טיפים לאירוח שטח מושלם, בפיקניק, בבריכה או בים:
- קוביות קרח שמוסיפים לקופסאות הירקות והפירות החתוכים, שומרות עליהם קרירים ורעננים.
- שיפודונים ומזלגונים מסייעים לילדים לאכול גם כשהידיים מלאות חול.
- מזלגות וכפות חד־פעמיים אפשר לסמן מראש בבית בוואשי־טייפ צבעוני, כדי שכל אחד ידע מה הכלי שלו.
- בקבוק מים שהוקפא מראש עם פירות חתוכים יבטיח לכם מים קרים, טעימים ובריאים.
- כלי הגשה רב־פעמיים, קלי משקל ובלתי שבירים יאפשרו לכם להגיש בסטייל וגם לשמור על הסביבה.
בונוס: מים בטעמים תוצרת בית
- בחרו בקבוקים עם פייה רחבה כדי שתוכלו להכניס (ולהוציא) את התוספות בקלות (אפשר למחזר בקבוקי זכוכית של עגבניות מרוסקות ופסאטה)
- התאימו שילובי פירות מעניינים, למשל: רצועות מלפפונים ועיגולי לימון, חצאי ענבים בשני צבעים, או משולשי אבטיח צרים ונענע.
- אם אתם מקפיאים, מלאו מים עד כ־3/4 מגובה הבקבוק - כדי שלא יתפוצץ. כך גם תוכלו להוסיף עוד מים במהלך הבילוי.
פורסם לראשונה: 07:51, 07.06.21