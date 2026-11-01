הרוטב שמשמש אותי לסלט החסה הוא הבסיס גם למנת הדג הזו, בתוספת שום וג'ינג'ר לעוד טעם ורעננות. ציפוי השומשום תורם טעם משלו וגם מרקם ומראה נאה. תוסיפו פירה וירק מבושל (שאפשר לצקת עליו את יתרת הרוטב) – וזה מושלם.
סלמון ברוטב שומשום ובציפוי שומשום לבן ושחור
כשר
פרווה
זמן הכנה
15 דקות
זמן כולל
30 דקות
דרגת קושי
קלה
כמות מצרכים
11
סלמון ברוטב שומשום ובציפוי שומשום לבן ושחור
(צילום: בועז לביא, סגנון: ענת לבל )
מצרכים
4
סועדים
לוח המרת מידות
סמנו והוסיפו מצרכים לרשימת הקניות
בחר הכל
1 קילו פילה סלמון, עם העור, חתוך לנתחים לרוטב
לרוטב:
1/3 כוס שומשום לבן
3 כפות רוטב סויה
2 כפות שמן קנולה
1 כף שמן שומשום
1 כף חרדל חלק
2 כפות מייפל
מיץ טרי מ־2 ליים (או 4-3 כפות מיץ לימון)
3 שיני שום, כתושות
2 כפות ג'ינג'ר טרי מגורר
לציפוי:
שומשום לבן, שומשום שחור
0
פריטים נוספו לרשימת הקניות
ההכנה
  1. הרוטב: קולים את השומשום ומצננים (ראו הנחיות במתכון לסלט).
  2. טוחנים את השומשום הצונן במטחנת תבלינים/ קפה או במעבד מזון, רק עד שמתקבלת אבקה (היזהרו מעיבוד יתר).
  3. מערבבים בנפרד את כל שאר מרכיבי הרוטב. מוסיפים את אבקת השומשום ומערבבים. טועמים ומתקנים תיבול (מרקם הרוטב יהיה מחוספס, זה בסדר).
  4. מחממים את התנור ל־180 מעלות, מומלץ בתוכנית טורבו.
  5. מניחים את הדג בתבנית כשצד העור פונה מטה. יוצקים על הנתחים מהרוטב ובעזרת כף מורחים לציפוי אחיד. מפזרים על כל נתח שומשום לבן ושחור, לכיסוי מקסימלי.
  6. אופים 15-13 דקות, עד שהדג עסיסי ועשוי. מוציאים ומגישים חם.
  • איך שומרים? 3-2 ימים, במקרר. מחממים במיקרוגל.