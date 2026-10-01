ההכנה
1. שמים את הגרנולה בקערה גדולה. מערבבים בכלי מתאים את חמאת הבוטנים (או השקדים) והדבש ומחממים קלות במיקרוגל במשך 20–30 שניות, עד שאפשר לערבב אותם. יוצקים על הגרנולה.
2. מוסיפים את אבקת הקקאו (מומלץ לנפות אותה דרך מסננת), את הקוקוס הטחון ואת שמן הקוקוס (או החמאה) ומערבבים היטב לקבלת עיסה אחידה.
3. מרפדים תבנית בגודל 25X15 ס"מ בנייר אפייה. יוצקים את העיסה, מניחים עליה נייר אפייה נוסף ומשטחים (מומלץ בעזרת מערוך קצר או כוס מתאימה) למשטח בגובה אחיד של כ־2 ס"מ. מכסים ומאחסנים במקפיא כשעה.
4. הציפוי: שמים בכלי מתאים את השוקולד, קרם הקוקוס והדבש ומחממים בהדרגה במיקרוגל, עד שאפשר לערבב אותם לקרם חלק. מוציאים את התבנית מהמקפיא, יוצקים את קרם השוקולד ומיישרים. מחזירים למקפיא לכ־15 דקות.
5. מוציאים שוב את התבנית. טובלים סכין במים רותחים וחותכים את המקפא לקוביות. מאחסנים במקפיא עד להגשה.
6. ההגשה: מוציאים מהמקפיא כ־5 דקות מראש, ואם רוצים, מעטרים בעלי ורדים. מגישים.
בונוס: גרנולה ביתית (כ־700 גרם)
מערבבים בקערה 1/4 כוס שמן, 1/4 כוס סילאן, 1/4 כוס דבש, 1/4 כוס מים, 1/4 כוס סוכר ו־1 כף קינמון טחון. מערבבים בקערה 1/2 ק"ג שיבולת שועל שלמה, 100 גרם שקדים קצוצים גס ו־50 גרם אגוזי מלך קצוצים. יוצקים עליהם את תערובת הנוזלים ומערבבים. מפזרים בתבנית. אופים כ־35 דקות בתנור שחומם מראש ל־160 מעלות במצב טורבו, מערבבים כ־3 פעמים במהלך האפייה. מוציאים ומצננים. מוסיפים כ־1/4 כוס שבבי קוקוס ו־1/2 כוס חמוציות מיובשות. שומרים עד חודש בצנצנת סגורה היטב.