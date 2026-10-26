המרכז הרפואי הפרטי מדיקה תל אביב ברמת החייל, שנסגר לפני ארבעה שבועות בעקבות מחדלים חמורים, יחדש את הפעילות הניתוחית - אבל רק בחלקה. משרד הבריאות הודיע הערב (יום ב') שרופאת מחוז תל אביב החליטה להסיר חלקית את צו הסגירה ולהתיר במקום ניתוחי סל בלבד, כלומר ניתוחים הכלולים בסל הבריאות. על ניתוחים בתחום האסתטיקה ממשיך לחול האיסור.
לפי הודעת המשרד, ההחלטה התקבלה אחרי שבמקום תוקנו ליקויים משמעותיים, ומדיקה תל אביב התחייבה לבצע פעולות מתקנות נוספות. בהודעה לא פורט אילו ליקויים תוקנו ואילו פעולות עוד נדרשות, וגם לא נמסר אם ומתי יורשה המקום לחזור לבצע ניתוחים אסתטיים.
"משרד הבריאות רואה בחומרה כל חריגה מהכללים ומהסמכויות שנועדו להבטיח טיפול רפואי בטוח, ויפעל בכל הכלים העומדים לרשותו לשמירה על בריאות המטופלים ובטיחותם", נמסר מהמשרד.
מרשת מדיקה נמסר: "אנו שמחים לשוב לפעילות ולהעניק למטופלינו טיפול רפואי מיטבי. לאחר השימוע ולאחר שהצגנו עמידה בדרישות משרד הבריאות, אישר המשרד את חידוש הפעילות במדיקה תל אביב בכל התחומים, למעט כירורגיה אסתטית. מדובר בחלק הארי של פעילות המרכז. אנו ממשיכים בשיח מול משרד הבריאות במטרה להביא בהקדם גם לחידוש הפעילות בכירורגיה הפלסטית". לדברי הרשת, "בטיחות המטופלים ואיכות הטיפול עומדות בראש מעיינינו".
לפני שבוע הודיעה מנכ"לית מדיקה תל אביב, ענת נוסבאום, על התפטרותה, ובמקומה מונה ד"ר איתן חי-עם (73), שכיהן בעבר כמנכ"ל משרד הבריאות. ברשת מדיקה הסבירו אז שהמינוי נועד להוביל את ההליכים לחידוש הפעילות במקום.
אחיות במקום רופאים
מדיקה תל אביב, ברחוב הברזל, נסגרה ב-28 בספטמבר בצו של רופאת המחוז, אחרי שביקורת פתע של משרד הבריאות העלתה ממצאים חמורים. לפי הממצאים, צוותי אחיות ביצעו במקום פעולות ניתוחיות ללא סמכות חוקית, והמרדימים בשניים מהחדרים לא היו מומחים בהרדמה כנדרש. המנהלת הרפואית לא נכחה במקום, ומי שמילא את מקומה לא היה בעל הידע הנדרש לתפקיד.
הביקורת מצאה גם שספירה כירורגית, נוהל בטיחות בסיסי שנועד לוודא שלא נשארו בגוף המטופל גזות, מחטים או מכשירים, נרשמה כאילו בוצעה אף שלא בוצעה בפועל, ועוד לפני שהניתוח הסתיים. נמצא גם שימוש בניגוד לדין בתמיסת קוקאין, תרופה נרקוטית שמשמשת ברפואה בעיקר להרדמה מקומית ולכיווץ כלי דם בניתוחי אף, וכן ליקויים קשים בהתנהלות עם תרופות הרדמה, בניגוד להנחיות למניעת זיהומים. בחדרים המיועדים לכירורגיה קטנה בוצעו פרוצדורות בניגוד לתעודת הרישום של המקום. במשרד הבריאות קבעו אז שמכלול ההתנהלות מצביע על כשל מערכתי ועל סכנה לבריאות המטופלים.
מדיקה תל אביב שייכת לרשת מדיקה, שנמצאת בבעלות קופות החולים מאוחדת (34%) ולאומית (20%) ומשקיעים פרטיים, ובהם חברות הביטוח הראל והפניקס. זו לא הפעם הראשונה השנה שמשרד הבריאות עוצר פעילות ניתוחית ברשת: ביולי הורה המשרד להפסיק את הפעילות בחדרי הניתוח של מדיקה רפאל בפארק עתידים בצפון תל אביב, בעקבות ליקויים בחיטוי הכלים ובמערך האספקה הסטרילית ומחסור בכוח אדם. בתחילת אוגוסט הוסר הצו שם חלקית.
המרכז ברמת החייל עבד בהסדרים עם הביטוחים המשלימים של כל קופות החולים ועם חברות הביטוח, וקיבל גם מטופלים בהתחייבות של הקופות (טופס 17), כלומר במימון ציבורי. הסגירה חייבה מטופלים שכבר נקבעו להם תורים לניתוח או לבדיקה לחפש מועד ומקום חלופיים.