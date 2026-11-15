אחרי שבוע של השעיה אייל ברקוביץ׳ חזר לשדר הערב (ראשון) בערוץ 13, לא חסך בביקורת, לא התנצל - וטען טענה חמורה נגד לוסי אהריש. ״חופש קצר מדי, ביקשתי שיאריכו לא הסכימו. אני שמח לחזור״, התבדח ברקוביץ׳ אחרי שהושעה כי לעג לתואר הדוקטור של חבר הכנסת אחמד טיבי.
״לפני שנכנסנו לפה המנכ״ל קרא לי, וזה הרגיש כמו בכיתה ט׳ 4 בעירוני א׳, שלפני שנכנסתי לשיעור היו אומרים לי ללכת למנהל לשיחת הבהרה ואז להיכנס. רק המנכ״ל לא יודע שאחרי שלוש דקות הייתי נכנס לכיתה, ואז חוזר למנהל. לא יודע מה זה אומר״, הוסיף הפרשן בחצי קריצה.
ברקוביץ׳ הוסיף כי הוא לא אמור להיות הנושא של הימים האחרונים מאחר שלא הוקמה עדיין ממשלה בישראל, אולם בכל זאת ביקש להשיב לטענות נגדו כדי ש״הצופים לא יתאכזבו״ לדבריו. ״אני במשך שנים מדבר פה בצורה גסה ובוטה כלפי נתניהו, משפחתו, חרדים, ביביסטים, ערבים, כלפי לא יודע מי. אני אומר מה שאני חושב. זו בעצם התוכנית, אין לה פילטרים. רוצים תוכנית אחרת? שימו 'פאולה וליאון'. לפעמים זה נפגע וזה נפגע. אם אני צריך להתנצל, אני צריך שתי תוכניות. אי אפשר כל פעם כשמעבירים ביקורת או עושים דאחקה על החרדים, הערבים, החילונים, ביביסטים, קפלניסטים - אי אפשר להגיד על כל דבר את המילה גזענות״.
ברקוביץ׳ הוסיף שצחק גם על תואר הדוקטור של אמיר חצרוני לפני שנים מה שמוכיח לטענתו שהקטע עם טיבי לא נבע מ״גזענות״ לדבריו. ״זה היה דאחקה, והיה נוח להם לעשות עליי סיבוב כי היה סיפור עם לוסי בתחילת השבוע שרק את (מוריה אסרף, ר"ב) ורק פה בערוץ 13 יודעים מה באמת היה איתה״.
ברקוביץ׳ התייחס לעימות עם אהריש שנחשף לראשונה ב-ynet, אחרי שהמגישה קראה לו ולשותפתו לתוכנית מוריה אסרף גזענים - והוא השיב לה ״תירגעי את לא בכפר פה״. ״אני לא ניגשתי אליה בכלל והיא תקפה אותי... היא תקפה אותי לפני השידור ואז אמרתי מה שאמרתי לה. מפה ללכת עד גזענות - לא. התוכנית הזאת בלי פילטרים. ולפעמים יש אנשים שנעלבים. מה לעשות״.
כזכור, אהריש סירבה לחזור לשדר אחרי העימות עם ברקו וביקשה שהוא יתנצל בפניה, אולם הוא סירב ובערוץ 13 אמרו כי אחרי הבנות עם אהריש, היא חזרה לשדר למרות שהוא לא התנצל.