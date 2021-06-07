טיפים לאירוח שטח מושלם, בפיקניק, בבריכה או בים:
  • קוביות קרח שמוסיפים לקופסאות הירקות והפירות החתוכים, שומרות עליהם קרירים ורעננים.
  • שיפודונים ומזלגונים מסייעים לילדים לאכול גם כשהידיים מלאות חול.
  • מזלגות וכפות חד־פעמיים אפשר לסמן מראש בבית בוואשי־טייפ צבעוני, כדי שכל אחד ידע מה הכלי שלו.
  • בקבוק מים שהוקפא מראש עם פירות חתוכים יבטיח לכם מים קרים, טעימים ובריאים.
  • כלי הגשה רב־פעמיים, קלי משקל ובלתי שבירים יאפשרו לכם להגיש בסטייל וגם לשמור על הסביבה.
פלאפל ירקות אפוי
13 דירוגים
פלאפל ירקות אפוי
כשר
פרווה
זמן הכנה
25 דקות
זמן כולל
60 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
17
קרדיט מתכון: טליה הדר, צילום: דניאל לילה, סגנון: טליה הדר
אצבעות גבינה
5 דירוגים
אצבעות גבינה
כשר
חלבי
זמן הכנה
30 דקות
זמן כולל
60 דקות
דרגת קושי
בינונית
כמות מצרכים
8
קרדיט מתכון: טליה הדר, צילום: דניאל לילה, סגנון: טליה הדר
ארטיק־שניצל
1 דירוגים
ארטיק-שניצל על מקל
כשר
בשרי
זמן הכנה
20 דקות
זמן כולל
50 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
12
קרדיט מתכון: טליה הדר, צילום: דניאל לילה, סגנון: טליה הדר
סלט פסטה קר וירקרק
2 דירוגים
סלט פסטה ירקרק
כשר
חלבי
זמן הכנה
15 דקות
זמן כולל
35 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
10
קרדיט מתכון: טליה הדר, צילום: דניאל לילה, סגנון: טליה הדר
ללא גלוטן: מיני־מיני־פנקייק קינמון ושקדים
דירוגים
ללא גלוטן: מיני-מיני-פנקייק שקדים וקינמון
כשר
חלבי
זמן הכנה
15 דקות
זמן כולל
35 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
12
קרדיט מתכון: טליה הדר, צילום: דניאל לילה, סגנון: טליה הדר

בונוס: מים בטעמים תוצרת בית


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מים בטעמים, תוצרת ביתמים בטעמים, תוצרת בית
מים בטעמים, תוצרת בית
(צילום: דניאל לילה, סגנון: טליה הדר)
  • בחרו בקבוקים עם פייה רחבה כדי שתוכלו להכניס (ולהוציא) את התוספות בקלות (אפשר למחזר בקבוקי זכוכית של עגבניות מרוסקות ופסאטה)
  • התאימו שילובי פירות מעניינים, למשל: רצועות מלפפונים ועיגולי לימון, חצאי ענבים בשני צבעים, או משולשי אבטיח צרים ונענע.
  • אם אתם מקפיאים, מלאו מים עד כ־3/4 מגובה הבקבוק - כדי שלא יתפוצץ. כך גם תוכלו להוסיף עוד מים במהלך הבילוי.
פורסם לראשונה: 07:51, 07.06.21