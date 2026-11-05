ילדה בת שמונה, ללא מחלות רקע, מאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים בעקבות סיבוך של שפעת. מבירור שערך הצוות הרפואי עלה כי הילדה חוסנה בחיסוני השגרה, אך לא נגד שפעת.
ד"ר אליחי ברלינר, רופא בכיר במלר"ד הילדים, סיפר: "הילדה הגיעה אלינו במצב קשה, כשהיא סובלת מקוצר נשימה חמור ומחום גבוה. מרגע קבלתה התחלנו לתת לה טיפול דחוף, שכלל תרופות ותמיכה נשימתית. לאחר שמצבה התייצב, היא הועברה ליחידה לטיפול נמרץ ילדים כשהיא מורדמת ומונשמת".
ד"ר שני כהן אליאס, מתמחה בכירה במלר"ד הילדים שהייתה שותפה לטיפול, סיפרה: "אנחנו עוקבים אחר מצבה של הילדה. לשמחתנו, היא השתפרה ונגמלה מההנשמה לאחר כיממה".
עוד הוסיפה: "עם זאת, כשילדה בריאה, ללא מחלות רקע, מגיעה למצב רפואי קשה בגלל שפעת, זה מקרה מצער שממחיש שוב את חשיבות ההתחסנות נגד המחלה. שפעת היא לא רק מחלה של מבוגרים - היא עלולה לגרום לילדים ולתינוקות נזקים קשים, מיידיים וארוכי טווח, ואף לסכן את חייהם".
נערה בת 17 יצאה מכלל סכנה
לא מדובר במקרה יחיד. בבית החולים אסותא אשדוד אושפזה לאחרונה בטיפול נמרץ ילדים נערה בת 17, ללא מחלות רקע, שלא הספיקה להתחסן השנה נגד שפעת. היא הגיעה לבית החולים במצב קשה, ומצבה הידרדר במהירות בעקבות דלקת ריאות קשה וזיהום חריף שגרם לירידה מסוכנת בלחץ הדם. הנערה הורדמה והונשמה.
היא קיבלה תרופות לייצוב לחץ הדם וטופלה במחלקה לטיפול נמרץ באמצעי הנשמה מתקדמים. כעבור כשבוע נגמלה מההנשמה. בתחילת השבוע דווח שיצאה מכלל סכנת חיים ושהיא כבר מתהלכת במחלקה, אף שעדיין נזקקת לתמיכה נשימתית מסוימת. זה קרה ימים ספורים לפני יום הולדתה ה-18.
רוב הילדים ובני הנוער הבריאים עוברים שפעת בלי סיבוכים, אבל לא כולם. תינוקות וילדים עד גיל חמש נמצאים בסיכון מוגבר, ובבתי החולים מתאשפזים גם צעירים בריאים עם סיבוכים משמעותיים. הנגיף פוגע בהגנות של דרכי הנשימה ופותח את הדרך לזיהומים חיידקיים כמו דלקת ריאות חיידקית, ולעיתים גורם בעצמו לדלקת ריאות ויראלית קשה. בין הסיבוכים האפשריים גם דלקת בשריר הלב (myocarditis) ודלקת במוח (encephalitis), שמופיעות גם אצל צעירים, ולא תמיד ברור מדוע המחלה מסתבכת אצל אחד ולא אצל אחר.
לפי משרד הבריאות, עונת השפעת התחילה השנה מוקדם מהרגיל, אבל שיעור ההתחסנות בקרב בני נוער נמוך במיוחד: נכון ל-18 באוקטובר התחסנו רק 1.2% מבני 18-13. זה השיעור הנמוך ביותר מכל קבוצות הגיל, לעומת 4.9% מכל המבוטחים בקופות החולים. החיסון ניתן בקופות ללא תשלום ומומלץ לכל מי שגילו שישה חודשים ומעלה. הוא לא מונע הדבקה באופן מוחלט, אבל מפחית משמעותית את הסיכון לאשפוז, לסיבוכים קשים ולמוות, ומתחיל להגן כשבועיים אחרי קבלתו.