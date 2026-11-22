טיפ: את המלפפונים אני אוהבת לחצות לאורך ולרוקן מהגרעינים בעזרת כפית, מפני שכך הם נהיים פריכים יותר. אפשר כמובן לוותר על זה ופשוט לפרוס אותם כרגיל.
ההכנה
1. העדשים: שמים בסיר את העדשים, הירקות ועשבי התיבול. יוצקים מים, כך שיגיעו לגובה של 5 ס"מ מעל העדשים. מביאים לרתיחה ומבשלים כ־20 דקות, עד שהעדשים מתרככות אבל לא מתפוררות. מסננים, נפטרים מהירקות ומעשבי התיבול ומתבלים במלח ובפלפל. מצננים מעט.
2. הרוטב: שמים בקערית את החרדל, המייפל, החומץ והמלח ומערבבים היטב. מוסיפים את השמן בהדרגה וטורפים במזלג לרוטב חלק.
3. הסלט: שמים בקערה את העדשים ומוסיפים את כל שאר המרכיבים. יוצקים את הרוטב ומערבבים בעדינות. אם רוצים, מוסיפים שקדים. מגישים.