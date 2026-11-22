אצל חמישה חולים בסרטן לבלב גרורתי נעלמו לחלוטין הגידולים הניתנים לזיהוי בבדיקות ההדמיה, לאחר שקיבלו טיפול משולב בתרופה החדשנית דרקסונרסיב (Daraxonrasib) ובכימותרפיה. מדובר בחמישה מתוך 61 מטופלים, כ-8%, שהגיעו לתגובה מלאה לטיפול. אצל כ-61% מהמשתתפים נרשמה הצטמקות משמעותית של הגידולים או היעלמותם, וכ-77% היו בחיים כעבור שנה. התוצאות המרשימות מעוררות תקווה במחלה שנחשבת לאחת הקשות ביותר לטיפול, אך החוקרים מדגישים כי מדובר בניסוי מוקדם, שטרם הוכיח כי השילוב החדש עדיף על כימותרפיה בלבד.

הממצאים פורסמו בסוף השבוע בכנס הבינלאומי EORTC-NCI-AACR בברצלונה , והם מהווים ציון דרך נוסף בפיתוח התרופה של חברת Revolution Medicines האמריקנית. דרקסונרסיב כבר אושרה באוגוסט בארצות הברית לטיפול בחלק מחולי סרטן הלבלב הגרורתי לאחר שקיבלו טיפול קודם. כעת בוחנים החוקרים אם ניתן לשפר עוד יותר את התוצאות באמצעות שילובה עם כימותרפיה כבר בקו הטיפול הראשון, לפני שהחולים קיבלו טיפול למחלתם הגרורתית.

גלריה תוצאות מבטיחות במיוחד. התרופה דרקסונרסיב נגד סרטן הלבלב ( צילום: Revolution Medicines )

בניסוי, שנקרא RMC-GI-102, נרשמה תגובה אובייקטיבית לטיפול אצל 60.7% מהמשתתפים, כלומר 37 מתוך 61 חולים שהגידולים שלהם הצטמצמו משמעותית או נעלמו. חמישה מהם הגיעו לתגובה מלאה, שבה לא ניתן היה עוד לזהות את הגידולים בבדיקות ההדמיה. אצל 90.2% מהמשתתפים הושגה שליטה במחלה, כלומר הגידולים הצטמצמו, נעלמו או נותרו יציבים ללא התקדמות. עם זאת, תגובה מלאה בהדמיה אינה מעידה בהכרח על היעלמות מוחלטת של כל התאים הסרטניים בגוף, ואינה נחשבת להוכחה שהחולה נרפא.

נתון מעודד נוסף נוגע למשך הזמן שבו נותרה המחלה בשליטה. חציון ההישרדות ללא התקדמות המחלה עמד על 12.8 חודשים, כלומר מחצית מהמטופלים חיו לפחות פרק זמן זה ללא התקדמות מתועדת של המחלה או מוות. לשם השוואה, במחקרים קודמים של טיפולי כימותרפיה מקובלים בסרטן לבלב גרורתי עמד נתון זה בדרך כלל על כחמישה עד שישה חודשים. משך התגובה החציוני בקרב החולים שהגיבו לטיפול הגיע ל-11.1 חודשים, ושיעור ההישרדות המוערך לאחר שנה עמד על 76.6%. חציון ההישרדות הכוללת בניסוי החדש טרם דווח.

הנתונים החדשים מחזקים תוצאות ראשוניות שהוצגו כבר באפריל השנה . אז דווח על תגובה לטיפול אצל 58% מ-40 חולים, ומטופל אחד שהגיע לתגובה מלאה. כעת, לאחר הרחבת קבוצת המשתתפים ל-61 חולים והארכת המעקב לחציון של 18.3 חודשים, שיעור התגובה נותר גבוה ומספר התגובות המלאות הגיע כאמור לחמש. לראשונה פורסמו גם נתונים בשלים יותר על משך ההישרדות ללא התקדמות המחלה.

במסגרת הניסוי קיבלו המשתתפים דרקסונרסיב בכדור הנלקח פעם ביום, במינון של 200 מ"ג, לצד שתי תרופות כימותרפיות מקובלות, גמציטבין ונאב-פקליטקסל, שניתנו בעירוי. כל המשתתפים סבלו מסרטן לבלב גרורתי ולא קיבלו קודם לכן טיפול מערכתי למחלה הגרורתית. את הממצאים הציג ד"ר וונגקי פארק, אונקולוג ממרכז הסרטן Memorial Sloan Kettering בניו יורק, שהדגיש כי לצד השיעור הגבוה של תגובות לטיפול, נצפתה גם שליטה ממושכת במחלה. לדבריו, התוצאות עשויות לסמן התקדמות משמעותית באפשרויות הטיפול, אך יש לבחון אותן בניסוי אקראי גדול לפני שניתן יהיה להסיק מסקנות חד-משמעיות.

אגרסיבי ובעל שיעור הישרדות נמוך

סרטן הלבלב נחשב לאחד מסוגי הסרטן האגרסיביים ביותר, בין היתר משום שבשלביו המוקדמים הוא עלול שלא לגרום לתסמינים בולטים, ורבים מהחולים מאובחנים רק לאחר שהמחלה התפשטה לאיברים נוספים. בחולים עם מחלה גרורתית, שיעור ההישרדות לחמש שנים עומד על כ-3% בלבד. במשך שנים התבסס הטיפול בעיקר על כימותרפיה, שהצליחה להאריך את חייהם של חלק מהמטופלים אך התקשתה להביא לשליטה ממושכת במחלה.

סרטן הלבלב, נחשב לסוג שקט וקטלני של המחלה ( צילום: shutterstock / MattL_Images )

התקווה שמעוררת דרקסונרסיב קשורה למנגנון הפעולה שלה. התרופה מכוונת לחלבון RAS, שמשתתף בבקרה על חלוקת התאים. אצל יותר מ-90% מחולי סרטן הלבלב קיימות מוטציות בגנים ממשפחת RAS, הגורמות להפעלה מתמשכת של אותות המעודדים את צמיחת הגידול. במשך עשרות שנים התקשו החוקרים לפתח תרופות יעילות נגד החלבון, אך דרקסונרסיב פועלת באמצעות מנגנון שמאפשר לעכב את פעילותו.

"הוא כמו דוושת הגז מבחינת דחיפת הגידול קדימה", טען באוגוסט האחרון פרופ' עידו וולף , מנהל המערך האונקולוגי במרכז הרפואי איכילוב, בהתייחסו לחלבון RAS. וולף הדגיש את המשמעות של פיתוח תרופה המצליחה לעכב אותו, לאחר שנים ארוכות של ניסיונות. "זו התרופה הראשונה, ואנחנו כבר יודעים שיהיו עוד תרופות בעתיד. זה דור ראשון, פריצת דרך, והרבה דברים טובים עוד לפנינו".

צילום: ריאן פרויס

ההתלהבות מהתרופה החלה עוד לפני פרסום התוצאות הנוכחיות. בניסוי שלב 3 קודם, שכלל 500 חולים בסרטן לבלב גרורתי שכבר קיבלו טיפול מערכתי, נמצא כי חציון ההישרדות של המטופלים שקיבלו דרקסונרסיב כטיפול יחיד עמד על 13.2 חודשים, לעומת 6.7 חודשים בקרב מטופלים שקיבלו כימותרפיה מקובלת. ממצאים אלה הובילו לאישור התרופה בידי מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) באוגוסט האחרון. אלא שבניגוד לניסוי ההוא, שבחן את התרופה לאחר טיפול קודם, המחקר החדש בודק את השימוש בה בשלב מוקדם יותר של הטיפול במחלה הגרורתית, ובשילוב כימותרפיה.

בישראל התרופה עדיין אינה כלולה בסל הבריאות, ומחירה בארצות הברית עומד על כ-40 אלף דולר בחודש, כ-120 אלף שקל (ויותר ממיליון שקל בשנה). למרבה ההפתעה, דווקא אישור ה-FDA עלול לפגוע בחולים ישראלים שכבר מקבלים את התרופה בחינם במסגרת תוכנית חמלה, שכן בעקבות האישור צפויה התוכנית להיסגר. גם מימון ציבורי של התרופה אינו נראה באופק הקרוב: רשימת התרופות המועמדות לסל של 2027 כבר נסגרה, ולכן, בהיעדר מהלך חריג, המועד המוקדם ביותר להכללתה בסל הוא ינואר 2028.

לצד התוצאות המעודדות, לטיפול המשולב יש גם תופעות לוואי. התופעות השכיחות שדווחו כללו פריחות בעור, שלשולים, עייפות וירידה בספירות תאי הדם, המוכרת גם מטיפולי כימותרפיה. לפי החוקרים, בכ-5% מהמטופלים הופסקה הדרקסונרסיב בשל תופעות לוואי שיוחסו לה. בנתונים קודמים מאותו ניסוי דווח גם על תופעות חמורות, ובהן אנמיה משמעותית, ירידה בספירת הנויטרופילים ועייפות קשה. המידע הרשמי על התרופה כולל אזהרות מפני תופעות נדירות אך חמורות יותר, ובהן פגיעה ריאתית ודלקת ריאות שאינה זיהומית, וכן התנקבות במערכת העיכול. החוקרים מסרו כי פרופיל הבטיחות בעדכון החדש תואם את הממצאים הקודמים.

למרות ההישגים, חשוב להדגיש כי הניסוי החדש נמצא עדיין בשלב 1/2 וכלל מספר קטן יחסית של משתתפים, ללא קבוצת ביקורת שטופלה בכימותרפיה בלבד. לכן אי אפשר לקבוע בשלב זה עד כמה הדרקסונרסיב עצמה תרמה לתוצאות, או אם השילוב החדש אכן מאריך את חיי החולים בהשוואה לטיפול המקובל. גם ההשוואה לנתונים ממחקרים קודמים אינה תחליף לניסוי מבוקר, מאחר שהמחקרים עשויים לכלול אוכלוסיות שונות ותנאי טיפול שונים. הנתונים המעודכנים הוצגו בכנס מדעי ופורסמו בהודעת החברה המפתחת, וטרם פורסמו במלואם במאמר מדעי שעבר ביקורת עמיתים.