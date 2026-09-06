ההדבקה באמבה מתרחשת אך ורק כאשר מים נגועים חודרים דרך האף, ומשם הטפיל עלול להתקדם למוח. המחלה אינה מידבקת מאדם לאדם, ולא ניתן לחלות בה כתוצאה משתיית המים. כדי לצמצם את סיכון ההדבקה, משרד הבריאות ממליץ על הצעדים הבאים בעת רחצה בכינרת:

ההדבקה באמבה מתרחשת אך ורק כאשר מים נגועים חודרים דרך האף, ומשם הטפיל עלול להתקדם למוח. המחלה אינה מידבקת מאדם לאדם, ולא ניתן לחלות בה כתוצאה משתיית המים. כדי לצמצם את סיכון ההדבקה, משרד הבריאות ממליץ על הצעדים הבאים בעת רחצה בכינרת:

ההדבקה באמבה מתרחשת אך ורק כאשר מים נגועים חודרים דרך האף, ומשם הטפיל עלול להתקדם למוח. המחלה אינה מידבקת מאדם לאדם, ולא ניתן לחלות בה כתוצאה משתיית המים. כדי לצמצם את סיכון ההדבקה, משרד הבריאות ממליץ על הצעדים הבאים בעת רחצה בכינרת:

להימנע מחפירה או מערבול של קרקעית המים במקומות רדודים, שכן באזורים אלו האמבה עלולה להימצא בריכוז גבוה יותר.

להימנע מחפירה או מערבול של קרקעית המים במקומות רדודים, שכן באזורים אלו האמבה עלולה להימצא בריכוז גבוה יותר.

להימנע מחפירה או מערבול של קרקעית המים במקומות רדודים, שכן באזורים אלו האמבה עלולה להימצא בריכוז גבוה יותר.

נגלריה פאולרי היא אמבה חד-תאית החיה באופן טבעי במקורות מים מתוקים, והסיכון להדבקה עולה ככל שטמפרטורת המים גבוהה יותר. ד"ר רותם לפידות, מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות בילדים ברמב"ם, מסבירה כי האמבה משגשגת במים חמים בטמפרטורות של 28 מעלות ומעלה, אך אינה חיה במי ים.

נגלריה פאולרי היא אמבה חד-תאית החיה באופן טבעי במקורות מים מתוקים, והסיכון להדבקה עולה ככל שטמפרטורת המים גבוהה יותר. ד"ר רותם לפידות, מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות בילדים ברמב"ם, מסבירה כי האמבה משגשגת במים חמים בטמפרטורות של 28 מעלות ומעלה, אך אינה חיה במי ים.

נגלריה פאולרי היא אמבה חד-תאית החיה באופן טבעי במקורות מים מתוקים, והסיכון להדבקה עולה ככל שטמפרטורת המים גבוהה יותר. ד"ר רותם לפידות, מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות בילדים ברמב"ם, מסבירה כי האמבה משגשגת במים חמים בטמפרטורות של 28 מעלות ומעלה, אך אינה חיה במי ים.