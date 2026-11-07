חשיפת ynet ממשיכה לעורר סערה: תאגיד השידור כאן במתקפה חסרת-תקדים נגד אילה חסון אחרי התבטאויותה בימים האחרונים .

גלריה אילה חסון ( צילום מסך, כאן )

"כאן, תאגיד השידור הישראלי, מגנה בתוקף את התבטאויותיה החמורות של איילה חסון אתמול ובימים האחרונים כלפי התאגיד ומנהליו, לרבות האשמות חסרות-בסיס בדבר 'ליבוי המתקפה' נגדה ושימוש בכינויים פוגעניים", נכתב בהודעה רשמית. "הדברים חמורים במיוחד על רקע איומים ודברי הסתה קשים שהופנו בסוף השבוע כלפי סמנכ"ל חטיבת החדשות, ליאור לנדנברג, שהנייר אינו סובל. ונבהיר - בניגוד לטענותיה של הגב' חסון, איש לא 'הכתיב' לה את נוסח תגובתה. בין הצדדים הוחלפו טיוטות בכתב, עד שחסון הודיעה מיוזמתה, ברשתות החברתיות, כי לא תופיע לשידור".

עוד הבהירו בתאגיד כי "התאגיד נותן במה למגוון רחב של דעות והשקפות מכל קצות הקשת הפוליטית, מחויב לחופש העיתונות ולעצמאותם המקצועית של עיתונאיו ומעניק גיבוי מלא לעובדיו ומנהליו. לצד זאת, התאגיד לא ישלים עם אמירות מכלילות ופוגעניות, או עם הטלת דופי באופן בלתי מבוסס בטוהר הבחירות בישראל. הצגת חשדות לאי-סדרים בקלפיות, כאילו התרחשו בכל הקלפיות במגזר הערבי, לצד אמירות מכלילות ופוגעניות כלפי נשים בחברה הבדואית, חורגת מגבולות השיח העיתונאי הלגיטימי ומאמות המידה המחייבות עיתונות אחראית בכלל, ואת תאגיד השידור הציבורי בפרט. אמירות מסוג זה לא רק פוגעות בציבורים שלמים, אלא עלולות לערער את אמון הציבור בהליך הדמוקרטי, באמינותו, ובתוצאות הבחירות בישראל. תאגיד השידור הישראלי מעניק גיבוי מלא ובלתי מסויג לליאור לנדנברג ועומד מאחורי החלטותיו המקצועיות".

תאגיד השידור כאן ( צילום: שאול גולן )

הסערה סביב חסון החלה לאחר התבטאויות שלה בנוגע לנשים בדואיות במהלך ריאיון ברדיו גלי ישראל. "מה זה 'השינוי'? השינוי והליברלים, הליברלים ניצחו", אמרה בריאיון בהתייחסה לתוצאות הבחירות, "תגיד לי, נשים בדואיות בנגב, עם רעלות, שלבעל שלהן יש עוד כמה נשים כמוהן, ולרוב נשים מוכות, ואחרי שהן מתבגרות ונהיות 'קשישות' בנות 26; בעלן, ואני אומרת את זה כמובן בכאב ובעצב, אז הבעל מביא עוד איזה אישה. ואחרי שהיא מקשישה לגיל 25, הוא מביא עוד איזה אישה.

"עכשיו, כי אסורה פוליגמיה במדינת ישראל, אז הוא בכלל מתגרש ממנה, אבל היא נשארת וכל הביטוח הלאומי לילדים עובר", המשיכה חסון, "והנשים האלה, בדרך כלל, הן פלסטיניות, מחורה ומחברון ומעזה, גם אחות של איסמעיל הנייה. אז הן גוש השינוי שלנו? זה גוש השינוי? ככה אתם ממשיכים לעבוד על הציבור? האחים המוסלמים זה גוש השינוי?".

חסון התנצלה על הדברים ברשת X, אולם בתאגיד לא התרצו ודרשו ממנה להתנצל גם בשידור - בנוסח שיאושר מולם מראש.

אחרי חשיפת ynet על האולטימטום שהציבו בתאגיד השידור כאן לחסון, בעקבות דבריה כאמור, היא התראיינה ברדיו גלי ישראל ואמרה כי "אף בולשביק" לא ישתיק אותה, זאת אחרי דרישתו של מנכ"ל החדשות בכאן ליאור לנדנברג להתנצלותה בעקבות דבריה.

כפי שפורסם ב-ynet - האולטימטום שהוצב לחסון צפוי להוביל בסופו של דבר לסיום דרכה של המגישה בתאגיד כאן, והמתקפות ההדדיות רק מחזקות את זה.