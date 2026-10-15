אחרי מהפכת הזריקות השבועיות, שבזכותן רזו עשרות מיליונים ברחבי העולם, ענקית הפארמה הדנית נובו נורדיסק כבר מסמנת את היעד הבא שלה: כדורי הרזיה חזקים הנלקחים דרך הפה.

ויש לזה סיבה טובה: מחקרי השוק של החברה מוכיחים כי למעלה ממחצית מהמטופלים מעדיפים באופן מובהק ליטול כדור על פני הזרקה. כדורי הסמגלוטייד של החברה כבר רושמים הצלחה חסרת תקדים בארה"ב. הטיפול הושק בהצלחה גם בחלק מארצות אירופה, ונמצא בתהליכי התרחבות מואצים לשווקים גלובליים נוספים, בכלל זה השוק הישראלי.

גלריה תוספי תזונה ( צילום: shutterstock )

בריאיון בלעדי ל"ממון" מספר אמיל לארסן, המשנה למנכ"ל העולמי של נובו נורדיסק, יצרנית אוזמפיק וויגובי, כי מלחמת המוחות על עתיד הרפואה המונעת והמטאבולית, שלא לומר על הפיגורה שלנו, רק התחילה — ויש בה לא רק כימיה, אלא גם פסיכולוגיה. הוא מתכוון בעיקר למטופלים שנרתעים מהזריקות, אך יאמצו בהתלהבות את הכדורים. "באנו מגישה מאוד רפואית, ועכשיו הבנו שאם אתה רוצה לעזור לאנשים אתה חייב קודם כל להקשיב להם ולהבין אותם כבני אדם", אומר לארסן. "אם מקלפים הכל, מדובר בהבנה של התנהגות אנושית ברמה עמוקה יותר".

היתרון המרכזי בשימוש בכדורים הוא כמובן הנוחות. אין צורך במחטים, בקירור או בהזרקה עצמית. מחקרים מראים כי הכדורים מניבים ירידה נמוכה מעט מזו של הזריקות, אולם מטופלים שעברו מזריקות לכדורים משמרים טוב את הירידה במשקל. על פי ההערכות, הם יתפסו בעתיד כמחצית מהשוק. השוק, מן הסתם, נוהה אחרי הביקוש. בשנים הקרובות נראה יותר כדורים יומיים, כדורים שבועיים, וגם זריקות חזקות יותר וכאלה שנלקחות פעם בחודש – במקום פעם בשבוע.

בעולם שבו קיימת דרישה הולכת וגוברת לטיפול יעיל באמצעות כדורים, יש בכלל טעם בהשקעה המתמשכת בזריקות? הלקוחות שלכם לא רוצים את זה.

"אנחנו רואים במחקרים שלנו שמעל מחצית מהמטופלים מעדיפים כדור, וכשהם מעדיפים כדור, לשמחתנו הם גם מעדיפים את הכדור שלנו. בשנים הקרובות יותר ממחצית המטופלים ישתמשו בכדור, לא בזריקה, ולכן אנחנו מתמקדים בכיוון הזה. אבל זה כמובן עדיין אומר שיש שליש, אולי 40% ששמחים לקבל זריקה פעם בשבוע, ואנחנו בהחלט רוצים להיות שם גם בשבילם. היופי הוא שהמטופלים יכולים לבחור. בואי נדמיין שאת מטופלת בזריקה ויוצאת לטיול בשטח. את לא חייבת להפסיק את הטיפול, את יכולה לקחת כדור. זה מאפשר להתחיל בכדור, לנסות לעלות במינון ולעבור לזריקה אם צריך חיזוק נוסף. הבחירה של המטופל היא במרכז".

אמיל לארסן. "שקיפות סביב בטיחות חשובה לנו באופן קריטי" ( צילום: Novo Nordisk )

ובכל זאת הכדורים, יודע לארסן, עשויים לפרוץ את מחסום הטיפול גם אצל לקוחות נוספים. לפי הערכות שונות, רק אחוזים בודדים מהאוכלוסייה הסובלת מהשמנת יתר ופחות מ-7 אחוז מחולי הסוכרת משתמשים כיום בתרופות האלה באופן קבוע. "אנחנו תוהים לעיתים קרובות למה כל כך הרבה מטופלים נשארו בצד ולא התחילו בטיפול: אולי זה פחד מזריקות, אולי עניין של זהות, האם הם מרגישים שהם חולים במחלה כרונית מתקדמת? לאורך הזמן, הם בוודאי ישמחו לדעת שיש לתרופה גם יתרונות קרדיווסקולריים. אנחנו לומדים להקשיב לא רק למה שמטופלים צריכים, אלא גם למה שהם באמת רוצים".

כלכלת הרזון

ענף תרופות ההרזיה מחולל מהפכה עולמית אמיתית — חברתית וכלכלית. נובו נורדסידק, החלוצה בתחום, הפכה לסיפור הצלחה כלכלי מטאורי. הביקוש האדיר לזריקות ההרזיה של נובו נורדיסק הפך תוך שנים ספורות את החברה הקטנה מדנמרק לחברה הגדולה באירופה מבחינת שווי שוק — כאשר היא עוקפת בסיבוב את הבנקים הבריטיים הגדולים, חברות הנפט והגז וענקיות האופנה הצרפתיות. בשיאה נסקה נובו נורדיסק לשווי של כ-600 מיליארד דולר והשפעתה על שגשוג הכלכלה הדנית הפכה לדרמטית, עד שכלכלנים במדינה הביעו חשש מהתלות הגבוהה בחברה אחת, מצליחה ככל שתהיה. ללא תעשיית התרופות, הכלכלה הדנית הייתה מציגה צמיחה אפסית או אפילו שלילית בשלבים מסוימים.

הכניסה של אלי לילי, ענקית התרופות האמריקאית, לתחום זריקות ההרזיה בלמה את הזינוק המטאורי של נובו נורדיסק. אלי לילי השיקה את זריקות המונג'רו, שנותנות פייט לאוזמפיק והוויגובי. ההצלחה של המונג'רו מתבטאת היטב בעלייה ברווחים של אלי לילי. מניית החברה נסקה בעשרות אחוזים לשווי שיא של יותר מטריליון דולר. במקביל, מניית נובו נורדיסק, נחתכה בעשרות אחוזים — אך עדיין מדובר באחת החברות הגדולות והחדשניות באירופה. היכולת של החברה הדנית ששיחקה בשנים הראשונות על מגרש ריק מיריבים להתמודד עם התחרות תקבע את עתידה.

אבל ההשפעות הכלכליות של הענף לא מתמצות רק במאות המיליארדים שהתחום מגלגל בעולם. לתרופות ההרזיה השפעות חברתיות וכלכליות דרמטיות שרק את חלקן ניתן לנבא כיום. מחסום הבושה סביב נושא המשקל והשימוש בזריקות נשבר כבר בתחילת הדרך. תרמה לכך העובדה שסלבריטאים, פוליטיקאים ומיליארדרים בארץ ובעולם כמו אילון מאסק, אופרה ווינפרי, גדי איזנקוט ונפתלי בנט, שיתפו כי הם משתמשים בתרופות הרזיה.

מי שיושפע ישירות מהזינוק בתרופות כאלה הוא ענף המזון. מחקרים מראים כי משקי בית שבהם יש לפחות משתמש אחד בזריקות מפחיתים את ההוצאה על מזון בכ-5% עד 8% בחודשים הראשונים. הירידה המשמעותית ביותר היא בצריכת חטיפים מלוחים, מתוקים ומשקאות מוגזים. התגברות המגמה תיאלץ את ענקיות המזון לשנות אסטרטגיה, להקטין אריזות ולהשיק קווי מוצרים בריאים יותר, עשירים בחלבון ובסיבים. גם רשתות המזון המהיר חוות ירידה בהיקף המכירות ובגודל המנות המוזמנות.

עוד תחום שנהנה מצמיחה הוא מכוני הכושר ויצרני האביזרים בתחום: מטופלים בזריקות נדרשים לבצע אימוני כוח אינטנסיביים כדי לשמור על מסת השריר ולא לאבד אותה יחד עם השומן.

כלכלנים מעריכים גם את החיסכון ארוך הטווח בסכומי עתק. השמנת יתר גוררת עלויות אדירות על טיפול במחלות נלוות כמו בעיות לב, סוכרת ומפרקים. מחקרים מראים כי שימוש ארוך טווח בזריקות מייצב ומפחית את עלויות הטיפול הרפואי הכלליות של המטופלים. מנגד, התרופות יקרות מאוד — קופות החולים, חברות הביטוח בארץ ובעולם וכמובן שגם המטופלים עצמם נמצאים תחת נטל כלכלי במימון התרופות.

זריקת הרזיה ( צילום: Gecko Studio / shutterstock )

המינון עולה

שוק תרופות ההרזיה, הפועלות על ויסות התיאבון, הגברת תחושת השובע והאטת התרוקנות הקיבה, נמצא בזינוק חסר תקדים, עם יעילות קרובה לזו של ניתוחים בריאטריים (לקיצור קיבה, ש"ר). על רקע נתוני הענק שהוצגו בכנס האיגוד האירופי לחקר הסוכרת שהתקיים במילאנו בסוף ספטמבר, המוכיחים כי פרט להרזיה משמעותית יש לסמגלוטייד (אוזמפיק וויגובי) יתרונות חסרי תקדים בהגנה על הלב וכלי הדם ועל הכליות, לארסן מבהיר כי החברה כבר לא מסתפקת במינונים המוכרים. עם חשיפת וויגובי HD — גרסה במינון גבוה של זריקת ההרזיה וויגובי, שמכילה 7.2 מ"ג סמגלוטייד, פי שלושה חומר מהמינון המקסימלי של הדור הקודם ומיועדת למי שהשתמש בה ומשקלו "נתקע" - הדוחפת את תוצאות ההרזיה אל ממוצע מדהים של מעבר ל-21 אחוז, ועם הכדורים החדשים שצפויים לכבוש בקרוב את המדפים, מתברר שאחת המהפכות הקליניות המשמעותיות ביותר של השנים האחרונות נמצאת עדיין בחיתוליה.

בכינוס, שמהווה את מוקד הידע העולמי בתחום הסוכרת, ההשמנה והמטבוליזם, נחשפו נתונים קליניים המראים כי היתרונות של סמגלוטייד על הלב וכלי הדם, שכבר זכו להכרה רשמית על ידי ה-FDA, אינם נובעים אך ורק מירידה במשקל, אלא גם ממנגנונים אנטי-דלקתיים ישירים המגינים ישירות על שריר הלב וכלי הדם. נתוני העולם האמיתי שהוצגו בכנס הראו כי סמגלוטייד 2 מ"ג מקושר לסיכון נמוך יותר לאירועים קרדיווסקולריים משמעותיים ומציג פרופיל בטיחות ויעילות מוכח ורב-עוצמה המגן מפני תחלואה כלייתית ולבבית במקביל.

"הנתונים שהוצגו בכנס, בראשם המינון הגבוה, מסמנים קפיצת מדרגה קלינית אדירה בטיפול בהשמנת יתר", אומר לארסן. "ה-7.2, כפי שאנחנו קוראים לו, מרגש מאוד כי כבר עזרנו להרבה מטופלים עם סמגלוטייד לאורך השנים. למדנו שדיבור על היתרונות לטווח הארוך הוא לא מה שמניע באמת את המוטיבציה שלהם. הם אוהבים לרדת במשקל. זה מניע אותם להרגיש טוב יותר, לקבל יתרונות מיידיים מבחינת התכופפות, כאבי ברכיים וכל השאר. היופי בסמגלוטייד, כמובן, הוא גם תוצאות הבריאות ארוכות הטווח, הגנה קרדיווסקולרית ובריאות הכבד והכליות. אבל אנחנו מכירים בכך שחלק מהמטופלים חיפשו יותר. עכשיו יש לנו את התרופה עם המינון הגבוה, כך שמטופלים יכולים להגיע לממוצע של 21% ירידה במשקל, ומי שאנחנו מכנים 'מגיבים מוקדמים', יכולים להגיע אפילו לירידה של 25% או יותר. זה רלוונטי למי שמתחילים בטיפול, אבל גם להרבה מטופלים על 2.4 (וויגובי, ש"ר), שמשתמשים בתרופה כבר זמן מה והיו רוצים לרדת קצת יותר מכיוון שהגיעו לנקודת רוויה. לכן אנחנו מאוד מתרגשים להביא את החלופה הזו ומתייחסים אליה כמו אל השקה חדשה. עד סוף השנה נשיק אותה ביותר מ-30 מדינות. ההבטחה לירידה גדולה יותר במשקל חשובה מאוד עבור המטופלים שלנו. זה קצת כמו רכב חשמלי. אם יש אחד בשוק שמבטיח 500 קילומטרים ואחר 400, כנראה שתקחי את ה-500 גם אם את לא זקוקה לו כרגע, כי יום אחד אולי תרצי לנסוע רחוק יותר".

פרט לכדורים, המעבר לדור הבא של הטיפולים בהשמנה, הכולל כעת מאות תרופות הנמצאות בשלבי ניסוי שונים, יביא איתו גם תרופות חזקות שחוצות בעקביות את רף ה-20% בירידה במשקל. הנתונים הללו לא רק מנפצים את תקרת התוצאות המוכרת, אלא גם מציגים שילוב מדויק בין שריפת שומן בטני מואצת לשיפור דרמטי במדדי הסוכר.

אחת הדוגמאות הבולטות שעומדות כיום במוקד תשומת הלב היא רטטרוטייד (Retatrutide) הניסיונית של חברת "אלי לילי", הפועלת בו-זמנית על שלושה קולטנים הורמונליים שונים ל-GLP-1, GIP וגלוקגון ומעודדת דיכוי תיאבון לצד הגברה דרמטית של שריפת שומנים. בתוצאות מחקר שלב 3 שהוצגו בכנס בקרב מבוגרים המתמודדים עם השמנת יתר וסוכרת מסוג 2, רטטרוטייד הציגה נתון תקדימי של ירידה במשקל בשיעור של יותר מ-20%, לצד שיפור ניכר במדדי הסוכר בדם, בלחץ הדם ובפרופיל השומנים.

תרופה ניסיונית מסקרנת נוספת היא סורבודוטייד, הנמצאת בשלבי מחקר מתקדמים ופועלת על שני קולטנים מרכזיים – ל-GLP-1 וגלוקגון. במחקר שלב 3 שעקב אחר מטופלים עם השמנת יתר וסוכרת מסוג 2 לאורך 76 שבועות, התרופה הוכיחה יכולות שיפור דרמטי באיזון הסוכר לצד ירידה משמעותית במשקל. ניתוחים נלווים שהוצגו בכנס חשפו בשורה מבטיחה על הרכב הגוף: מרבית מסת הגוף שאבדה מקורה ברקמות שומן, ובפרט שומן בטני וכבדי מזיק, תוך שמירה טובה יחסית על מסת השריר של המטופלים. לצד האופטימיות הגדולה, בכנס הודגש כי תופעות הלוואי הנפוצות במערכת העיכול עדיין קיימות ומצריכות ברוב המקרים עלייה הדרגתית ומותאמת אישית במינון.

השחקניות המרכזיות בענף תרופות ההרזיה: אלי לילי עקפה את נובו נורדיסק בזכות מונג'רו ( צילום: Jonathan Weiss / Shutterstock )

מטה חברת נובו נורדיסק בקופנהגן שבדנמרק ( צילום: oleschwander / Shutterstock.com )

העסקה עם הסינים

תרופה נוספת של החברה שנמצאת בפיתוח היא קגריסמה, שמשלבת אמילין ו-GLP-1, בזריקה אחת לשבוע. במחקר בקרב אנשים ללא סוכרת, הטיפול הוביל לירידה ממוצעת של כחמישית ממשקל הגוף ב-68 שבועות, כ-23%. במחקר נוסף דווח גם על ירידה ב״פוד נויז״ — המחשבות החוזרות על אוכל — לצד פחות רעב ושליטה טובה יותר בחשק לאכול. בסריקות מוח שנערכו באותו מחקר נראו גם שינויים בתגובה לתמונות של מזונות עתירי קלוריות, באזורים הקשורים לחשק לאוכל, לתחושת תגמול ולשליטה בהתנהגות.

לצד הפיתוחים החדשים, הכוללים שילובים מתקדמים של סמגלוטייד יחד עם מולקולות חדשניות העשויות להציע השפעות חיוביות נוספות, נובו נורדיסק ביצעה לאחרונה מהלך דרמטי ורחב היקף שהסעיר את התעשייה: רכישת זכויות בלעדיות מחברת הפארמה הגדולה בסין. העסקה הדרמטית, שהיקפה הכולל עשוי להגיע עד ל-2.6 מיליארד דולר, כולל תשלום ראשוני משמעותי של 300 מיליון דולר, לצד תשלומי אבן דרך עתידיים ותמלוגים, מתרכזת בתרופה ניסיונית בשם HRS-1596, טיפול פומי חדשני ממשפחת ה-GLP-1 המיועד לניהול משקל וטיפול מתקדם בסוכרת מסוג 2, ומפותח במטרה לספק מענה אופטימלי ונוח. הצעד הזה ממחיש את האגרסיביות שבה נובו נורדיסק מבססת את ההובלה הטכנולוגית והמסחרית שלה בעידן שבו שוק הכדורים יהפוך לדומיננטי.

"המציאות היא שבהשמנת יתר אנחנו עדיין מטפלים בשבריר מהאנשים שזקוקים לזה, ואם נשווה את זה לסטטינים (תרופות נגד שומנים גבוהים בדם, ש"ר), אין סיבה ש-GLP-1 לא יגיע למספרים דומים", אומר לארסן. "קנינו פרויקט מוקדם מחברה סינית מובילה בתחום הכדורים. אנחנו רוצים להיות מובילים שם כי יותר ממחצית מהמטופלים בעוד כמה שנים ישתמשו בכדור ולא בזריקה. תרופות עובדות רק אם משתמשים בהן באופן מתמשך, לכן הכיוון של כדורים מאוד חשוב. בנוסף, אנחנו מפתחים שילוב של סמגלוטייד עם אמילין שבודק אפקטים מעניינים כמו השפעה על בריאות העצם, נושא רלוונטי מאוד לקשישים ולנשים בגיל המעבר. לצד זה, נרצה תוצאות מתקדמות וחזקות יותר בהזרקה שיספקו ירידה במשקל שמשתווה ואף מתעלה על ניתוחים בריאטריים, ויהיו מתאימות במיוחד עבור מטופלים שסובלים מדלקת כבד שומני על רקע מטבולי".

לאחרונה התפרסמו דיווחים ועדויות מטופלים לגבי תופעות לוואי שליליות חמורות המשויכות לוויגובי, כולל איבוד מסת שריר, סיבוכים קשורים לראייה וחששות לגבי תלות מטבולית בתרופות לכל החיים. כיצד החברה מתייחסת לתופעות האלה?

"בטיחות המטופלים חשובה ביותר לנובו. אנו דואגים עמוקות לרווחה של אנשים שמשתמשים בתרופות שלנו ועובדים מקרוב עם רשויות בריאות ורגולטורים ברחבי העולם. חשוב לציין שלסמגלוטייד יש פרופיל בטיחות מבוסס היטב, הנתמך על ידי תוכניות פיתוח קליני וניסיון נרחב בשימוש בו. יש לו יותר מ-58 מיליון שנות-מטופל ויותר חשיפה בעולם האמיתי מאשר לכל טיפול אחר מבוסס GLP-1, מה שמעניק לנו ניסיון מהותי על פני קבוצה רחבה ומגוונת של מטופלים.

"באשר ל-NAION (מחלה של עצב הראייה הגורמת לעיוורון פתאומי ונקשרה לשימוש בסמגלוטייד, ש"ר), בניסוי קליני זמין, נתוני פוסט-שיווק ונתונים תצפיתיים, לא נמצא קשר סיבתי. מוקדם יותר השנה, באוגוסט, שני ארגוני נוירו-אופתלמולוגיה מובילים, האגודה הנוירו-אופתלמולוגית של צפון אמריקה (NANOS) והאקדמיה האמריקאית לאופתלמולוגיה (AAO), סקרו את הראיות הזמינות הנוגעות לתרופות GLP-1 ו-NAION. המסקנה שלהם הייתה שבעוד שעשויה להיות אסוציאציה, קשר סיבתי לא בוסס. הם גם הדגישו שעבור אנשים רבים החיים עם השמנת יתר, סוכרת סוג 2 או מחלת לב וכלי דם, עצירת הטיפול יכולה לשאת סיכונים בריאותיים משמעותיים. ה-FDA עורך הערכה משלו של הנתונים הזמינים ולא ביקש עדכון לתוויות בארה"ב".

ועדיין, לאחרונה עומדת נובו נורדיסק בפני מספר הולך וגדל של תביעות משפטיות על סיבוכים חמורים במערכת העיכול ואזהרות סיכון לא מספקות. כיצד החברה מגיבה לאתגרים המשפטיים הללו, ואילו צעדים היא נוקטת על מנת להבטיח שקיפות מוחלטת בנוגע לסיכון המלא של התרופה?

"אנו מכירים בכך שלאנשים יש שאלות כאשר הם רואים דיווחים על תביעות או טענות לגבי תופעות לוואי ואנו לוקחים את החששות האלו ברצינות. אנחנו מאמינים שתביעות נזקי הגוף שהוגשו בארצות-הברית הן ללא בסיס ונתגונן בפניהן בבית המשפט. שקיפות סביב בטיחות חשובה לנו באופן קריטי. אנו מנטרים ברציפות נתוני בטיחות, מדווחים מידע לרשויות הבריאות כנדרש, ומשתפים פעולה מקרוב עם רגולטורים ברחבי העולם. אם יהיו ראיות שיצדיקו פעולה נוספת, ננקוט צעדים מתאימים בהתאם לדרישות הרגולטוריות".

המתחרה מונג'רו

לארסן נחשב לידיד קרוב של ישראל, המכיר היטב את מערכת הבריאות ואת קופות החולים בארץ. בשנים 2018–2022 ניהל את האזור הגיאוגרפי שאליו שייך הסניף הישראלי והפך את ישראל לאחת המדינות הראשונות בעולם שביססו את הטיפול בהשמנה והביאו את התרופות המתקדמות למטופלים. "ישראל היא מדינת מדע וחדשנות", הוא אומר. "זו מדינה עם אנשי מקצוע משכילים מאוד. ישראל הייתה חלוצה בטיפול ב-GLP-1, קודם כל בסוכרת מסוג 2, ודרך קופות החולים הגענו לרמות גבוהות מאוד של החזר כספי. לאורך השנים יצרנו הרבה נתונים בישראל בשיתופי פעולה עם כללית וקופות חולים אחרות המוכיחים את הערך של GLP-1. יש לנו שם סניף טוב עם צוות חזק ואנשי מקצוע מאוד מחויבים".

אי-אפשר לסקור את זירת ההרזיה הנוכחית מבלי להתייחס להישגים שהציגה המתחרה המרכזית של החברה, אלי לילי, בכינוס במילאנו, בהם תוצאות שלב 3 עבור רטאטרוטיד, אגוניסט תלת-קולטני שהדגים ירידה של עד כ-22.5 ק"ג (כ-20.8% ממשקל הגוף) במטופלים עם סוכרת סוג 2 והשמנת יתר לאחר 80 שבועות. החברה הציגה גם נתונים עבור התרופה הפומית שלה, אורפורגליפרון, וכן תוצאות מורחבות של טירזפטייד (מונג'רו) שהדגימו פרופיל יעילות גבוה בהפחתת רמות הסוכר, המשקל ואירועי לב.

הדו-קרב העסקי והמדעי בין שתי הענקיות מעצב מחדש את שוק תרופות ההשמנה והסוכרת העולמי ומלהיט את התחרות בחזיתות נוספות, בהן השקעות ענק בהקמת מפעלי ייצור על מנת לעמוד בביקושים העולמיים, ומאבק עיקש בחיקויים הנפוצים בשוק השחור. העימות הכימי הזה יכתיב לא רק את שורת הרווח של היצרניות, אלא גם את העתיד הבריאותי של מיליונים.