אישה בת 61, ללא מחלות רקע ידועות, מאושפזת במצב קריטי ביחידה לטיפול נמרץ כללי במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, מקבוצת כללית, בעקבות סיבוך של שפעת מסוג A. האישה, שלא התחסנה נגד שפעת, אושפזה לפני שלושה ימים, ובהמשך חוברה למכונת אקמו (ECMO) שמחליפה פעולת לב-ריאה.

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ד"ר מיכל קציר, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים, מסרה: "האישה הובהלה לבית החולים אחרי חמישה ימים שבהם חלתה בביתה בשפעת קשה, בלי שיפור בתסמינים, כשהיא סובלת בין היתר מחום גבוה ומקוצר נשימה חריף. היא הורדמה והונשמה, ובמהלך הלילה, בעקבות הידרדרות נוספת במצבה, חוברה למכשיר אקמו, שמעניק תמיכה חוץ-גופית במצבים של כשל נשימתי חמור. מצבה עדיין קריטי".

ד"ר פנינה שטרית, מנהלת היחידה למניעת זיהומים בבית החולים, הדגישה: "שפעת היא מחלה קשה ואין להקל בה ראש. מדובר במחלה רב-מערכתית, שמסוכנת יותר לתינוקות ולקשישים, אך גם אנשים צעירים ובריאים עלולים למצוא את עצמם במצב קשה בעקבותיה. שנה אחר שנה אנו עדים למקרים של שפעת שמסתבכת ועלולה לסכן חיים".

עוד הוסיפה: "אנו נמצאים בימים אלה בתחילת עונת השפעת. החיסון נגד שפעת הוא קו ההגנה המרכזי, ויעילותו הגבוהה במניעת סיבוכים קשים הוכחה. חשוב לזכור שעוברים כשבועיים מרגע ההתחסנות ועד שהנוגדנים בגוף מעניקים הגנה מלאה, ולכן יש חשיבות מכרעת להתחסן בהקדם האפשרי, בייחוד מי שנמצאים בקבוצות סיכון ובני משפחותיהם, כדי למנוע תחלואה קשה".

מקרים קשים גם בירושלים ובאשדוד

בשבועות האחרונים דווח על מקרים קשים נוספים של שפעת אצל מטופלים ללא מחלות רקע שלא התחסנו. ילדה בת שמונה אושפזה ביחידה לטיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. בטיפול נמרץ ילדים באסותא אשדוד הורדמה והונשמה נערה בת 17 , בעקבות דלקת ריאות קשה וזיהום חריף שגרם לירידה מסוכנת בלחץ הדם. כעבור כשבוע נגמלה מההנשמה ו יצאה מכלל סכנת חיים .

לפי משרד הבריאות, עונת השפעת התחילה השנה מוקדם מהרגיל. לפי הדוח האחרון של המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד, פעילות השפעת המשיכה לעלות, והנגיפים הנפוצים ביותר היו מסוג A. בשבוע שהסתיים ב-31 באוקטובר דווחו 153 מקרים חדשים של שפעת ב-14 בתי החולים הכלליים שבמעקב, שמהווים כ-60% ממיטות האשפוז בבתי החולים הכלליים בישראל. באותו שבוע המשיך לעלות גם שיעור הפניות למרפאות מכבי בשל תחלואה דמוית שפעת, בכל קבוצות הגיל, אך הוא עדיין נשאר סביב הסף האפידמי, הרמה שמעליה התחלואה מוגדרת כמגפתית.

חיסון נגד שפעת - אמצעי יעיל ומוכח במניעת תחלואה קשה. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

מתחילת העונה דווחו 609 מאושפזים עם שפעת מאומתת, מהם 465 מבוגרים ו-137 ילדים, ועד סוף אוקטובר אושפזו בטיפול נמרץ 24 חולים: 18 מבוגרים ושישה ילדים. מתחילת העונה נרשמו גם 19 מקרי מוות בתוך 30 יום מאבחון מעבדתי של שפעת, ושיעורי התמותה הגבוהים ביותר היו בקרב בני 65 ומעלה. עם זאת, לא ידוע אם השפעת הייתה סיבת המוות העיקרית במקרים האלה.

החיסון ניתן בקופות החולים ללא תשלום ומומלץ לכל מי שגילו שישה חודשים ומעלה. הוא לא מונע הדבקה באופן מוחלט, אבל מפחית משמעותית את הסיכון לאשפוז, לסיבוכים קשים ולמוות. למרות זאת, נכון ל-18 באוקטובר התחסנו בקופות רק 4.9% מהמבוטחים.