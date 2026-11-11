גבר בן 47, ללא מחלות רקע ידועות, מת במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע, מקבוצת כללית, בעקבות סיבוך של שפעת. הגבר, שלא התחסן נגד המחלה, אושפז במצב קשה ביחידה לטיפול נמרץ פנימי.

החולה חזר לאחרונה מחו"ל כשהוא סובל מתסמינים שהתחילו כצינון והתפתחו לקוצר נשימה משמעותי. במשך כשבוע טופל באופן אינטנסיבי בטיפול נמרץ, אך מצב ריאותיו המשיך להידרדר.

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ד"ר אורי גלנטה, מנהל היחידה לטיפול נמרץ פנימי בסורוקה, הסביר ביום חמישי האחרון: "בשל הפגיעה הריאתית המשמעותית בעקבות נגיף השפעת, והחמרתה למרות הטיפול האינטנסיבי במהלך השבוע האחרון, הוחלט לחבר אותו למכשיר אקמו (ECMO), שמספק תמיכה חוץ-גופית בתפקודי הריאות". בהמשך הודיעו בבית החולים כי למרות מאמצי הצוותים הרפואיים, הגבר מת, והביעו השתתפות בצער המשפחה.

עלייה בתחלואה

פרופ' ליאור נשר, מנהל המכון למחלות זיהומיות בסורוקה, אמר: "המקרה ממחיש את הסיכון שבסיבוכי מחלת השפעת, גם בקרב אנשים בריאים וללא מחלות רקע. השנה אנו רואים בעיקר תחלואה מנגיף שפעת מסוג A".

עוד הוסיף: "דיווחים מארה"ב ומאירופה מצביעים על עלייה בתחלואה מתת-הזן H1N1, שהוא אחד מנגיפי שפעת A. חשוב להדגיש שהחיסון נגד שפעת של העונה הנוכחית מכסה גם את הזן הזה. שפעת עלולה לגרום לסיבוכים נשימתיים קשים ואף לסכנת חיים, ולכן חשוב להקפיד על התחסנות שנתית נגד המחלה".

בימים האחרונים חוברה למכשיר אקמו גם אישה בת 61, ללא מחלות רקע ידועות , שלא התחסנה נגד שפעת ואושפזה במצב קריטי בטיפול נמרץ במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. בשבועות האחרונים הורדמו והונשמו בעקבות שפעת גם ילדה בת שמונה בשערי צדק בירושלים ו נערה בת 17 באסותא אשדוד . שתיהן ללא מחלות רקע ולא התחסנו. מצבן של השתיים השתפר מאז.

826 מאושפזים מתחילת העונה

לפי משרד הבריאות, עונת השפעת התחילה השנה מוקדם מהרגיל. לפי הדוח האחרון של המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד, העלייה בפעילות השפעת נמשכת, והנגיפים הנפוצים ביותר הם מסוג A. בשבוע שהסתיים ב-7 בנובמבר דווחו 196 מקרים חדשים של שפעת ב-14 בתי החולים הכלליים שבמעקב, לעומת 153 בשבוע שלפני כן, ושבעה חולי שפעת אושפזו באותו שבוע בטיפול נמרץ: שישה מבוגרים וילד אחד. גם בקהילה ממשיך לעלות שיעור הפניות למרפאות בשל תחלואה דמוית שפעת, ובשבוע הראשון של נובמבר הוא חצה את הסף האפידמי, הרמה שמעליה התחלואה מוגדרת כמגפתית.

מתחילת העונה דווחו 826 מאושפזים עם שפעת מאומתת: 634 מבוגרים, 182 ילדים ו-10 נשים בהיריון. שיעור המקרים החיוביים לשפעת היה גבוה בעיקר בקרב בני 65 ומעלה. עד כה נרשמו 28 מקרי מוות בקרב מאושפזים עם שפעת מאומתת, אך לא ידוע אם השפעת הייתה סיבת המוות העיקרית במקרים האלה.