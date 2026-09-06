בעקבות אשפוזו במצב קשה מאוד של ילד בן תשע שנדבק ב"אמבה אוכלת מוח" (Naegleria fowleri), מפרסם הערב (יום א') משרד הבריאות שורת המלצות לרוחצים בכינרת. אף שמדובר במחלה נדירה מאוד, שיעור התמותה ממנה גבוה, ולכן המשרד קורא לציבור לנקוט אמצעי זהירות שנועדו למנוע את חדירת המים לאף.
הילד, ברוך נריה מפרדס חנה, מאושפז כשהוא מורדם ומונשם ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בבית החולים רמב"ם, לאחר שלקה בדלקת מוחית. מחקירה אפידמיולוגית עולה כי הוא רחץ בחוף כורסי בכינרת כשבוע לפני שאושפז.
ההדבקה באמבה מתרחשת אך ורק כאשר מים נגועים חודרים דרך האף, ומשם הטפיל עלול להתקדם למוח. המחלה אינה מידבקת מאדם לאדם, ולא ניתן לחלות בה כתוצאה משתיית המים. כדי לצמצם את סיכון ההדבקה, משרד הבריאות ממליץ על הצעדים הבאים בעת רחצה בכינרת:
- להשתמש באטם אף מתאים.
- להימנע ככל האפשר מצלילה, קפיצה למים והכנסת הראש מתחת למים.
- להימנע מפעילות שבה מים נכנסים לאף בלחץ.
- להימנע מחפירה או מערבול של קרקעית המים במקומות רדודים, שכן באזורים אלו האמבה עלולה להימצא בריכוז גבוה יותר.
בנוסף, משרד הבריאות ממליץ להציב בחופי הכינרת שילוט שיציג למתרחצים את המידע ואת אמצעי הזהירות הנדרשים.
נגלריה פאולרי היא אמבה חד-תאית החיה באופן טבעי במקורות מים מתוקים, והסיכון להדבקה עולה ככל שטמפרטורת המים גבוהה יותר. ד"ר רותם לפידות, מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות בילדים ברמב"ם, מסבירה כי האמבה משגשגת במים חמים בטמפרטורות של 28 מעלות ומעלה, אך אינה חיה במי ים.
פרופ' ישראל פוטסמן, יועץ למחלות זיהומיות במחוז הצפון של "מכבי", מוסיף כי האמבה מתקדמת לאורך עצבי הריח ישירות אל המוח, וגורמת לתהליך דלקתי קשה שבו אפשרויות הטיפול מוגבלות מאוד. נדירות המחלה מקשה על האבחון המהיר, שכן ברוב המקרים זיהומים במוח ובקרומי המוח נגרמים מחיידקים או מנגיפים. במשרד הבריאות מבהירים כי לא ניתן להסתמך על דיגום מים נקודתי כדי לקבוע אם חוף בטוח לרחצה, משום שהאמבה עשויה להימצא במים ובקרקעית באופן לא אחיד.
המחלה נחשבת לנדירה ביותר בעולם: בספרות המדעית דווחו פחות מ-500 מקרים, ובארצות הברית תועדו 167 מקרים בין השנים 1962 ל-2024. בישראל אובחנו עד כה ארבעה מקרים בסך הכול, כולם החל משנת 2022.
בקיץ 2022 נפטר גבר בן 36 מדלקת מוחית שנגרמה מהאמבה. ביולי 2024 אובחנו שני מקרים של חולים שבילו בפארק המים בחוף גיא: צחי אלון (26) שהלך לעולמו תוך ימים ספורים, ורואי זיגדון (10) שאושפז חודשים ארוכים ועדיין נלחם על חייו בביתו. המקרה הנוכחי של ברוך נריה בחוף כורסי הוא הרביעי שאובחן בישראל.