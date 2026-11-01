סלמון ברוטב שומשום ובציפוי שומשום לבן ושחור

טוחנים את השומשום הצונן במטחנת תבלינים/ קפה או במעבד מזון, רק עד שמתקבלת אבקה (היזהרו מעיבוד יתר).

טוחנים את השומשום הצונן במטחנת תבלינים/ קפה או במעבד מזון, רק עד שמתקבלת אבקה (היזהרו מעיבוד יתר).

טוחנים את השומשום הצונן במטחנת תבלינים/ קפה או במעבד מזון, רק עד שמתקבלת אבקה (היזהרו מעיבוד יתר).