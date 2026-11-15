אייל ברקוביץ׳ חזר לשדר הערב (ראשון) בערוץ 13, לא חסך בביקורת, לא התנצל - וטען טענה חמורה נגד לוסי אהריש. ״חופש קצר מדי, ביקשתי שיאריכו לא הסכימו. אני שמח לחזור״, התבדח ברקוביץ׳ אחרי שהושעה כי לעג לתואר הדוקטור של חבר הכנסת אחמד טיבי.

אייל ברקוביץ׳ חזר לשדר הערב (ראשון) בערוץ 13, לא חסך בביקורת, לא התנצל - וטען טענה חמורה נגד לוסי אהריש. ״חופש קצר מדי, ביקשתי שיאריכו לא הסכימו. אני שמח לחזור״, התבדח ברקוביץ׳ אחרי שהושעה כי לעג לתואר הדוקטור של חבר הכנסת אחמד טיבי.