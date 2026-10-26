, יחדש את הפעילות הניתוחית - אבל רק בחלקה. משרד הבריאות הודיע הערב (יום ב') שרופאת מחוז תל אביב החליטה להסיר חלקית את צו הסגירה ולהתיר במקום ניתוחי סל בלבד, כלומר ניתוחים הכלולים בסל הבריאות. על ניתוחים בתחום האסתטיקה ממשיך לחול האיסור.

, יחדש את הפעילות הניתוחית - אבל רק בחלקה. משרד הבריאות הודיע הערב (יום ב') שרופאת מחוז תל אביב החליטה להסיר חלקית את צו הסגירה ולהתיר במקום ניתוחי סל בלבד, כלומר ניתוחים הכלולים בסל הבריאות. על ניתוחים בתחום האסתטיקה ממשיך לחול האיסור.

לפי הודעת המשרד, ההחלטה התקבלה אחרי שבמקום תוקנו ליקויים משמעותיים, ומדיקה תל אביב התחייבה לבצע פעולות מתקנות נוספות. בהודעה לא פורט אילו ליקויים תוקנו ואילו פעולות עוד נדרשות, וגם לא נמסר אם ומתי יורשה המקום לחזור לבצע ניתוחים אסתטיים.

לפי הודעת המשרד, ההחלטה התקבלה אחרי שבמקום תוקנו ליקויים משמעותיים, ומדיקה תל אביב התחייבה לבצע פעולות מתקנות נוספות. בהודעה לא פורט אילו ליקויים תוקנו ואילו פעולות עוד נדרשות, וגם לא נמסר אם ומתי יורשה המקום לחזור לבצע ניתוחים אסתטיים.

לפי הודעת המשרד, ההחלטה התקבלה אחרי שבמקום תוקנו ליקויים משמעותיים, ומדיקה תל אביב התחייבה לבצע פעולות מתקנות נוספות. בהודעה לא פורט אילו ליקויים תוקנו ואילו פעולות עוד נדרשות, וגם לא נמסר אם ומתי יורשה המקום לחזור לבצע ניתוחים אסתטיים.

מרשת מדיקה נמסר: "אנו שמחים לשוב לפעילות ולהעניק למטופלינו טיפול רפואי מיטבי. לאחר השימוע ולאחר שהצגנו עמידה בדרישות משרד הבריאות, אישר המשרד את חידוש הפעילות במדיקה תל אביב בכל התחומים, למעט כירורגיה אסתטית. מדובר בחלק הארי של פעילות המרכז. אנו ממשיכים בשיח מול משרד הבריאות במטרה להביא בהקדם גם לחידוש הפעילות בכירורגיה הפלסטית". לדברי הרשת, "בטיחות המטופלים ואיכות הטיפול עומדות בראש מעיינינו".

מרשת מדיקה נמסר: "אנו שמחים לשוב לפעילות ולהעניק למטופלינו טיפול רפואי מיטבי. לאחר השימוע ולאחר שהצגנו עמידה בדרישות משרד הבריאות, אישר המשרד את חידוש הפעילות במדיקה תל אביב בכל התחומים, למעט כירורגיה אסתטית. מדובר בחלק הארי של פעילות המרכז. אנו ממשיכים בשיח מול משרד הבריאות במטרה להביא בהקדם גם לחידוש הפעילות בכירורגיה הפלסטית". לדברי הרשת, "בטיחות המטופלים ואיכות הטיפול עומדות בראש מעיינינו".

מרשת מדיקה נמסר: "אנו שמחים לשוב לפעילות ולהעניק למטופלינו טיפול רפואי מיטבי. לאחר השימוע ולאחר שהצגנו עמידה בדרישות משרד הבריאות, אישר המשרד את חידוש הפעילות במדיקה תל אביב בכל התחומים, למעט כירורגיה אסתטית. מדובר בחלק הארי של פעילות המרכז. אנו ממשיכים בשיח מול משרד הבריאות במטרה להביא בהקדם גם לחידוש הפעילות בכירורגיה הפלסטית". לדברי הרשת, "בטיחות המטופלים ואיכות הטיפול עומדות בראש מעיינינו".

, על התפטרותה, ובמקומה מונה ד"ר איתן חי-עם (73), שכיהן בעבר כמנכ"ל משרד הבריאות. ברשת מדיקה הסבירו אז שהמינוי נועד להוביל את ההליכים לחידוש הפעילות במקום.

, על התפטרותה, ובמקומה מונה ד"ר איתן חי-עם (73), שכיהן בעבר כמנכ"ל משרד הבריאות. ברשת מדיקה הסבירו אז שהמינוי נועד להוביל את ההליכים לחידוש הפעילות במקום.

, והמרדימים בשניים מהחדרים לא היו מומחים בהרדמה כנדרש. המנהלת הרפואית לא נכחה במקום, ומי שמילא את מקומה לא היה בעל הידע הנדרש לתפקיד.

, והמרדימים בשניים מהחדרים לא היו מומחים בהרדמה כנדרש. המנהלת הרפואית לא נכחה במקום, ומי שמילא את מקומה לא היה בעל הידע הנדרש לתפקיד.