טיפ: את המלפפונים אני אוהבת לחצות לאורך ולרוקן מהגרעינים בעזרת כפית, מפני שכך הם נהיים פריכים יותר. אפשר כמובן לוותר על זה ופשוט לפרוס אותם כרגיל.

טיפ: את המלפפונים אני אוהבת לחצות לאורך ולרוקן מהגרעינים בעזרת כפית, מפני שכך הם נהיים פריכים יותר. אפשר כמובן לוותר על זה ופשוט לפרוס אותם כרגיל.

טיפ: את המלפפונים אני אוהבת לחצות לאורך ולרוקן מהגרעינים בעזרת כפית, מפני שכך הם נהיים פריכים יותר. אפשר כמובן לוותר על זה ופשוט לפרוס אותם כרגיל.