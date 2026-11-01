סלמון ברוטב שומשום ובציפוי שומשום לבן ושחור

הרוטב שמשמש אותי לסלט החסה הוא הבסיס גם למנת הדג הזו, בתוספת שום וג'ינג'ר לעוד טעם ורעננות. ציפוי השומשום תורם טעם משלו וגם מרקם ומראה נאה. תוסיפו פירה וירק מבושל (שאפשר לצקת עליו את יתרת הרוטב) – וזה מושלם.
ההכנה
- הרוטב: קולים את השומשום ומצננים (ראו הנחיות במתכון לסלט).
- טוחנים את השומשום הצונן במטחנת תבלינים/ קפה או במעבד מזון, רק עד שמתקבלת אבקה (היזהרו מעיבוד יתר).
- מערבבים בנפרד את כל שאר מרכיבי הרוטב. מוסיפים את אבקת השומשום ומערבבים. טועמים ומתקנים תיבול (מרקם הרוטב יהיה מחוספס, זה בסדר).
- מחממים את התנור ל־180 מעלות, מומלץ בתוכנית טורבו.
- מניחים את הדג בתבנית כשצד העור פונה מטה. יוצקים על הנתחים מהרוטב ובעזרת כף מורחים לציפוי אחיד. מפזרים על כל נתח שומשום לבן ושחור, לכיסוי מקסימלי.
- אופים 15-13 דקות, עד שהדג עסיסי ועשוי. מוציאים ומגישים חם.
- איך שומרים? 3-2 ימים, במקרר. מחממים במיקרוגל.