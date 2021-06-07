בחרו בקבוקים עם פייה רחבה כדי שתוכלו להכניס (ולהוציא) את התוספות בקלות (אפשר למחזר בקבוקי זכוכית של עגבניות מרוסקות ופסאטה)

בחרו בקבוקים עם פייה רחבה כדי שתוכלו להכניס (ולהוציא) את התוספות בקלות (אפשר למחזר בקבוקי זכוכית של עגבניות מרוסקות ופסאטה)

בחרו בקבוקים עם פייה רחבה כדי שתוכלו להכניס (ולהוציא) את התוספות בקלות (אפשר למחזר בקבוקי זכוכית של עגבניות מרוסקות ופסאטה)