בשיתוף אמורפיקל

"מוצאים את השלדים מהארון", בהגשת הפיזיולוג הקליני ד"ר שון פורטל - פרק 3

"הנחת העבודה הקלינית שלנו היא ש-100% מהנשים לא מקבלות מספיק סידן בתזונה בלבד", מסביר ד"ר גיא גוטמן, מומחה ברפואת נשים. "זה קשור לאופי התזונה המערבית, המזון המתועש ועוד גורמים רבים. כשאין לגוף מספיק סידן זמין, לתאים שאחראים על בניית העצם קשה מאוד לבצע את עבודתם".

כדי להסביר מה קורה לעצמות שלנו בגיל המעבר, ד"ר גוטמן מציע דימוי מעולם המתוקים: "כשחטיף 'אגוזי' נופל על הרצפה, לא קורה לו כלום – הוא קשיח, מלא ויצוק. לעומת זאת, אם תפילו 'מקופלת', היא תתרסק לרסיסים באותה שנייה. זה בדיוק מה שקורה לעצמות באוסטאופורוזיס כשיש ירידה בצפיפות העצם וחוסר בסידן. העצם הופכת מ'אגוזי' ל'מקופלת'. הבעיה היא שזה לא כואב ולא מורגש – עד שמגיעה הנפילה הראשונה, שעלולה להוביל לשברים הקשים ביותר באורטופדיה. הסוד כולו טמון במניעה מוקדמת".

גלריה ד"ר גיא גוטמן וד"ר שון פורטל ( מוציאים את השלדים מהארון - פרק 3 )





לא רק כמה סידן – אלא איזה סידן, ומדוע המשקל עולה בגיל המעבר?

אחת הנקודות הקריטיות שמדגיש ד"ר גוטמן היא סוג הסידן שאנחנו צורכים. "אם אנחנו בולעים גבישים של סידן, היכולת של הגוף להמיס ולספוג אותם פחותה בהרבה לעומת סידן אמורפי – סידן חסר צורה גבישית, המגיע במבנה אבקתי ונספג במהירות הבזק", בדומה להבדל בין גרגרי סוכר לאבקת סוכר. הסידן האמורפי (ACC), המיוצר על ידי חברת אמורפיקל, הוא פיתוח ישראלי כחול-לבן חדשני. לדברי ד"ר גוטמן מחקרים קליניים ומדעיים הראו כי המבנה האמורפי מעלה משמעותית את רמת הספיגה והזמינות הביולוגית של הסידן בגוף.

לצד בריאות העצם, נשים רבות בגיל המעבר מתמודדות עם שינוי בהרכב הגוף. שקד רוט, דיאטנית קלינית, מסבירה את הפיזיולוגיה שעומדת מאחורי השינוי: "הירידה בהורמון האסטרוגן והזדקנות התא מובילות לעלייה בשומן הביטני. זה מייצר תנגודת לאינסולין, עלייה ברמות הסוכר, נטייה לעלייה בכולסטרול הרע (LDL) וביתר לחץ דם. נשים רבות אומרות לי: 'אני אוכלת בדיוק את אותו הדבר, ועדיין עולה במשקל'. זה טבעי והגיוני – ההוצאה האנרגטית במנוחה יורדת, והצפי הוא עלייה ממוצעת של כ-5 קילוגרמים בטווח הגילאים הזה".

שקד רוט וד"ר שון פורטל ( מוציאים את השלדים מהארון - פרק 3 )





רוט מעניקה שני טיפים פרקטיים וחשובים להתמודדות:

מדדו היקפים, לא רק משקל: קחו סרט מדידה והקיפו את המותן בגובה הפופיק. חלקו את היקף המותן בגובה שלכן. המטרה היא להגיע לתוצאה של פחות מ-0.5. היקף המותן הוא מדד מדויק בהרבה להערכת סיכון בריאותי מאשר מספר על המאזניים.

אימוני כוח ומשקולות: יוגה ופילאטיס הם מצוינים ליציבה, אבל רקמת שריר שורפת יותר קלוריות ממה ששורפת רקמת שומן במנוחה. כדי להאט את אובדן מסת השריר והעצם המתרחש במנופאוזה, חובה לשלב אימוני התנגדות ועבודה עם משקולות בהדרגה.

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פספסתם את הפרקים הקודמים בסדרה?

פרק 1: הלוחם שחזר ללכת – סיפורו של קצין צנחנים שנפצע קשה ב-7/10, טופל באמצעות סידן אמורפי והדהים את הרופאים, לצד המדע שמאחורי הפיתוח.

פרק 2: משהו התחיל לחרוק – בריחת הסידן שהתגלתה בגיל 45, ושיחה עם ד"ר ליאור בן משה על מנגנון פירוק ובניית העצם והחשיבות של אורח חיים פעיל והפסקת עישון.

בשיתוף אמורפיקל