לדבריו, ישראל נערכת להגיב ולהפריך את הטענות שהועלו בסרט במקרה שהאחרון יתפוס תאוצה ויהפוך פופולרי.
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שפילמן אמר כי העובדה שיוצרי הסרט מסרבים להעביר את הסרט מעידה על "כוונת זדון" ו"מתקפה מכוונת נגדנו". "אני לא רוצה להשוות את זה אבל אני אשווה את זה לעניין צבאי, כשהאויב נכנס לטריטוריה שלך עם אזרחים ואין לך עם מה להתגונן", הוסיף. "הם לא נתנו לנו הזדמנות להגן על עצמנו. בדרך כלל כשיש תחקיר, למשל של 'ניו יורק טיימס' או ה'גרדיאן' - אז שואלים אותך שאלות ומבקשים תגובה. הסיבה מאוד ברורה: ברגע שהאמת יוצאת החוצה אין להם מה להגיד, כי כל הסרט מבוסס על עדויות של אנשים שלא רואים והאנשים שכן רואים – מי שמכיר את הצבא יודע שאין דבר כזה פעולה שנעשית דרך AI".
לדבריו, "כל פעולה נעשתה בהחלטה של אדם. ה-AI רק משפר את היכולת של האדם לקבל החלטה על נזק אגבי. היוצרים לקחו והשתמשו בדבר הכי ערכי שלנו, שזו מערכת AI שנותנת לך מידע על האוכלוסייה כדי שאפשר יהיה לנסות ולפגוע באויב עם הכי פחות פגיעה באזרחים. בסרט הם הופכים את זה, ואומרים שיש לנו מידע איפה האזרחים נמצאים, שהטייסים לוחצים על 'גו' ושהם אחראים על רצח. זה מעוות לגמרי".