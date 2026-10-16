מה שעובד היטב ב"אהבות שלנו" הוא האופן שבו הוא ממסגר את אירועי 7 באוקטובר באמצעות מוסכמות הקולנוע הפופולרי. למעשה, כל אחד מהסרטים העלילתיים הארוכים שנעשו עד כה על הטבח בחר להתמודד עם האירועים באמצעות שפה קולנועית מובחנת:

"על כלבים ואנשים"

של דני רוזנברג שילב בין תיעוד לבדיון וייצר קולנוע היברידי, ואילו

"תהיה חזק"