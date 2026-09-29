הדף שעליו כתבה אמא שלי את המתכון בכתב יד מוכתם כולו משמן ואפייה, כי הוא תמיד נמצא שם כשמכינים את העוגיות, למרות שבשלב זה כולם יודעים אותו בעל פה.
עוגיות בולו הן עוגיות תוניסאיות מסורתיות, שאצלנו בבית מכינים בחגי תשרי בכמויות אדירות. אלה שמצולמות פה הן מהנגלה השלישית שהכנו, הפעם ביחד עם הילדים.
אחרי האפייה מעבירים את העוגיות לצנצנות ולשקיות, מוסיפים ברכות קטנות ומתחילים לחלק לאורחים וכשמתארחים. כולם יקבלו צנצנת של בולו.
העוגיות נשמרות המון זמן, והכי כיף לאכול אותן לצד כוס תה. עדיף, כמובן, בכוסות זכוכית של פעם. מבחינתי, לעוגיות המתובלות האלה יש את הטעם של חגי תשרי, ואני שמחה שתצטרפו למסורת שלנו. חג שמח ושנה נפלאה!
ההכנה
1. בקערת מיקסר עם בלון הקצפה מקציפים את הביצים, החלמונים והסוכר עד לקבלת קרם בהיר. מוסיפים את השמן, מיץ התפוזים וקליפת התפוז ומערבלים לאט.
2. מוסיפים בהדרגה 5 כוסות מהקמח ואת אבקת האפייה ומערבלים עד שמתקבל בצק אחיד. מוסיפים את הצימוקים, השקדים הטחונים, סוכר הווניל, זרעי השומר ומי הזהר ומטמיעים אותם בבצק. אם הבצק מתקבל דביק מדי, מוסיפים עוד קמח, בהדרגה.
3. הבצק יוצא מעט רטוב, ולכן כדי ליצור את העוגיות נשמן מעט את הידיים. יוצרים מהבצק כדורים, ואם רוצים מכניסים קוביית שוקולד למרכזם וסוגרים. מניחים בקערה עם שומשום ומצפים מכל הצדדים.
4. מסדרים את העוגיות בתבנית תנור מרופדת בנייר אפייה. משטחים אותן קלות ומקשטים כל אחת בשקד.
5. אופים בתנור שחומם מראש ל־180 מעלות במשך 20–22 דקות, עד שהעוגיות זהובות וכל הבית מריח מריחות משכרים.
- אריאל בן חמו היא מתכונאית ובעלת הבלוג "בריאלי". אינסטגרם: barieli.ariel, אתר: barieli.com
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