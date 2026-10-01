



קוביות גרנולה עם דבש ושוקולד ( צילום: שירן כהן שי, סגנון: עמית דונסקוי ) כשר כשר פרווה פרווה זמן הכנה 10 דקות זמן כולל 90 דקות דרגת קושי קלה כמות מצרכים 10 קוביות גרנולה עם דבש ושוקולד ( צילום: שירן כהן שי, סגנון: עמית דונסקוי ) מצרכים סועדים 20 לוח המרת מידות סמנו והוסיפו מצרכים לרשימת הקניות בחר הכל 2 כוסות גרנולה מוכנה או ביתית (ראו למטה) 3/4 כוס חמאת בוטנים או ממרח שקדים 3/4 כוס (260 גרם) דבש 1 כף אבקת קקאו 1 כוס (100 גרם) קוקוס טחון 3 כפות שמן קוקוס (או חמאה מומסת, לגרסה חלבית) 200 גרם שוקולד מריר 1/4 כוס קרם או נוזל (חלב) קוקוס 1 כף דבש אפשרות לעיטור: עלי ורדים אכילים 0 פריטים נוספו לרשימת הקניות :רשימת קניות עבור המתכון ב-10 דקות הכנה: קוביות גרנולה עם דבש ושוקולד :קישור למתכון https://www.ynet.co.il/laisha/article/h1g11x61qml

ההכנה

1. שמים את הגרנולה בקערה גדולה. מערבבים בכלי מתאים את חמאת הבוטנים (או השקדים) והדבש ומחממים קלות במיקרוגל במשך 20–30 שניות, עד שאפשר לערבב אותם. יוצקים על הגרנולה.

2. מוסיפים את אבקת הקקאו (מומלץ לנפות אותה דרך מסננת), את הקוקוס הטחון ואת שמן הקוקוס (או החמאה) ומערבבים היטב לקבלת עיסה אחידה.

3. מרפדים תבנית בגודל 25X15 ס"מ בנייר אפייה. יוצקים את העיסה, מניחים עליה נייר אפייה נוסף ומשטחים (מומלץ בעזרת מערוך קצר או כוס מתאימה) למשטח בגובה אחיד של כ־2 ס"מ. מכסים ומאחסנים במקפיא כשעה.

4. הציפוי : שמים בכלי מתאים את השוקולד, קרם הקוקוס והדבש ומחממים בהדרגה במיקרוגל, עד שאפשר לערבב אותם לקרם חלק. מוציאים את התבנית מהמקפיא, יוצקים את קרם השוקולד ומיישרים. מחזירים למקפיא לכ־15 דקות.

5. מוציאים שוב את התבנית. טובלים סכין במים רותחים וחותכים את המקפא לקוביות. מאחסנים במקפיא עד להגשה.

6. ההגשה: מוציאים מהמקפיא כ־5 דקות מראש, ואם רוצים, מעטרים בעלי ורדים. מגישים.





בונוס: גרנולה ביתית (כ־700 גרם)